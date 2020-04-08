Fibonacci Sessions

O Indicador Fibonacci Sessions é uma poderosa ferramenta de trading projetada para scalping de precisão e estratégias intradiárias.  Ele traça automaticamente os principais níveis de Fibonacci para as sessões de Nova Iorque, Londres e Ásia, oferecendo aos traders uma visão clara da dinâmica do preço durante as principais sessões de mercado.  Zonas exclusivas de "Ouro" são destacadas em cada sessão, onde o preço reage com mais frequência.  Isso cria zonas altamente confiáveis para reversões, rompimentos e setups de continuação.  O indicador mostra visualmente como o preço frequentemente se move de uma Zona Dourada para outra, ajudando os traders a capturar oportunidades consistentes.  Otimizado para XAUUSD no timeframe M5, o Indicador Fibonacci Sessions também funciona de forma impressionante em outros pares de forex e índices globais.  Seja negociando ouro, pares de moedas ou índices, este mapeamento de Fibonacci baseado em sessões oferece uma vantagem extra na identificação de zonas de negociação de alta probabilidade.  Linha Vermelha: Nível Extremo de Lucro-Alvo.  Linha Amarela: Zona Dourada (Área de Reação de Alta Probabilidade).  Outras Linhas Coloridas: Níveis de Fibonacci Baseados em Sessões.  Principais Recursos: Níveis automáticos de Fibonacci para as sessões da Ásia, Londres e Nova Iorque; Visualização clara das Zonas Douradas em cada sessão; Identifica movimentos repetitivos de preço de uma Zona Dourada para outra; Otimizado para XAUUSD no timeframe M5; Funciona em pares de forex e índices globais; Adequado para scalpers e traders intradiários.
