Fibonacci Sessions
- Indicatori
- Nikhil T K
- Versione: 1.0
L’Indicatore Fibonacci Sessions è uno strumento di trading potente, progettato per lo scalping di precisione e le strategie intraday.
Traccia automaticamente i principali livelli di Fibonacci per le sessioni di New York, Londra e Asia, offrendo ai trader una visione chiara della dinamica dei prezzi durante le principali sessioni di mercato.
Zone uniche denominate “Zone Dorate” sono evidenziate in ciascuna sessione, dove il prezzo reagisce più frequentemente.
Questo crea aree altamente affidabili per inversioni, breakout e configurazioni di continuazione.
L’indicatore mostra visivamente come il prezzo si sposta spesso da una Zona Dorata all’altra, aiutando i trader a cogliere opportunità consistenti.
Ottimizzato per XAUUSD sul timeframe M5, l’Indicatore Fibonacci Sessions funziona egregiamente anche su altre coppie forex e indici globali.
Che tu stia negoziando oro, valute o indici, questa mappatura delle sessioni basata su Fibonacci ti offre un vantaggio extra nell’identificazione delle zone di trading ad alta probabilità.
Linea Rossa: Livello Estremo di Profitto.
Linea Gialla: Zona Dorata (Area di Reazione ad Alta Probabilità).
Altre Linee Colorate: Livelli di Fibonacci basati sulle Sessioni.
Caratteristiche principali: Livelli Fibonacci automatici per le sessioni di Asia, Londra e New York; Chiara visualizzazione delle Zone Dorate in ogni sessione; Identifica i movimenti ripetitivi del prezzo da una Zona Dorata all’altra; Ottimizzato per XAUUSD M5; Funziona su coppie forex e indici globali; Adatto a scalper e trader intraday.