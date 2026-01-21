ScalperAngry
- Uzman Danışmanlar
- Vladimir Sobolev
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 21 Ocak 2026
- Etkinleştirmeler: 5
💰 Торговая система «ScalperAngry»: Это приглашение к торговле на XAUUSD. Золотой век продолжается! Золото в 2025–2026 годах — это современный инструмент защиты капитала и в этом заключается секрет его волатильности. Пробуйте!
🚀 «ScalperAngry» — это мощный торговый робот скальпер для MT4, созданный специально для внутридневной торговли на XAUUSD. Он объединяет передовые алгоритмы автоматической торговли с расширенными возможностями для ручного управления и интеллектуальной защитой депозита. Прямо на графике, встроенные инструменты мониторинга в реальном времени позволяют отслеживать прибыль, убытки и текущий статус. Основа стратегии робота — использование всплесков волатильности в импульсных волнах. Программа не применяет рискованные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетки или усреднение. Чтобы начать зарабатывать, достаточно установить робота на MT4 и не выключать компьютер (или использовать VPS). Этот эксперт приносит стабильный доход. Позвольте ему работать на вас!
📖︎ Содержание:
🛒 Почему «ScalperAngry»?
- Специализация на золоте (XAUUSD): Робот оптимизирован для самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.
- Более 30 торговых функций: Не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.
- Инвестиция, которая возвращается: этот Робот связан с получением прибыли, которую здесь всегда можно гарантированно получать. Например, при стартовом депозите в $500, ваши вложения могут окупиться уже в первый месяц. (Скриншот поз. 8).
Вывод: Торговая система «ScalperAngry» представляет собой инновационное решение для трейдеров, стремящихся к стабильному доходу на рынке золота. Благодаря сочетанию автоматизированных алгоритмов и инструментов для ручного управления, система обеспечивает высокую эффективность и защиту инвестиций. Независимо от выбранного режима торговли, система «ScalperAngry» предлагает трейдерам возможность достижения поставленных финансовых целей.
⚙️ Технические характеристики
|
Платформа
|
MetaTrader 4.
|
Тип счета
|
Хеджирующий.
|
Основной инструмент
|
XAUUSD (оптимизировано).
|
Таймфрейм для автоторговли
|
M5.
|
Рекомендуемый депозит
|
От $500 (на одного робота).
|
Требования
|
5-значные котировки, плечо 1:200 (от плеча зависит размер лота).
🎮 Как это работает? Интерактивная панель управления«ScalperAngry» — это интерактивная панель управления, которая отображается на графике. Вам не нужно копаться в сложных настройках — все управление осуществляется с помощью интуитивных графических кнопок и окон ввода. Кроме того, в панели встроен графический индикатор: для визуального контроля по открытию позиций, торговые сигналы Signal ---> TradeBuy, TradeSell или NULL.
Скриншоты поз. 2, поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой.
Скриншот поз. 4: Компактный режим работы.
🔧 Быстрый старт
Установка Робота на график
Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке Робота в Навигаторе терминала или перенесите его на график XAUUSD, в открывшемся окне появится Стартовое меню с инструкцией. Скриншот поз. 1.
💡 Режим автоторговли
Автоторговля (Режим % от маржи) TF M5
Ожидаемая доходность: до 100% в месяц.
Риск: Под управлением Money Management.
Для трейдеров, готовых к более активному росту депозита.
📈 Результаты, которые говорят сами за себя
Мы не просто обещаем — мы подтверждаем результаты тестами с реальными сделками.
- Примеры автоторговли на реальном счете (Режим % от маржи):
Скриншоты поз. 2, поз. 3: Стабильный рост депозита на реальном счете.
- Автоторговля на Тестере Стратегий (Режим % от маржи)
Скриншот поз. 6: Плавная кривая баланса. Высокая доходность с использованием Money Management.
- Пример автоторговли на демо счете (Режим % от маржи):
Скриншот поз. 8: Стабильный рост баланса на демо счете (за декабрь 2025 года доход 116%).
🛡️ Уникальная система защиты капитала
Наша философия — капитал должен быть защищен, поэтому «ScalperAngry» оснащен многоуровневой системой безопасности.
Пример автоматической фиксации прибыли на реальном счете: Сработала функция «Защита депозита». Скриншот поз.5.
Настройка защиты капитала:
- Ограничение убытков: Нажмите кнопки [On.Risk%] + [Risk%] и классический стоп-лосс в пунктах кнопка [SL] .
- Автосохранение баланса счета: Для старта функции «Защита депозита», задайте целевой уровень «Текущей прибыли» и размер «Страховки», установите суммы и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance]. При достижении заданных параметров, Робот перейдет в режим сохранения прибыли и на графике появится баннер, а ограничение убытков автоматически выключается. Скриншот поз. 4.
- Интеллектуальное управление риском: После активации «Защиты депозита» — максимизируйте прибыль.
- При достижении «Текущей прибылью» установленного значения, на графике появится баннер отображающий величины «Текущей прибыли» и «Страховки», а также включится метка — вертикальная зеленая, пунктирная линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств. Скриншот поз. 4.
- В дальнейшем, при достижении «Текущей прибыли» заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция «Защита депозита», ваши инвестиции будут надежно сохранены, без потери капитала.
- Если сумма «Текущей прибыли» уменьшится и станет равна сумме «Страховки», все открытые позиции этого символа автоматически закроются. При этом сохраняется текущий баланс, а Робот автоматически останавливается. Скриншот поз. 5.
Итог защиты капитала: Ваши средства сохранены: можно дальше продолжать торговлю, переустановив, Робот на график.
⚙️ Настройка торговли Роботом
- В режиме торговли руками
После установки Робота на график терминала, в Панели необходимо выбрать режим ручной торговли. Для этого нужно нажать кнопку [Arm] (рука), что отключит автоматическое открытие рыночных и лимитных позиций. При работе вручную, если нужно закрыть встречные перекрытые позиции, можно использовать кнопку [Absorption], для их взаимного погашения с положительным сальдо. Набор действий по работе руками, кратко изложен в стартовом меню, которое открывается при старте робота. Скриншот поз. 1.
- В режиме Автоторговли Режим % от маржи: TF M5.
- Установка и настройка Робота на Тестере Стратегий для Автоторговли (Режим % от маржи):
В настройках Тестера Стратегий:
1. Установите на Тестер Стратегий XAUUSD;
2. Переключите параметры в свойствах: Use_MM = true и Use_Risk=true или оставить Use_Risk=false.
3. Поставьте флажок в окне Визуализация;
4. Модель: Все тики.
5. Установите диапазон дат.
6. Установите спред: для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков).
7. Таймфрейм M5 и объем депозита не менее 10000.
8. Нажмите кнопку "Старт".
Примечание: Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах Use_Graphics = false.
⚠️ Предупреждение о рисках
Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.
📞 Поддержка и обновления
- Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.
- Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.
- Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.
Copyright 2025, Vladimir Sobolev
va-50@List.ru
MQL5 Профиль: https://www.mql5.com/ru/users/sochav