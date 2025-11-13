Golden come

Торговая система «Golden come»: Максимальная прибыль с золотом (XAUUSD).

Хотите получать стабильный доход от волатильного золота? «Golden come» — мощный торговый Робот для MT4, созданный специально для работы с XAUUSD. Он сочетает в себе передовые алгоритмы автоматической торговли и расширенный функционал для ручной торговли с интеллектуальной защитой депозита.

Содержание:

🚀 Почему «Golden come»?

  • Специализация на золоте (XAUUSD): Робот оптимизирован для самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.
  • Более 30 торговых функций: Не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.
  • Инвестиция, которая возвращается: этот Робот назван — "Золотой доход",  потому что  связан с богатством и прибылью, которую здесь всегда можно гарантированно получать. Например, при стартовом депозите в $500, ваши вложения могут окупиться уже в первый месяц.


💡 Два проверенных режима автоторговли

1. Консервативный (Фиксированный лот)

Доходность: от 10% в месяц.
Риск: Минимальный.
Идеален для тех, кто ценит стабильность и предсказуемость.

2. Агрессивный (% от маржи)

Доходность: до 100% в месяц.
Риск: Выше, под управлением  Money Management.
Для трейдеров, готовых к более активному росту депозита.

📈 Результаты, которые говорят сами за себя

Мы не просто обещаем — мы подтверждаем результаты тестами с реальными сделками.

Реальная торговля (Режим % от маржи)

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Стабильный рост депозита на реальном счете.


Тестер Стратегий (Фиксированный лот)

Скриншот поз. 6: Стабильный график баланса с фиксированным лотом.


Тестер Стратегий (% от маржи)

Скриншот поз. 7: Плавная кривая баланса. Высокая доходность с использованием Money Management.


🛡️ Уникальная система защиты капитала

Наша философия — капитал должен быть защищен, поэтому «Golden come» оснащен многоуровневой системой безопасности.

 Пример автоматической фиксации прибыли на реальном счете. (Сработала функция «Защита депозита»). Скриншот поз. 5.
  • Автосохранение прибыли: Задайте целевой уровень прибыли и размер «страховки», установите суммы и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance]. При достижении заданных параметров, Робот перейдет в режим сохранения депозита.
  • Гибкий контроль убытков: Виртуальный стоп-лосс в % от баланса (кнопки [Risk%%]+[On.Risk%]) или классический стоп-лосс в пунктах (кнопка [SL]).
  • Интеллектуальное управление риском: На старте используйте ограничение убытков, а после активации «Защиты депозита» — максимизируйте прибыль.

🎮 Как это работает? Интуитивная панель управления

«Golden come» — это активная графическая панель, которая отображается на графике. Вам не нужно копаться в сложных настройках — все управление осуществляется с помощью интуитивных кнопок и окон ввода. Кроме того,  в панели встроен графический индикатор, для визуального анализа поведения цены по всем таймфреймам, на основе MA, RSI, CCI, Stoch. и MACD.

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой. 

Скриншот поз. 4: Компактный режим работы.


⚙️ Технические характеристики

Платформа MetaTrader 4
Тип счета Хеджирующий
Основной инструмент XAUUSD (оптимизировано)
Таймфрейм для автоторговли H1
Рекомендуемый депозит От $500 (на одного робота)
Требования 5-значные котировки, плечо 1:200


🔧 Быстрый старт

Установка на график

Скриншот поз. 1: Стартовое меню с инструкцией.
  • Установите советника на график XAUUSD.
  • Ознакомьтесь с информацией во вкладке «О программе».
  • Для работы на реальном счете необходим пароль (предоставляется после покупки).
  • Нажмите кнопку [START] для запуска.


Настройка автоторговли

  • Фиксированный лот: Активируйте кнопки [LOT] и [Virtual_Take].
  • % от маржи: Нажмите кнопку [MM].
  • Защита баланса: В окна ввода вставьте числа и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance], [Risk%%] и [On.Risk%] или [SL].

⚠️ Предупреждение о рисках

Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.


📞 Поддержка и обновления

  • Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.
  • Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.
  • Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.

Copyright 2025, Vladimir Sobolev 

va-50@List.ru

MQL5 Профиль: https://www.mql5.com/ru/users/sochav


