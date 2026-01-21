ScalperAngry

💰 Торговая система «ScalperAngry»: Это приглашение к торговле на  XAUUSD.  Золотой век продолжается! Золото в 2025–2026 годах — это современный инструмент защиты капитала и в этом заключается секрет его волатильности.  Пробуйте!

🚀  «ScalperAngry» — это мощный торговый робот скальпер для MT4, созданный специально для внутридневной торговли на XAUUSD. Он объединяет передовые алгоритмы автоматической торговли с расширенными возможностями для ручного управления и интеллектуальной защитой депозита. Прямо на графике, встроенные инструменты мониторинга в реальном времени позволяют отслеживать прибыль, убытки и текущий статус. Основа стратегии робота — использование всплесков волатильности в импульсных волнах. Программа не применяет рискованные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетки или усреднение. Чтобы начать зарабатывать, достаточно установить робота на MT4 и не выключать компьютер (или использовать VPS). Этот эксперт приносит стабильный доход. Позвольте ему работать на вас!


📖︎ Содержание:


🛒 Почему «ScalperAngry»?

  • Специализация на золоте (XAUUSD): Робот оптимизирован для самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.
  • Более 30 торговых функций: Не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.
  • Инвестиция, которая возвращается: этот Робот связан с  получением прибыли, которую здесь всегда можно гарантированно получать. Например, при стартовом депозите в $500, ваши вложения могут окупиться уже в первый месяц. (Скриншот поз. 8).

  • Вывод: Торговая система «ScalperAngry» представляет собой инновационное решение для трейдеров, стремящихся к стабильному доходу на рынке золота. Благодаря сочетанию автоматизированных   алгоритмов и инструментов для ручного управления, система обеспечивает высокую эффективность и защиту инвестиций. Независимо от выбранного режима торговли, система «ScalperAngry» предлагает трейдерам возможность достижения поставленных финансовых целей.

     


⚙️ Технические характеристики

Платформа

MetaTrader 4.

Тип счета

Хеджирующий.

Основной инструмент

XAUUSD (оптимизировано).

Таймфрейм для автоторговли        

  M5.

Рекомендуемый депозит

От $500 (на одного робота).

Требования

5-значные котировки, плечо 1:200 (от плеча зависит размер лота).

 

🎮 Как это работает? Интерактивная панель управления

«ScalperAngry» — это  интерактивная панель управления, которая отображается на графике. Вам не нужно копаться в сложных настройках — все управление осуществляется с помощью интуитивных графических кнопок и окон ввода. Кроме того,  в панели встроен   графический индикатор: для визуального контроля по открытию позиций, торговые сигналы Signal ---> TradeBuy, TradeSell или NULL.

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой. 

Скриншот поз. 4: Компактный режим работы.


🔧 Быстрый старт

Установка Робота на график

     Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке Робота в Навигаторе терминала или перенесите его на график XAUUSD, в открывшемся окне появится Стартовое меню с инструкцией.   Скриншот поз. 1.


💡 Режим автоторговли

    Автоторговля (Режим % от маржи) TF M5

Ожидаемая доходность: до 100% в месяц.
Риск: Под управлением  Money Management.
Для трейдеров, готовых к более активному росту депозита.


📈 Результаты, которые говорят сами за себя

Мы не просто обещаем — мы подтверждаем результаты тестами с реальными сделками.

  • Примеры автоторговли на реальном счете (Режим % от маржи):

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Стабильный рост депозита на реальном счете.

  •  Автоторговля на Тестере Стратегий (Режим % от маржи)

Скриншот поз. 6: Плавная кривая баланса. Высокая доходность с использованием Money Management.

  • Пример автоторговли на демо счете (Режим % от маржи):

Скриншот поз. 8: Стабильный рост баланса на демо счете (за декабрь 2025 года доход 116%).


 🛡️    Уникальная система защиты капитала

Наша философия — капитал должен быть защищен, поэтому «ScalperAngry» оснащен многоуровневой системой безопасности.

Пример автоматической фиксации прибыли на реальном счете:  Сработала функция «Защита депозита». Скриншот поз.5.

     Настройка защиты капитала:

  • Ограничение убытков: Нажмите кнопки   [On.Risk%] + [Risk%]  и классический стоп-лосс в пунктах  кнопка [SL] .
  • Автосохранение баланса счета: Для старта функции «Защита депозита», задайте целевой уровень «Текущей прибыли» и размер «Страховки», установите суммы и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance]. При достижении заданных параметров, Робот перейдет в режим сохранения прибыли и на графике появится баннер, а ограничение убытков автоматически выключается. Скриншот поз. 4.
  • Интеллектуальное управление риском: После активации «Защиты депозита» — максимизируйте прибыль.
    Подробнее о работе функции «Защите депозита»: 
      • При достижении «Текущей прибылью» установленного значения, на графике появится баннер отображающий величины   «Текущей прибыли» и «Страховки»,   а также  включится метка — вертикальная  зеленая, пунктирная линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств.    Скриншот поз. 4.
      • В дальнейшем, при достижении «Текущей прибыли» заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция  «Защита депозита»,   ваши инвестиции будут надежно сохранены, без потери капитала.
      • Если сумма «Текущей прибыли» уменьшится и станет равна сумме «Страховки», все открытые позиции этого символа автоматически закроются. При этом сохраняется текущий баланс, а Робот автоматически останавливается.  Скриншот поз. 5.

             Итог защиты капитала: Ваши средства сохранены: можно дальше продолжать торговлю, переустановив, Робот на график.


      ⚙️ Настройка торговли Роботом 

      • В режиме торговли руками

              После установки Робота на график терминала, в Панели необходимо выбрать режим ручной торговли. Для этого нужно нажать кнопку [Arm] (рука), что отключит автоматическое открытие рыночных и лимитных позиций. При работе вручную, если нужно закрыть встречные перекрытые позиции, можно использовать кнопку [Absorption], для их взаимного погашения с положительным сальдо.   Набор действий по работе руками, кратко изложен в стартовом меню, которое открывается при старте робота. Скриншот поз. 1.

          • В режиме Автоторговли Режим % от маржи: TF M5.
                  После установки Робота на график терминала, в Панели  нажмите кнопку [MM]. Для более активного роста депозита, можно нажать кнопку [Risk%] или не использовать.
                     В режиме автоматической торговли новые позиции будут открываться в соответствии с торговыми сигналами встроенного индикатора. Эти сигналы обозначаются как Signal ---> TradeBuy для покупки и TradeSell для продажи. Важно учитывать величину кредитного плеча, так как она влияет на размер лота при автоторговле.  Рекомендуется использовать плечо не более 1:200.   
            • Установка и настройка Робота на Тестере Стратегий для Автоторговли (Режим % от маржи):

                В настройках Тестера Стратегий:

            1. Установите на Тестер Стратегий  XAUUSD;

            2. Переключите параметры в свойствах:  Use_MM = true и Use_Risk=true или оставить Use_Risk=false.

            3. Поставьте флажок в окне Визуализация;

            4. Модель: Все тики.

            5. Установите диапазон дат.

            6. Установите спред:  для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков). 

            7. Таймфрейм M5 и объем депозита не менее  10000.

            8. Нажмите кнопку "Старт".

                 Примечание: Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах Use_Graphics = false.

             

            ⚠️ Предупреждение о рисках

            Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.

             

            📞 Поддержка и обновления

            • Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.
            • Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.
            • Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.


            Copyright 2025, Vladimir Sobolev 

            va-50@List.ru

            MQL5 Профильhttps://www.mql5.com/ru/users/sochav


