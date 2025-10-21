Pourquoi le robot de trading MT5 est-il si intelligent ? Ce système de trading utilise une stratégie de grille, de tendance et de scalping, ce qui le rend unique et vous aide à maximiser votre compte rapidement. Il fonctionne sur n'importe quel cadre temporel, vous pouvez ajuster les paramètres et le capital pour commencer à trader comme vous le souhaitez. Il fonctionne avec n'importe quel solde de compte ou capital, mais vous devez l'ajuster dans les paramètres ou les entrées. Maintenant, vous pouvez vous détendre et trader ! Il est temps d'atteindre vos objectifs rapidement. Pour des résultats élevés, ajustez la taille du lot, le niveau de la grille, le drawdown, l'objectif par trade et l'objectif du panier selon vos souhaits.