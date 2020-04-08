Fibonacci Sessions

Fibonacci Sessions 指标是一款强大的交易工具，专为精准剥头皮和日内策略而设计。它会自动绘制纽约、伦敦和亚洲交易时段的关键斐波那契水平，为交易者提供主要市场时段的价格动态清晰视图。每个交易时段都会突出显示独特的“黄金区域”，这是价格最常反应的地方。这为反转、突破和趋势延续交易创造了高度可靠的区域。该指标直观展示了价格如何经常从一个黄金区域移动到另一个黄金区域，帮助交易者捕捉持续性的机会。该指标针对 XAUUSD 的 M5 时间框架进行了优化，同时在其他外汇货币对和全球指数上也表现出色。无论您交易的是黄金、外汇还是指数，这个基于交易时段的斐波那契指标都会为您提供额外优势，帮助识别高概率交易区域。主要功能：自动绘制亚洲、伦敦和纽约时段斐波那契水平；清晰显示每个时段的黄金区域；识别价格从一个黄金区域到另一个黄金区域的重复走势；优化用于 XAUUSD M5 时间框架；适用于外汇和全球指数；适合剥头皮交易者和日内交易者。

红线：极限盈利目标位  

黄线：黄金区域（高概率反应区）  

其他彩色线条：基于交易时段的斐波那契水平  


