Magic of golds

Торговая система «Magic of golds» (далее именуемый Робот).

Для гарантированного сохранения Ваших средств, Робот имеет автоматическую функцию "Защита депозита".

Робот содержит более 30 торговых функций  для ручной торговли, а также 2 варианта автоторговли:

 Для XAUUSD: 1. Автоторговля с фиксированным лотом. 2. Автоторговля с лотом, рассчитанным по свободной марже.         Для XAUUSD программа работает автоматически. При работе программы в режимах автоторговли, стабильный результат от 10% ежемесячно, контроль торговых операций не требуется.  Все, что вам нужно, это установить Робот на MT4 и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS). Это прибыльный эксперт, позвольте ему приносить вам прибыль.

   

Этот  Робот предназначен для онлайн-торговли на рынке FOREX. Можно торговать, в автоматическом, полуавтоматическом, и в ручном режимах, с надежной автоматической защитой Вашего капитала. В Роботе используются, как виртуальные тейк-профит и стоп-лосс, так и установка их в реальном варианте. При этом, используется  сложный механизм выбора точки входа в рынок, сочетающийся со стратегией следования за трендом. 

      Это приложение представляет собой активную графическую торговую панель (далее —  Панель):

      Панель состоит из информационных статистических таблиц, окон ввода данных и функциональных кнопок для управления автоторговлей и торговлей руками.  

1. Стартовое меню Робота — Скриншот поз. 1, расшифровка информации о действиях при установке Робота на график приведена ниже. 

2. Полное изображение Панели открытой на графике   —  Скриншот поз. 2;

3. Сокращенное изображение Панели, без графических объектов и с частичным ограничением статистики — Скриншот поз. 3.

4. Изображение информационных статистических таблиц истории торговли на реальном счете — Скриншот поз. 2.

     Этот Робот может быть использован, как  для полностью автоматической торговли в двух вариантах, так и для торговли руками по Вашей стратегии. Для полностью автоматической торговли, входные параметры оптимально настроены по умолчанию, только для XAUUSD и set-файлы не нужны. 

     При практическом использовании этой программы для торговли, нет необходимости открывать входные параметры Робота, так как все действия можно выполнять на открытом графике, с помощью  графических кнопок, а изменять параметры переменных, можно через корректировку значений в окнах ввода данных Панели.

Примеры практического использования Робота:

 Робот показывает отличные результаты при торговле на XAUUSD. Попробуйте эту программу — Вам понравится.

Пример 1: Визуально программа показана в работе на реальном счете график XAUUSD. В этом видео Вы увидите Таблицу истории торговли.(Видеоклип на YouTube).  После просмотра видео, обратите внимание на результат автоматической торговли на инструменте XAUUSD. Результат зафиксирован в кадре с Таблицей истории торговли. Поставьте это видео на паузу и посмотрите торговую историю.

Пример 2: Результат сохранения капитала  Роботом на реальном счете на графике  XAUUSD: Скриншот поз. 4.

Пример 3: Отчет о торговле Роботом на Тестере Стратегий на графике  XAUUSD:     Скриншот поз. 5.


Внимание: Для практической торговли, эту программу можно использовать на демо или реальном счёте, только после покупки.  Вы можете просмотреть скачанную демо версию  на Тестере Стратегий. Это можно сделать  используя любую валютную пару, но для наглядности, используйте XAUUSD.  Инструкция по установке на Тестер Стратегий приведена ниже.  


Отвечаю на вопросы клиентов программы:

 Вопрос:

     Вы могли бы подробнее рассказать про работу и принцип защиты капитала, пожалуйста.
Я как раз ищу безопасного робота, которому можно было бы доверить крупные депозиты, без опасения что в один момент все сольется.

Ответ:

1. Эта программа, при использовании режима автоторговли, рассчитывает безопасный объем лотов открываемых, как рыночных, так и отложенных позиций, исходя из процента загрузки депозита,  с учетом Leverage, StopLoss и Risk, при этом используются виртуальные тейк-профит и стоп-лосс.  

2.  После установки Робота на график терминала, в графической торговой панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом не будут автоматически открываться рыночные и лимитные позиции.  Автоторговля Вариант 1, включается нажатием кнопок {LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take], а автоторговля Вариант 2, включается нажатием кнопок [MM] и [Virtual_Take]

3. Затем включаем функцию "Защита депозита". Для старта функции и сохранения Ваших инвестиций, установите в соответствующие окна, желаемую сумму для автоматического Старта этой функции и сумму Страховки в валюте счета, и нажмите кнопки: [StartProtection] и [Insurance].  При достижении текущей прибылью установленного значения, на графике появится баннер и включится метка — вертикальная зеленая линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств.     Одновременно,  пока еще не получена прибыль, надо включить защиту капитала за счет автоматического ограничения убытков  —  установкой % риска от суммы собственных средств или установкой реального стоп-лосса в пунктах.  В окно процентов ставим возможный убыток в процентах, например 20 и нажимаем кнопки [Risk%] и [On.Risk%] или в окне стоп-лосса устанавливаем нужный размер в пунктах и нажимаем кнопку [On.SL].    

      В дальнейшем, при достижении текущей Прибылью заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция  "Защита депозита",    выключаем   кнопки [Risk%], [On.Risk%] или [On.SL] и {Clear] для удаления стоп-лосса. После этого ваши инвестиции будут надежно сохранены.

    Об этом коротко:

    При достижении текущей Прибылью, величины суммы старта автоматической "Защиты депозита", которую мы задали при настройке,  программа непрерывно контролирует ее и сравнивает с ранее установленной суммой Страховки. Если сумма текущей Прибыли станет меньше суммы Страховки, автоматически закроются все открытые на графике позиции, только этого символа. При этом сохраняется текущий баланс счета, плюс сумма Страховки, а Робот автоматически удаляется с графика.

     Вот и все, ваши средства сохранены с добавкой: можно дальше продолжать торговлю, снова установив Робот на график.   Как это работает, можно посмотреть ниже (Видеоклип на YouTube).

     Рекомендую начинать автоторговлю в безопасном среднесрочном режиме  на TF H1 и будет Вам профит. Наберитесь терпения,  не торопитесь с быстрыми доходами, всему свое время.


    Установка и настройка на Тестере Стратегий.

    В настройках Тестера Стратегий:

1. Установите на Тестер Стратегий  XAUUSD;

2. Поставьте флажок в окне Визуализация;

3. Модель: Все тики.

4. Установите диапазон дат.

5. Установите спред:  

    для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков).

6. Таймфрейм H1 и объем депозита не менее 1000.

7. Нажмите кнопку "Старт".

     Примечание:

1. Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах —  Use_Graphics = false.

2. При проверке программы на Тестере, чтобы увидеть, как работает «Защита депозита»,  в  свойствах  эксперта  установите  желаемую  сумму для Старта этой функции  —  параметр  "StartSave_Depo"  и сумму Страховки параметр  — "SizeSave_Depo",  и переключите Use_SizeSave_Depo = true. 

     После выполнения этих настроек, вы увидите автоматическую торговлю в Тестере Стратегий, с использованием виртуального тейк профита. Считаю, что вам этот пример понравится.

Как работает «Защита депозита», можно посмотреть  в  видеоклипе на YouTube.


Краткая характеристика

• Платформа: MetaTrader 4. Тип счета: Хеджевый.

• Работает на счетах с 5-значными котировками.

• Для автоматической торговли: TF предпочтительно H1,  плечо = 1:200 или больше, объем лотов рассчитывается с учетом Leverage, StopLoss и Risk.

• Для торговли на центовых счетах депозит от 10 000 центов USD ($100) на один Робот, со стартовыми позициями лота от 0.01.

• Оптимизирован для автоторговли на XAUUSD. 

• Для торговли в автоматическом режиме, применяются виртуальные тейк-профит и стоп-лосс (это можно делать и в торговле руками).

• В ручном режиме валютные пары любые.

• Время торговли: круглосуточно, с понедельника по пятницу. Время можно изменять кнопкой [Time_Mode], используя Панель.


  Риск-менеджер.

Гарантии по сохранению капитала:

• Автоматическое сохранение инвестиций и прибыли. Скриншот поз. 4.

• Ограничение убытков вручную, установкой стоп-лосс в пунктах или автоматически в % риска (виртуальный стоп-лосс).


Особенности программы при мультивалютном режиме автоторговли

     Примечательна способность Робота, когда в одном терминале задействовано для автоторговли или ручной торговли несколько валютных пар. Робот эффективно управляет сделками с несколькими валютными парами  в одном терминале, минимизирует риски с помощью быстрой корректировки размеров лотов и закрытия позиций, фиксируя прибыль. Торговые решения по одной паре остаются изолированными от других, избегая взаимодействий, которые могут нарушить  алгоритм их торговли.  Если все пары работают в одном терминале, программой выполняется индивидуальный мониторинг производительности: для каждой пары автоматически снижается риск, если нагрузка на депозит счета возрастает и наоборот. Робот выгодно отличается методом быстрого скальпинга, использующим  высокочастотную торговлю, для получения прибыли, на более коротких временных интервалах.     


Установка Робота в различных режимах автоторговли.

   После установки Робота на график терминала, в Панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом не будут автоматически открываться рыночные и лимитные позиции.  

1. Если выбираете автоторговлю с фиксированным лотом, то нажимаем кнопки [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. 

2. Если выбираете автоторговлю лотом с расчетом по свободной марже, то нажимаем кнопки [MM] и [Virtual_Take]. 

    В двух вариантах автоторговли, входные параметры  оптимально настроены по умолчанию, только для XAUUSD и set-файлы не нужны. 

     Выбор варианта  автоторговли выполняется следующим  образом: 

     В терминале MT4, открываем выбранный график и устанавливаем  XAUUSD. Предварительно, нужно установить значение таймфрейма —  H1. 

     При этом, надо иметь ввиду, что позиции откроются в случае наличия торгового синала на значке "Signal-->": TradeBuy или TradeSell. При сигнале NULL позиции не откроются. Кроме того, терминальное время должно быть в пределах значений диапазона времени, начала и окончания торговли, установленных возле кнопки [Time_Mode].

    Вариант 1:  Автоторговля, с оптимизированными  входными параметрами для XAUUSD: после установки Робота на соответствующий график, этот  инструмент   включается в работу нажатием кнопок [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. 

    Вариант 2:  Автоторговля  лотом с расчетом по свободной марже, то нажимаем кнопки [MM] и дважды нажать и отпустить кнопки [LOT]  и [Virtual_Take]. Оставить нажатыми, только кнопки  [MM]  и [Virtual_Take].     

    Если торговать будем в среднесрочном круглосуточном режиме на TF H1, это консервативный стиль, при котором  получается небольшой, но стабильный результат от 10% ежемесячно, контроль торговых операций не требуется.

• При полностью автоматической торговле, не рекомендуется вносить коррективы в процесс работы Робота, даже в случаях просадки. Так как, в долгосрочной перспективе, Робот гарантированно выйдет из просадки, с положительным результатом. Так что трейдеру нужно быть терпеливым и не торопить получение  быстрых доходов. Особенно в периоды низкой волатильности рынков, просадки могут продолжаться несколько дней. 

• При торговле в автоматическом режиме, чтобы получать хорошие долгосрочные результаты, предлагаем ежемесячно выводить 50% уже полученной прибыли. В этом режиме торговли ежемесячный доход составляет от 10% ваших инвестиций.

     Назначение уникальных номеров для автоматической торговли:

     Для инструментов используемых в автоматической торговле, по умолчанию заданы фиксированные значения уникальных номеров, которые не должны в дальнейшем использоваться в торговле.

Перечень AutoMagic: 

XAUUSD=70.

Назначение уникальных номеров в режиме ручной торговли, приведено ниже.

     

    Назначение уникальных номеров в режиме ручной торговли:

   После установки Робота на график терминала, в графической торговой панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом автоматически не будут открываться рыночные и лимитные позиции.     

В этом режиме, во входных параметрах для каждого нового инструмента,  установите уникальные значения переменной "MN_X" с шагом  10, не занятые в автоторговле  например, 80, 90 и т.д. После этого, можно заниматься торговлей руками, по вашей стратегии. Если присвоение "MN_X" производится в графической панели   Робота, то  вводим это значение  в  поле  ввода и нажимаем кнопку [MN]. Повторное использование уникального номера для других инструментов, не допускается.

      Панель позволяет совершать торговые операции в один клик:

  • Кнопкой [Time_Mode] —  открытие или закрытие по времени.
  • Кнопкой [Arm] —  перевод с автоторговли на работу руками.
  • Назначать присвоение открываемым позициям  - посимвольно уникальных номеров Магик, кнопкой [MN]
  • Открыть отложенные ордера и позиции с заданием  расчетного риска.
  • Открыть несколько ордеров и позиций.
  • Закрыть отложенные ордера и позиции по группам.
  • Хеджирование позиции (уравнять объемы Buy и Sell позиций, открыв позиции с объемами в противоположном направлении).
  • Закрытие всех позиций одним кликом.
  • Закрытие всех позиций с заданием нужного общего профита.
  • Установка тейк-профит и стоп-лосс всех позиций на один ценовой уровень.
  • Установка стоп-лосса для всех позиций на уровень безубыточности позиции или на любой уровень.

     

     При открытии ордеров можно применить следующие функции:

  • Визуализация торговых уровней открываемого ордера на графике.
  • Виртуальный стоп-лосс и тейк-профит.
  • Автоматическое увеличение размера стоп-лосса и тейк-профита на размер текущего спреда.
  • Установка для отложенного ордера параметров трейлинга (отложенный ордер автоматически перемещается за ценой с заданной дистанцией).
  • Удаление стрелок и линий трассировки при открытии и закрытии позиций или кнопкой [Clear].

    

    Контроль истории торговли.

   Панель позволяет  контролировать историю торговли на вашем торговом счете:

  • Отображает  на графике таблицы истории торговли, как общую по счету, так и по каждому символу, при нажатии кнопок "InfoAcc"  или "InfoSymb".
  • Показывает прибыль за день, неделю, месяц и год.

     

При достижении ограничения может:

  • Отобразить сообщения на графике.
  • Закрыть все позиции и отложенные ордера.
  • Закрыть графики посимвольно до следующего дня.

      

     Закрытие ордеров.

    Панель позволяет закрыть все отложенные ордера и позиции, если общая прибыль или убыток позиций достигнет заданного значения:

  • Может закрыть ордера и позиции на текущем символе.
  • Может учитывать прибыль по Buy+Sell позициям или только Buy, или только Sell.
  • Может закрыть все позиции и ордера или только выбранные типы.

   

     Функция трейлинг стоп.

   Панель позволяет установить для позиции функцию трейлинг стоп (перемещение стоп-лосса в сторону прибыли по определенному алгоритму):

  • Количество уровней  трейлинг стопа не ограничено.
  • Имеет функцию  трейлинг рыночных позиций кнопка "Trail.Tip<2", так и трейлинг лимитных позиций кнопка "Trail.Tip>1".
  • Можно использовать виртуальный стоп-лосс.

   

    Функция безубыточности.

Панель позволяет установить для позиции функцию безубытка (при достижении заданной прибыли переместить стоп-лосс на цену открытия позиции или на нужный уровень профита в пунктах):

  • Количество уровней безубыточности на позицию не ограничено.
  • Можно использовать виртуальный стоп-лосс.
  • Позволяет установить расстояние  до цены в пунктах.
  • Функция горизонтальной пунктирной линии - автоматически отображает на графике линию уровня общей безубыточности, всех открытых позиций символа.

       

         Алерты.

    • Позволяет устанавливать оповещения, когда прибыль достигает положительного значения, если во входных параметрах Use_Logs = true.
    • Оповещения могут отображаться на графике при открытии или закрытии позиций.

       

        Информационная часть.

        Панель показывает информацию о счете:

    • Размер депозита.
    • Текущий баланс счета.
    • Размер собственных средств.
    • Текущую прибыль.
    • Уровень нагрузки на депозит в %.
    • Объем свободных лотов.
    • Прибыль за текущий месяц.
    • Прибыль за текущий день.
    • Установленное время торговли.

          

    Панель показывает информацию на графике о текущем символе:

    • Спред.
    • Своп.
    • Комиссия. 
    • Количество пунктов цены на текущий   момент   времени,   по TF: H4, D1, W1 и MN.
    • Количество пунктов до срабатывания  Stop Out.
    • Шаг изменения цены лота.
    • Размер торгового плеча.
    • Магик номер.
    • Торговый сигнал по индикаторам Alligator и RSI.
    • Прибыль на текущем символе, как суммарная, так и по Buy и Sell ордерам отдельно.
    • Количество позиций и их объем.
    • Цена безубытка для позиций по текущему символу, как в числовом отображении,  так и пунктирной горизонтальной линией на графике.
    • Количество уже закрытых Buy и Sell ордеров.

       

         Управление ордерами.

        Панель позволяет управлять настройками ордеров и позиций:

    • Редактировать стоп-лосс и тейк-профит.
    • Редактировать виртуальный стоп-лосс и виртуальный тейк-профит.
    • Редактировать функцию трейлинг-стопа.
    • Редактировать функцию безубыточности.
    • Редактировать функцию закрытия при достижении заданного уровня прибыли.
    • Полное закрытие позиции.

    • Визуальный контроль и управление можно осуществлять на открытом графике через активную графическую торговую панель.


    Установка на график и пуск Робота:

          Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке в Навигаторе терминала, в открывшемся окне появится табличка в латинской транскрипции  Скриншот поз. 1 :

    1. Read the information about the advisor in the properties - tab (About the program).

    2. For the advisor to work on a real account: A password is required, either automatic or received when purchasing the advisor. Without a password, only on the Strategy Tester.

    3. Advisor operation during Manual trading: Edit in the Buy, Sell, LOT, Risk% windows and click:   [Arm], [LOT], [On.Buy] and/or [On.Sell] and/or  [Take_Buy],[Take_Sell],[On_Take] or [Virt_Take].

    4. Advisor operation during Auto-trading: Buttons: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Deposit protection in the account currency, set the amounts and click: [StartProtection] and [Insurance].

    5. When loading on the chart, insert Magic (MN): The MN parameter is the unique number of the advisor, if pairs (see p.1), then   MN   auto.

    6. You can enable Balance Protection in %%: Change or do not change the number in the window and click the [Risk%] and the [On.Risk%] buttons (virtual SL).

    7. START the advisor: press the [START] button ---> .


    В переводе на русский:

    1. Ознакомьтесь с информацией  в свойствах - закладка (О программе).

    2. Для работы  на реальном счёте: Необходим Пароль автоматический или полученный при покупке. Без пароля, только на Тестере Стратегий.

    3. Работа эксперта при Ручной торговле: Редактируем в окнах Buy,Sell,ЛОТ,Риск% и жмем: [Arm], [LOT],  [On.Buy] и/или [On.Sell] и/или [Take_Buy],  [Take_Sell],  [On_Take] или [Virt_Take].

    4. Работа эксперта при Авто-торговле: Кнопки: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Включаем Защиту депозита в валюте счета: ставим суммы и жмем: [StartProtection] и [Insurance].

    5. При загрузке на график, вставьте Magic (MN): Параметр MN - уникальный номер , если пары (см. п.1), то  MN  автоматический.

    6. Можно включить Защиту Баланса в %%: Меняем или не меняем число в окне и жмем кнопки [Risk%] и [On.Risk%] (вирт. стоп-лосс).

    7. ПУСК советника: нажать кнопку [START] ---> .


    Предупреждение о рисках

    Это предложение и любые отчеты не являются призывом к торговле на финансовых рынках, поэтому ответственность, за использование этой программы для автоторговли или работе руками, полностью лежит на пользователе.


    Önerilen ürünler
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Uzman Danışmanlar
    H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
    Hedging Forex EA1
    Samir Arman
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    ️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Uzman Danışmanlar
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Battle Bot
    Meinrik Sikuvi Sipahu
    Uzman Danışmanlar
    This robot is designed to trade based on supply and demand, It trades currency pairs.  Use this robot on the m1 and m5 timeframe. avoid using the robot during news as this can have a negative affect on the performance of this EA. This robot uses the alligator indicator with the RSI indicator to get its entries. Its aim is to catch the lowest and highest points of a market trend during the specific time period.
    Trends EA Only one order at a time
    Bo Xu
    Uzman Danışmanlar
    趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
    DracoAI
    Hua Manh Hung
    Uzman Danışmanlar
    DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
    Brexit Breakout GbpUsd H1
    Marek Kupka
    Uzman Danışmanlar
    Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
    Two Star Galaxy
    Lee Ka Ying
    Uzman Danışmanlar
    User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
    Grid Averaging Pro MT4
    Mean Pichponreay
    Uzman Danışmanlar
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
    EuroNest Egg
    Tsoi Chi Kin
    Uzman Danışmanlar
    EuroNest Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading EURUSD on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into EuroNest Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the
    Mini Martinel
    Xu Wu Peng
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Mini Martinel is a Martingale EA. Its biggest feature is that it can run well for $100 , even $50, and it is not limited to one currency pair. Multiple currency pairs can be used . I personally think that Martin EA is a high-risk gambling behavior, so I hope to participate with the least amount of money, but everyone knows that Martin's theoretical basis is to have unlimited money, so this EA may lose money. Of course, I have limited the amount of loss to it. Under the low-risk mode, the $50 sto
    News Scalps
    Tolulope Aanuoluwapo Bello
    Uzman Danışmanlar
    Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
    HFT King Ea
    Ram Klein Caputol
    Uzman Danışmanlar
    HFT KING EA ile tanışın - Ticaretin En İyi HFT KING'i! Bu tam otomatik yüksek frekanslı ticaret sistemi, gelişmiş algoritması ve son teknoloji ürünü özellikleriyle ticaret deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. HFT King, yatırımcılara güvenilir ve karlı ticaret sinyalleri sağlamak için teknik analiz, yapay zeka, yüksek frekanslı ticaret ve makine öğreniminin benzersiz bir kombinasyonunu kullanır. HFT King'in en son teknolojisi, ticaret fırsatlarının belirlenmesinde, pazar eğilimlerin
    Three Star Galaxy
    Lee Ka Ying
    Uzman Danışmanlar
    User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
    Matrix Arrow EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (8)
    Uzman Danışmanlar
    Matrix Arrow EA MT4 , Matrix Arrow Göstergesinin MT4 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır. Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MA
    Wolf Stream
    Vadym Nemo
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
    Gilded Egg
    Tsoi Chi Kin
    Uzman Danışmanlar
    Gilded Egg EA  is a fully automated trading system, which is especially effective in trading  XAUUSD  on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into Gilded Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the ma
    Patient Ancient 4 MT4
    Daniel Emanuel Hardenberg
    Uzman Danışmanlar
    Patient Ancient 1-2-3 nerede diye mi soruyorsunuz? Bu sürümler uzun ömürlülük açısından başarılı olmadı, bu yüzden yüklemek istemedim. Ben işe yarayan şeyleri severim; bu ise duygusal bir rollercoaster — anında tatmin istiyorsanız kesinlikle kayıplar göreceksiniz. Sabırlı bir insan mısınız? Bir kenara biraz para koymaya istekli misiniz? O zaman bu sizin için. Ve lütfen, eğer güvenmiyorsanız satın almayın. Bu ekran görüntülerinin gösterişli olmadığını biliyorum. Şimdi bilmek istediğiniz şeye geçe
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Uzman Danışmanlar
    Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
    Gold Crazy EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    Uzman Danışmanlar
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Golden Rhythm MT4
    Zeeshan Ali
    3 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Golden Rhythm - Haber Koruması ile Uyarlanabilir Ticaret Golden Rhythm - Volatiliteyi Kolayca Yönetin Access the expert details here . Please join our channel here . Golden Rhythm ile en son teknolojinin avantajlarından yararlanın! Bu EA, dalgalı piyasalara uyum sağlamak için optimize edilmiştir, böylece yatırımcılara riskleri kontrol etme ve performansı artırma araçlarını sunar. İster yeni başlıyor olun, ister gelişmiş özellikler arayan bir profesyonel yatırımcı olun, Golden Rhythm tutarlı karl
    EA Black Spark
    Suparma Suparma
    Uzman Danışmanlar
    Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Uzman Danışmanlar
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.5 (26)
    Uzman Danışmanlar
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Magic EA MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    3 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
    Darwinex Obtain Funding
    Luis Mariano Vazquez Marcos
    Uzman Danışmanlar
    Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
    Mr Beast Heiken Ashi
    Luis Mariano Vazquez Marcos
    Uzman Danışmanlar
    MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
    Divergence Progression
    Anton Karabeinikov
    Uzman Danışmanlar
    Expert Advisor " Divergence Progression» For the EA to work, you need to download the indicator from the CodeBase section-http: / / www. mql5. com/ru/code/32437 - and place it in the MQL4/Indicators folder Recommended parameters D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Closing on the opposite signal=false; This expert Advisor is medium-term and is intended only for trading on the D1 period on the EUR / USD pair. T
    One Star Galaxy
    Lee Ka Ying
    Uzman Danışmanlar
    User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions.
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Uzman Danışmanlar
    Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Uzman Danışmanlar
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Uzman Danışmanlar
    PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.39 (36)
    Uzman Danışmanlar
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.37 (19)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    ️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Uzman Danışmanlar
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    GbpUsd Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.75 (91)
    Uzman Danışmanlar
    The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.43 (7)
    Uzman Danışmanlar
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    AI Gold Sniper
    Ho Tuan Thang
    Uzman Danışmanlar
    Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
    Daytrade Pro Algo
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Uzman Danışmanlar
    Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
    Gold Trend Scalping MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Uzman Danışmanlar
    Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Uzman Danışmanlar
    Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Uzman Danışmanlar
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Uzman Danışmanlar
    "M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Uzman Danışmanlar
    ️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
    Sequoia v4
    Yvan Musatov
    1 (1)
    Uzman Danışmanlar
    The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
    MM Flip CodePro
    Allistair Kabelo Mandow
    Uzman Danışmanlar
    "MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
    Algo Capital I AI Trader
    Jimitkumar Narhari Patel
    Uzman Danışmanlar
    Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
    NightVision EA
    Alexander Kalinkin
    4.11 (27)
    Uzman Danışmanlar
    NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Uzman Danışmanlar
    BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
    Gold Scalper Market DNA Robot
    Harsh Tiwari
    Uzman Danışmanlar
    A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
    Neon Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
    Titan Gold AI
    Yasir Mohammed Sachit Sachit
    Uzman Danışmanlar
    Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي تنويه : الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي. الميزات الأساسية : يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD). فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك. إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة. دعم Trailing Stop وحماية متقدمة
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.5 (10)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt