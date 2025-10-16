EMA Big Three
- Uzman Danışmanlar
- Takashi Natori
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
EMA Big Three USDJPY H1 İçin Önerilir
Genel Bakış
- Üç hareketli ortalamanın “farkları” aynı yönde hizalandığında giriş yapan, basit ve temkinli bir trend takip EA’sıdır.
- EA aynı anda en fazla 1 pozisyon taşır.
- Grid yok, martingale yok, ağ işlemi yok.
- * Hem hedging hem netting hesaplarını destekler.
- Piyasanın mikro gürültüsünden kaçınır ve düşük güvenli kesişimleri filtreler.
- Lot, stop mesafesine göre bakiye bazlı risk % ile hesaplanır ve ayarladığınız Lot_Min–Lot_Max aralığında otomatik ayarlanır.
- SL, TP ve BE (başabaş) oynaklığa göre uyarlanır.
- Trend tersine döndüğünde hızlıca kapatır ve ters yönden yeni trende katılır.
* Not (Netting Hesaplar)
MT5 netting hesaplarda her sembol için sadece 1 pozisyon tutulur.
Bu nedenle aynı sembolde birden fazla EA çalıştırırsanız, pozisyon / SL-TP / BE ortaktır ve EA’ler birbirini etkiler (MagicNumber ayıramaz).
Aynı sembolde birden fazla EA çalıştırmak önerilmez. Aynı anda kullanacaksanız farklı hesap (hedging/alt hesap) veya farklı sembol düşünün.
Kurulum
- Varsayılan parametrelerle USD/JPY H1 grafiğine eklemeniz (Algo Trading ON) önerilir.
- Pozisyon riskini ve lot büyüklüğünü ayarlayın (Parametreler kontrol edin).
- Diğer pariteler/zaman dilimleri için örnek ayarlar test sonrası paylaşılacaktır.
- VPS (7/24) önerilir.
Parametreler (Önemli)
- Inp_MaxSpread_Pips: girişe izin verilen maksimum spread.Varsayılan 3pips.
- Inp_Risk_Percent: bakiye bazlı pozisyon başına risk.Varsayılan 2%.
- Inp_Lot_Min: izin verilen minimum lot. *Aracınızın minimum lotuna uyarlayın. Varsayılan 0.01.
- Inp_Lot_Max: izin verilen maksimum lot. *Aracının maksimumunu aşmayın. Varsayılan 5.0.
- Inp_MagicNumber: diğer EA’lerle birlikte çalıştırırken çakışmayı önlemek için sıfır olmayan bir değer verin. Varsayılan 880031.
Uyarılar
- Önemli haberlerde/likidite zayıfken spread genişleyebilir; reddedilme (bekleme) veya kayma olabilir.
- Geçmiş performans geleceği garanti etmez. Başlangıçta demo veya düşük risk önerilir.
- Backtest için yüksek kaliteli veri kullanın (Real Ticks / %99+).
- Birden fazla EA kullanırken MagicNumber çakışmalarına dikkat edin.
- Açık pozisyonda büyük gap oluşursa beklenmedik kayıplar yaşanabilir.
Minimum Teminat (Kılavuz)
- FX Pariteleri: 500 $’dan itibaren
- Gerçek ihtiyaç; minimum lot, teminat, spread ve kaldıraç gibi aracı koşullarına bağlıdır.
Destek
- Soru ve talepleriniz için yorum/mesaj bırakabilirsiniz.