Price Compass

Price Compass, finansal piyasalarda sizin trend navigasyon sisteminiz olarak işlev görmek üzere tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır.

Piyasanın ortalama yön baskısını değerlendirir, kısa vadeli gürültüyü etkili bir şekilde filtreler ve hakim hareketi netlikle tanımlar. İndikatör, mevcut fiyatın "merkezi ortalamasından" ne kadar uzakta olduğunu ölçerek, piyasa yönelimi hakkında kesin bir sinyal (Yükseliş, Düşüş veya Nötr) sağlar.

Yorumlama (Pusulanın Üç Hali) (Interpretação - Os Três Estados do Compass)

İndikatör, Sıfır Çizgisi üzerinde merkezlenmiş ayrı bir alt pencerede çizilir ve mevcut piyasa durumunu belirtmek için üç farklı renk kullanır:

Pusula Hali (Estado do Compass) Konum (Localização) Sinyal (Sinalização) Yorumlama (Interpretação)
Kuzey (Yükseliş) Sıfır Çizgisinin Üzerinde Pozitif Piyasanın güçlü alım baskısı altında olduğunu gösterir. Bir Yükseliş Trendinin başlangıcını veya devamını işaret eder.
Güney (Düşüş) Sıfır Çizgisinin Altında Negatif Piyasanın güçlü satış baskısı altında olduğunu gösterir. Bir Düşüş Trendinin başlangıcını veya devamını işaret eder.
Doğu-Batı (Nötr) Sıfır Çizgisine Yakın Nötr Konsolidasyon veya kararsızlık olduğunu gösterir. Fiyatta güçlü bir yön baskısı eksiktir, bu da yatay bir hareket veya potansiyel bir geri dönüşün oluşmakta olduğunu gösterir.

Temel Özellikler (Recursos Principais)

  • Net Rehberlik: Hakim yönü (Kuzey, Güney, Nötr) anında belirlemek için renk kodlu bir sistem kullanır.

  • Gürültü Filtresi: Kullanıcı, yalnızca önemli sapmaların aktif bir trend olarak sınıflandırılmasını sağlamak için bir yüzde eşiği ( NeutralThreshold ) belirleyebilir.

  • Sağlam Analiz: Birden fazla dönemden gelen karmaşık bilgileri tek, güvenilir bir sinyal hattında birleştirir.


