Fibonacci Sessions Göstergesi, hassas scalping ve gün içi stratejiler için tasarlanmış güçlü bir ticaret aracıdır. New York, Londra ve Asya seansları için otomatik olarak önemli Fibonacci seviyelerini çizer ve yatırımcılara ana piyasa seanslarındaki fiyat hareketlerinin net bir görünümünü sunar. Her seansta fiyatın en çok tepki verdiği benzersiz "Altın Bölgeler" vurgulanır. Bu, dönüşler, kırılmalar ve trend yönlü işlemler için son derece güvenilir bölgeler oluşturur. Gösterge, fiyatın sık sık bir Altın Bölgeden diğerine nasıl hareket ettiğini görsel olarak gösterir ve yatırımcılara tutarlı fırsatlar yakalamada yardımcı olur. XAUUSD için M5 zaman diliminde optimize edilmiştir ve diğer döviz çiftleri ile küresel endekslerde de etkili bir şekilde çalışır. İster altın, ister döviz çiftleri, isterse endekslerle işlem yapın, bu seans bazlı Fibonacci göstergesi yüksek olasılıklı bölgeleri belirlemede size ekstra avantaj sağlar. Temel Özellikler: Asya, Londra ve New York seansları için otomatik Fibonacci seviyeleri; Her seans için açık bir Altın Bölge görselleştirmesi; Fiyatın bir Altın Bölgeden diğerine tekrar eden hareketlerini tanımlar; XAUUSD M5 zaman dilimi için optimize edilmiştir; Döviz çiftleri ve küresel endekslerde çalışır; Scalping ve gün içi işlem yapan yatırımcılar için uygundur.

Kırmızı Çizgi: Aşırı Kâr Hedef Seviyesi  

Sarı Çizgi: Altın Bölge (Yüksek Olasılıklı Tepki Alanı)  

Diğer Renkli Çizgiler: Seans Bazlı Fibonacci Seviyeleri

  

pan898899
404
pan898899 2025.09.27 06:19 
 

非常感谢

İncelemeye yanıt