Fibonacci Sessions

El Indicador Fibonacci Sessions es una poderosa herramienta de trading diseñada para scalping de precisión y estrategias intradía. Traza automáticamente los niveles clave de Fibonacci para las sesiones de Nueva York, Londres y Asia, brindando a los traders una visión clara de la dinámica del precio en los principales mercados. Cada sesión resalta Zonas Doradas únicas, donde el precio reacciona con mayor frecuencia. Esto crea áreas altamente confiables para reversiones, rupturas y operaciones de continuación. El indicador muestra visualmente cómo el precio suele moverse de una Zona Dorada a otra, ayudando a los traders a aprovechar oportunidades consistentes. Optimizado para XAUUSD en el marco temporal M5, el Indicador Fibonacci Sessions también funciona de manera excelente en otros pares de divisas e índices globales. Ya sea que opere con oro, pares de divisas o índices, este mapeo de Fibonacci basado en sesiones le brinda una ventaja adicional para identificar zonas de alta probabilidad. Características principales: Niveles automáticos de Fibonacci para las sesiones de Asia, Londres y Nueva York; Visualización clara de las Zonas Doradas en cada sesión; Identificación de movimientos repetitivos del precio de una Zona Dorada a otra; Optimizado para XAUUSD en M5; Funciona en pares de divisas e índices globales; Ideal para scalpers y traders intradía.

Línea Roja: Nivel Extremo de Beneficio  

Línea Amarilla: Zona Dorada (Área de Alta Probabilidad de Reacción)  

Otras Líneas de Colores: Niveles Fibonacci basados en Sesiones  


