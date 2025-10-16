EMA Big Three USDJPY H1 İçin Önerilir

Genel Bakış



Üç hareketli ortalamanın “farkları” aynı yönde hizalandığında giriş yapan, basit ve temkinli bir trend takip EA’sıdır.

EA aynı anda en fazla 1 pozisyon taşır.

Grid yok, martingale yok, ağ işlemi yok.

* Hem hedging hem netting hesaplarını destekler.

Piyasanın mikro gürültüsünden kaçınır ve düşük güvenli kesişimleri filtreler.



Lot , stop mesafesine göre bakiye bazlı risk % ile hesaplanır ve ayarladığınız Lot_Min–Lot_Max aralığında otomatik ayarlanır.



SL, TP ve BE (başabaş) oynaklığa göre uyarlanır.

Trend tersine döndüğünde hızlıca kapatır ve ters yönden yeni trende katılır.

* Not (Netting Hesaplar)

MT5 netting hesaplarda her sembol için sadece 1 pozisyon tutulur.

Bu nedenle aynı sembolde birden fazla EA çalıştırırsanız, pozisyon / SL-TP / BE ortaktır ve EA’ler birbirini etkiler (MagicNumber ayıramaz).

Aynı sembolde birden fazla EA çalıştırmak önerilmez . Aynı anda kullanacaksanız farklı hesap (hedging/alt hesap) veya farklı sembol düşünün.

Kurulum Varsayılan parametrelerle USD/JPY H1 grafiğine eklemeniz (Algo Trading ON) önerilir.

Pozisyon riskini ve lot büyüklüğünü ayarlayın ( Parametreler kontrol edin).

kontrol edin). Diğer pariteler/zaman dilimleri için örnek ayarlar test sonrası paylaşılacaktır.

VPS (7/24) önerilir. Parametreler (Önemli) Inp_MaxSpread_Pips: girişe izin verilen maksimum spread. Varsayılan 3pips.

Inp_Risk_Percent: bakiye bazlı pozisyon başına risk. Varsayılan 2%.

Inp_Lot_Min: izin verilen minimum lot. *Aracınızın minimum lotuna uyarlayın. Varsayılan 0.01.

Inp_Lot_Max: izin verilen maksimum lot. *Aracının maksimumunu aşmayın. Varsayılan 5.0.

Inp_MagicNumber: diğer EA’lerle birlikte çalıştırırken çakışmayı önlemek için sıfır olmayan bir değer verin. Varsayılan 880031. Uyarılar Önemli haberlerde/likidite zayıfken spread genişleyebilir; reddedilme (bekleme) veya kayma olabilir.

Geçmiş performans geleceği garanti etmez. Başlangıçta demo veya düşük risk önerilir.



Backtest için yüksek kaliteli veri kullanın (Real Ticks / %99+).



Birden fazla EA kullanırken MagicNumber çakışmalarına dikkat edin.

Açık pozisyonda büyük gap oluşursa beklenmedik kayıplar yaşanabilir. Minimum Teminat (Kılavuz) FX Pariteleri: 500 $’dan itibaren

Gerçek ihtiyaç; minimum lot, teminat, spread ve kaldıraç gibi aracı koşullarına bağlıdır. Destek Soru ve talepleriniz için yorum/mesaj bırakabilirsiniz.







