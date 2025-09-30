Fibonacci Sessions MT5

Fibonacci Sessions Göstergesi, hassas scalping ve gün içi stratejiler için tasarlanmış güçlü bir ticaret aracıdır. New York, Londra ve Asya seansları için otomatik olarak önemli Fibonacci seviyelerini çizer ve yatırımcılara ana piyasa seanslarındaki fiyat hareketlerinin net bir görünümünü sunar. Her seansta fiyatın en çok tepki verdiği benzersiz "Altın Bölgeler" vurgulanır. Bu, dönüşler, kırılmalar ve trend yönlü işlemler için son derece güvenilir bölgeler oluşturur. Gösterge, fiyatın sık sık bir Altın Bölgeden diğerine nasıl hareket ettiğini görsel olarak gösterir ve yatırımcılara tutarlı fırsatlar yakalamada yardımcı olur. XAUUSD için M5 zaman diliminde optimize edilmiştir ve diğer döviz çiftleri ile küresel endekslerde de etkili bir şekilde çalışır. İster altın, ister döviz çiftleri, isterse endekslerle işlem yapın, bu seans bazlı Fibonacci göstergesi yüksek olasılıklı bölgeleri belirlemede size ekstra avantaj sağlar. Temel Özellikler: Asya, Londra ve New York seansları için otomatik Fibonacci seviyeleri; Her seans için açık bir Altın Bölge görselleştirmesi; Fiyatın bir Altın Bölgeden diğerine tekrar eden hareketlerini tanımlar; XAUUSD M5 zaman dilimi için optimize edilmiştir; Döviz çiftleri ve küresel endekslerde çalışır; Scalping ve gün içi işlem yapan yatırımcılar için uygundur.

Kırmızı Çizgi: Aşırı Kâr Hedef Seviyesi  

Sarı Çizgi: Altın Bölge (Yüksek Olasılıklı Tepki Alanı)  

Diğer Renkli Çizgiler: Seans Bazlı Fibonacci Seviyeleri

  


Yazarın diğer ürünleri
Quantum Arrow
Nikhil T K
Göstergeler
Quantum Arrow is a  powerful Non-Repainting indicator   specifically designed for the XAUUSD M15 timeframe, though it works effectively on any symbol and any timeframe . The indicator includes many useful features such as alerts, popups, and push notifications , offering flexibility for traders to adjust its values according to their preferences. Its price is highly affordable compared to the value and quality of the signals it provides. For any questions or support, please feel free to contact.
No Loss EA Capture Fx
Nikhil T K
Uzman Danışmanlar
No Loss EA (XAUUSD, M5) Bu Uzman Danışman (EA), M5 zaman diliminde XAUUSD’yi hem hedge stratejisi hem de yatay piyasa filtresiyle işlemektedir.   Cent hesaplar için optimize edilmiştir ve sermaye koruması ile drawdown yönetimi sağlamayı amaçlar.   Ana Özellikler   • Hazır olarak gelen optimize edilmiş varsayılan ayarlar   • Önerilen minimum bakiye 10.000 Cent (~100 USD) olan Cent hesaplar için uygundur   • Pozisyonları topluca yöneten sepet kâr sistemi   • Yatay piyasada risk kontrolü için mak
Gold Wallet
Nikhil T K
Uzman Danışmanlar
Gold EA – Optimized Expert Advisor for Consistent Growth Gold EA is a highly optimized trading robot designed to deliver reliable performance, even on small accounts starting at $500. With four flexible modes of operation, it caters to varying risk preferences and trading goals. LIMITED OFFER 01 MONTH AT 50$ ONLY FOR THIS WEEKEND Check out the screenshots below for performance results. Even in High Risk Mode, the max DD was only about $250 while making nearly $1,500 in a year!  Tick quality
Fibonacci Sessions
Nikhil T K
Göstergeler
Fibonacci Sessions Göstergesi, hassas scalping ve gün içi stratejiler için tasarlanmış güçlü bir ticaret aracıdır. New York, Londra ve Asya seansları için otomatik olarak önemli Fibonacci seviyelerini çizer ve yatırımcılara ana piyasa seanslarındaki fiyat hareketlerinin net bir görünümünü sunar. Her seansta fiyatın en çok tepki verdiği benzersiz "Altın Bölgeler" vurgulanır. Bu, dönüşler, kırılmalar ve trend yönlü işlemler için son derece güvenilir bölgeler oluşturur. Gösterge, fiyatın sık sık bi
No Loss EA MT5
Nikhil T K
Uzman Danışmanlar
No Loss EA (XAUUSD, M5) Bu Uzman Danışman (EA), M5 zaman diliminde XAUUSD ’yi hem hedge stratejisi hem de yatay piyasa filtresiyle işlemektedir.   Cent hesaplar için optimize edilmiştir ve sermaye koruması ile drawdown yönetimi sağlamayı amaçlar.   Ana Özellikler   • Hazır olarak gelen optimize edilmiş varsayılan ayarlar   • Önerilen minimum bakiye   10.000 Cent (~100 USD)   olan Cent hesaplar için uygundur   • Pozisyonları topluca yöneten sepet kâr sistemi   • Yatay piyasada risk kontrolü içi
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt