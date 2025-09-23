Торговая система «Magic of golds» (далее именуемый Робот).

Для гарантированного сохранения Ваших средств, Робот имеет автоматическую функцию "Защита депозита".

Робот содержит более 30 торговых функций для ручной торговли, а также 2 варианта автоторговли:

Для XAUUSD: 1. Автоторговля с фиксированным лотом. 2. Автоторговля с лотом, рассчитанным по свободной марже. Для XAUUSD программа работает автоматически. При работе программы в режимах автоторговли, стабильный результат от 10% ежемесячно, контроль торговых операций не требуется. Все, что вам нужно, это установить Робот на MT4 и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS). Это прибыльный эксперт, позвольте ему приносить вам прибыль.

Этот Робот предназначен для онлайн-торговли на рынке FOREX. Можно торговать, в автоматическом, полуавтоматическом, и в ручном режимах, с надежной автоматической защитой Вашего капитала. В Роботе используются, как виртуальные тейк-профит и стоп-лосс, так и установка их в реальном варианте. При этом, используется сложный механизм выбора точки входа в рынок, сочетающийся со стратегией следования за трендом.

Это приложение представляет собой активную графическую торговую панель (далее — Панель):

Панель состоит из информационных статистических таблиц, окон ввода данных и функциональных кнопок для управления автоторговлей и торговлей руками.

1. Стартовое меню Робота — Скриншот поз. 1, расшифровка информации о действиях при установке Робота на график приведена ниже.

2. Полное изображение Панели открытой на графике — Скриншот поз. 2;

3. Сокращенное изображение Панели, без графических объектов и с частичным ограничением статистики — Скриншот поз. 3.

4. Изображение информационных статистических таблиц истории торговли на реальном счете — Скриншот поз. 2.

Этот Робот может быть использован, как для полностью автоматической торговли в двух вариантах, так и для торговли руками по Вашей стратегии. Для полностью автоматической торговли, входные параметры оптимально настроены по умолчанию, только для XAUUSD и set-файлы не нужны.

При практическом использовании этой программы для торговли, нет необходимости открывать входные параметры Робота, так как все действия можно выполнять на открытом графике, с помощью графических кнопок, а изменять параметры переменных, можно через корректировку значений в окнах ввода данных Панели.

Примеры практического использования Робота:

Робот показывает отличные результаты при торговле на XAUUSD. Попробуйте эту программу — Вам понравится.

Пример 1: Визуально программа показана в работе на реальном счете график XAUUSD. В этом видео Вы увидите Таблицу истории торговли.(Видеоклип на YouTube). После просмотра видео, обратите внимание на результат автоматической торговли на инструменте XAUUSD. Результат зафиксирован в кадре с Таблицей истории торговли. Поставьте это видео на паузу и посмотрите торговую историю.

Пример 2: Результат сохранения капитала Роботом на реальном счете на графике XAUUSD: Скриншот поз. 4.

Пример 3: Отчет о торговле Роботом на Тестере Стратегий на графике XAUUSD: Скриншот поз. 5.





Внимание: Для практической торговли, эту программу можно использовать на демо или реальном счёте, только после покупки. Вы можете просмотреть скачанную демо версию на Тестере Стратегий. Это можно сделать используя любую валютную пару, но для наглядности, используйте XAUUSD. Инструкция по установке на Тестер Стратегий приведена ниже.







Отвечаю на вопросы клиентов программы:

Вопрос:

Вы могли бы подробнее рассказать про работу и принцип защиты капитала, пожалуйста.

Я как раз ищу безопасного робота, которому можно было бы доверить крупные депозиты, без опасения что в один момент все сольется.

Ответ:

1. Эта программа, при использовании режима автоторговли, рассчитывает безопасный объем лотов открываемых, как рыночных, так и отложенных позиций, исходя из процента загрузки депозита, с учетом Leverage, StopLoss и Risk, при этом используются виртуальные тейк-профит и стоп-лосс.

2. После установки Робота на график терминала, в графической торговой панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом не будут автоматически открываться рыночные и лимитные позиции. Автоторговля Вариант 1, включается нажатием кнопок {LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take], а автоторговля Вариант 2, включается нажатием кнопок [MM] и [Virtual_Take].

3. Затем включаем функцию "Защита депозита". Для старта функции и сохранения Ваших инвестиций, установите в соответствующие окна, желаемую сумму для автоматического Старта этой функции и сумму Страховки в валюте счета, и нажмите кнопки: [StartProtection] и [Insurance]. При достижении текущей прибылью установленного значения, на графике появится баннер и включится метка — вертикальная зеленая линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств. Одновременно, пока еще не получена прибыль, надо включить защиту капитала за счет автоматического ограничения убытков — установкой % риска от суммы собственных средств или установкой реального стоп-лосса в пунктах. В окно процентов ставим возможный убыток в процентах, например 20 и нажимаем кнопки [Risk%] и [On.Risk%] или в окне стоп-лосса устанавливаем нужный размер в пунктах и нажимаем кнопку [On.SL].

В дальнейшем, при достижении текущей Прибылью заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция "Защита депозита", выключаем кнопки [Risk%], [On.Risk%] или [On.SL] и {Clear] для удаления стоп-лосса. После этого ваши инвестиции будут надежно сохранены.

Об этом коротко:

При достижении текущей Прибылью, величины суммы старта автоматической "Защиты депозита", которую мы задали при настройке, программа непрерывно контролирует ее и сравнивает с ранее установленной суммой Страховки. Если сумма текущей Прибыли станет меньше суммы Страховки, автоматически закроются все открытые на графике позиции, только этого символа. При этом сохраняется текущий баланс счета, плюс сумма Страховки, а Робот автоматически удаляется с графика.

Вот и все, ваши средства сохранены с добавкой: можно дальше продолжать торговлю, снова установив Робот на график. Как это работает, можно посмотреть ниже (Видеоклип на YouTube).

Рекомендую начинать автоторговлю в безопасном среднесрочном режиме на TF: H1 и будет Вам профит. Наберитесь терпения, не торопитесь с быстрыми доходами, всему свое время.





Установка и настройка на Тестере Стратегий.

В настройках Тестера Стратегий:



1. Установите на Тестер Стратегий XAUUSD;

2. Поставьте флажок в окне Визуализация;

3. Модель: Все тики.

4. Установите диапазон дат.

5. Установите спред:

для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков).

6. Таймфрейм H1 и объем депозита не менее 1000.

7. Нажмите кнопку "Старт".



Примечание:

1. Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах — Use_Graphics = false.



2. При проверке программы на Тестере, чтобы увидеть, как работает «Защита депозита», в свойствах эксперта установите желаемую сумму для Старта этой функции — параметр "StartSave_Depo" и сумму Страховки параметр — "SizeSave_Depo", и переключите Use_SizeSave_Depo = true.

После выполнения этих настроек, вы увидите автоматическую торговлю в Тестере Стратегий, с использованием виртуального тейк профита. Считаю, что вам этот пример понравится.

Как работает «Защита депозита», можно посмотреть в видеоклипе на YouTube.







Краткая характеристика

• Платформа: MetaTrader 4. Тип счета: Хеджевый.

• Работает на счетах с 5-значными котировками.

• Для автоматической торговли: TF предпочтительно H1, плечо = 1:200 или больше, объем лотов рассчитывается с учетом Leverage, StopLoss и Risk.

• Для торговли на центовых счетах депозит от 10 000 центов USD ($100) на один Робот, со стартовыми позициями лота от 0.01.

• Оптимизирован для автоторговли на XAUUSD.

• Для торговли в автоматическом режиме, применяются виртуальные тейк-профит и стоп-лосс (это можно делать и в торговле руками).

• В ручном режиме валютные пары любые.

• Время торговли: круглосуточно, с понедельника по пятницу. Время можно изменять кнопкой [Time_Mode], используя Панель.





Риск-менеджер.



Гарантии по сохранению капитала:

• Автоматическое сохранение инвестиций и прибыли. Скриншот поз. 4.

• Ограничение убытков вручную, установкой стоп-лосс в пунктах или автоматически в % риска (виртуальный стоп-лосс).





Особенности программы при мультивалютном режиме автоторговли



Примечательна способность Робота, когда в одном терминале задействовано для автоторговли или ручной торговли несколько валютных пар. Робот эффективно управляет сделками с несколькими валютными парами в одном терминале, минимизирует риски с помощью быстрой корректировки размеров лотов и закрытия позиций, фиксируя прибыль. Торговые решения по одной паре остаются изолированными от других, избегая взаимодействий, которые могут нарушить алгоритм их торговли. Если все пары работают в одном терминале, программой выполняется индивидуальный мониторинг производительности: для каждой пары автоматически снижается риск, если нагрузка на депозит счета возрастает и наоборот. Робот выгодно отличается методом быстрого скальпинга, использующим высокочастотную торговлю, для получения прибыли, на более коротких временных интервалах.





Установка Робота в различных режимах автоторговли.



После установки Робота на график терминала, в Панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом не будут автоматически открываться рыночные и лимитные позиции.

1. Если выбираете автоторговлю с фиксированным лотом, то нажимаем кнопки [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take].

2. Если выбираете автоторговлю лотом с расчетом по свободной марже, то нажимаем кнопки [MM] и [Virtual_Take].

В двух вариантах автоторговли, входные параметры оптимально настроены по умолчанию, только для XAUUSD и set-файлы не нужны.

Выбор варианта автоторговли выполняется следующим образом:

В терминале MT4, открываем выбранный график и устанавливаем XAUUSD. Предварительно, нужно установить значение таймфрейма — H1.

При этом, надо иметь ввиду, что позиции откроются в случае наличия торгового синала на значке "Signal-->": TradeBuy или TradeSell. При сигнале NULL позиции не откроются. Кроме того, терминальное время должно быть в пределах значений диапазона времени, начала и окончания торговли, установленных возле кнопки [Time_Mode].

Вариант 1: Автоторговля, с оптимизированными входными параметрами для XAUUSD: после установки Робота на соответствующий график, этот инструмент включается в работу нажатием кнопок [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take].

Вариант 2: Автоторговля лотом с расчетом по свободной марже, то нажимаем кнопки [MM] и дважды нажать и отпустить кнопки [LOT] и [Virtual_Take]. Оставить нажатыми, только кнопки [MM] и [Virtual_Take].

Если торговать будем в среднесрочном круглосуточном режиме на TF H1, это консервативный стиль, при котором получается небольшой, но стабильный результат от 10% ежемесячно, контроль торговых операций не требуется.

• При полностью автоматической торговле, не рекомендуется вносить коррективы в процесс работы Робота, даже в случаях просадки. Так как, в долгосрочной перспективе, Робот гарантированно выйдет из просадки, с положительным результатом. Так что трейдеру нужно быть терпеливым и не торопить получение быстрых доходов. Особенно в периоды низкой волатильности рынков, просадки могут продолжаться несколько дней.

• При торговле в автоматическом режиме, чтобы получать хорошие долгосрочные результаты, предлагаем ежемесячно выводить 50% уже полученной прибыли. В этом режиме торговли ежемесячный доход составляет от 10% ваших инвестиций.

Назначение уникальных номеров для автоматической торговли:

Для инструментов используемых в автоматической торговле, по умолчанию заданы фиксированные значения уникальных номеров, которые не должны в дальнейшем использоваться в торговле.

Перечень AutoMagic:

XAUUSD=70.

Назначение уникальных номеров в режиме ручной торговли, приведено ниже.

Назначение уникальных номеров в режиме ручной торговли:

После установки Робота на график терминала, в графической торговой панели выбираем нужный режим торговли: если торговля руками, нажимаем кнопку [Arm] (рука), при этом автоматически не будут открываться рыночные и лимитные позиции.

В этом режиме, во входных параметрах для каждого нового инструмента, установите уникальные значения переменной "MN_X" с шагом 10, не занятые в автоторговле например, 80, 90 и т.д. После этого, можно заниматься торговлей руками, по вашей стратегии. Если присвоение "MN_X" производится в графической панели Робота, то вводим это значение в поле ввода и нажимаем кнопку [MN]. Повторное использование уникального номера для других инструментов, не допускается.

Панель позволяет совершать торговые операции в один клик:

Кнопкой [Time_Mode] — открытие или закрытие по времени.

открытие или закрытие по времени. Кнопкой [Arm] — перевод с автоторговли на работу руками.

перевод с автоторговли на работу руками. Назначать присвоение открываемым позициям - посимвольно уникальных номеров Магик, кнопкой [MN] .

. Открыть отложенные ордера и позиции с заданием расчетного риска.

Открыть несколько ордеров и позиций.

Закрыть отложенные ордера и позиции по группам.

Хеджирование позиции (уравнять объемы Buy и Sell позиций, открыв позиции с объемами в противоположном направлении).

Закрытие всех позиций одним кликом.

Закрытие всех позиций с заданием нужного общего профита.

Установка тейк-профит и стоп-лосс всех позиций на один ценовой уровень.

Установка стоп-лосса для всех позиций на уровень безубыточности позиции или на любой уровень.

При открытии ордеров можно применить следующие функции:

Визуализация торговых уровней открываемого ордера на графике.

Виртуальный стоп-лосс и тейк-профит.

Автоматическое увеличение размера стоп-лосса и тейк-профита на размер текущего спреда.

Установка для отложенного ордера параметров трейлинга (отложенный ордер автоматически перемещается за ценой с заданной дистанцией).

Удаление стрелок и линий трассировки при открытии и закрытии позиций или кнопкой [Clear].

Контроль истории торговли.

Панель позволяет контролировать историю торговли на вашем торговом счете:

Отображает на графике таблицы истории торговли, как общую по счету, так и по каждому символу, при нажатии кнопок "InfoAcc" или "InfoSymb".

Показывает прибыль за день, неделю, месяц и год.

При достижении ограничения может:

Отобразить сообщения на графике.

Закрыть все позиции и отложенные ордера.

Закрыть графики посимвольно до следующего дня.

Закрытие ордеров.

Панель позволяет закрыть все отложенные ордера и позиции, если общая прибыль или убыток позиций достигнет заданного значения:

Может закрыть ордера и позиции на текущем символе.

Может учитывать прибыль по Buy+Sell позициям или только Buy, или только Sell.

Может закрыть все позиции и ордера или только выбранные типы.

Функция трейлинг стоп.

Панель позволяет установить для позиции функцию трейлинг стоп (перемещение стоп-лосса в сторону прибыли по определенному алгоритму):

Количество уровней трейлинг стопа не ограничено.

трейлинг стопа Имеет функцию трейлинг рыночных позиций кнопка "Trail.Tip<2", так и трейлинг лимитных позиций кнопка "Trail.Tip>1".

Можно использовать виртуальный стоп-лосс.

Функция безубыточности.

Панель позволяет установить для позиции функцию безубытка (при достижении заданной прибыли переместить стоп-лосс на цену открытия позиции или на нужный уровень профита в пунктах):

Количество уровней безубыточности на позицию не ограничено.

Можно использовать виртуальный стоп-лосс.

Позволяет установить расстояние до цены в пунктах.

Функция горизонтальной пунктирной линии - автоматически отображает на графике линию уровня общей безубыточности, всех открытых позиций символа .



Алерты.

Позволяет устанавливать оповещения, когда прибыль достигает положительного значения, если во входных параметрах Use_Logs = true.

Оповещения могут отображаться на графике при открытии или закрытии позиций.

Информационная часть.

Панель показывает информацию о счете:

Размер депозита.

Текущий баланс счета.

Размер собственных средств.

Текущую прибыль.

Уровень нагрузки на депозит в %.

Объем свободных лотов.

Прибыль за текущий месяц.

Прибыль за текущий день.

Установленное время торговли.

Панель показывает информацию на графике о текущем символе:

Спред.

Своп.

Комиссия.

Количество пунктов цены на текущий момент времени, по TF: H4, D1, W1 и MN.

Количество пунктов до срабатывания Stop Out.

Шаг изменения цены лота.

Размер торгового плеча.

Магик номер.

Торговый сигнал по индикаторам Alligator и RSI.

Прибыль на текущем символе, как суммарная, так и по Buy и Sell ордерам отдельно.

Количество позиций и их объем.

Цена безубытка для позиций по текущему символу, как в числовом отображении, так и пунктирной горизонтальной линией на графике.

Количество уже закрытых Buy и Sell ордеров.

Управление ордерами.

Панель позволяет управлять настройками ордеров и позиций:

Редактировать стоп-лосс и тейк-профит.

Редактировать виртуальный стоп-лосс и виртуальный тейк-профит.

тейк-профит. Редактировать функцию трейлинг-стопа.

Редактировать функцию безубыточности.

Редактировать функцию закрытия при достижении заданного уровня прибыли.

Полное закрытие позиции.

Визуальный контроль и управление можно осуществлять на открытом графике через активную графическую торговую панель.





Установка на график и пуск Робота:

Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке в Навигаторе терминала, в открывшемся окне появится табличка в латинской транскрипции Скриншот поз. 1 :

1. Read the information about the advisor in the properties - tab (About the program).

2. For the advisor to work on a real account: A password is required, either automatic or received when purchasing the advisor. Without a password, only on the Strategy Tester.

3. Advisor operation during Manual trading: Edit in the Buy, Sell, LOT, Risk% windows and click: [Arm], [LOT], [On.Buy] and/or [On.Sell] and/or [Take_Buy],[Take_Sell],[On_Take] or [Virt_Take].

4. Advisor operation during Auto-trading: Buttons: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Deposit protection in the account currency, set the amounts and click: [StartProtection] and [Insurance].

5. When loading on the chart, insert Magic (MN): The MN parameter is the unique number of the advisor, if pairs (see p.1), then MN auto.

6. You can enable Balance Protection in %%: Change or do not change the number in the window and click the [Risk%] and the [On.Risk%] buttons (virtual SL).

7. START the advisor: press the [START] button ---> .





В переводе на русский:

1. Ознакомьтесь с информацией в свойствах - закладка (О программе).

2. Для работы на реальном счёте: Необходим Пароль автоматический или полученный при покупке. Без пароля, только на Тестере Стратегий.

3. Работа эксперта при Ручной торговле: Редактируем в окнах Buy,Sell,ЛОТ,Риск% и жмем: [Arm], [LOT], [On.Buy] и/или [On.Sell] и/или [Take_Buy], [Take_Sell], [On_Take] или [Virt_Take].

4. Работа эксперта при Авто-торговле: Кнопки: [LOT] или [Risk%] и [Virtual_Take]. Включаем Защиту депозита в валюте счета: ставим суммы и жмем: [StartProtection] и [Insurance].

5. При загрузке на график, вставьте Magic (MN): Параметр MN - уникальный номер , если пары (см. п.1), то MN автоматический.

6. Можно включить Защиту Баланса в %%: Меняем или не меняем число в окне и жмем кнопки [Risk%] и [On.Risk%] (вирт. стоп-лосс).

7. ПУСК советника: нажать кнопку [START] ---> .





Предупреждение о рисках

Это предложение и любые отчеты не являются призывом к торговле на финансовых рынках, поэтому ответственность, за использование этой программы для автоторговли или работе руками, полностью лежит на пользователе.



