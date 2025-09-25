Dual Regime Switch Trend and Mean Reversion

Dual Regime Switch — Trend and Mean Reversion (EMA×ATR)

Aperçu

  • 1 position par symbole recommandée ( Inp_MaxSimultaneousPositions=1 )

  • Pas de martingale / pas de grid / pas de moyennage

  • H4 pour le régime; entrées en M15 (suivi de tendance par défaut; bascule auto en mean reversion si forte déviation H4)

  • SL/TP basés sur l’ATR (avec plancher ATR)

  • BreakEven (ON/OFF, déclenchement/placement via ATR)

  • RangeLock : détection de range & pause + déverrouillage

  • Pas de DLL/WebRequest ; comptes hedge/netting pris en charge

Recommandé

  • Paire / UT : USDJPY / M15

  • Spread max : 3.0 pips ( Inp_MaxSpread_Pips )

  • Risque : 1.0% par trade ( TRN_Risk_Percent / REV_Risk_Percent )
    Si vous l’augmentez, vérifiez le solde et le DD acceptable.

  • VPS 24/7

  • Effet de levier : au choix (taille de lot calculée par “% de risque du solde” ; le levier limite seulement le lot maximum exécutable)

Installation

  1. Ajouter l’EA à MT5 et l’attacher à USDJPY M15

  2. Activer Algo Trading

  3. Vérifier les entrées clés : spread max, risque %

  4. Éviter les collisions de MagicNumber avec d’autres EAs

    • Commencer avec Inp_MagicBase=60012 sur un seul graphique USDJPY/M15

    • En cas de combinaison, mettre une valeur unique par graphique (ex. 6001201, 6001202 …)

    • 0 interdit (conflit avec les ordres manuels)

    • 1 graphique par symbole recommandé

Logique principale (référence)

  • Switch : |Prix − EMA(H4)| / ATR(H4) >= Inp_Switch_K → REV

  • TRN : contact EMA en M15 + alignement H4 / filtre d’extension

  • REV : forte déviation H4 → confirmation M15 → contre-tendance

  • SL/TP : ATR × facteurs (avec plancher)

  • BreakEven : à ATR×X, déplacement du SL vers entrée ± ATR×Y (ON/OFF)

  • RangeLock : pause après SL alternés / série de pertes ; déverrouillage par temps/volatilité/switch

Avertissements

  • En news ou faible liquidité : spread élargi, attente ou slippage possibles.

  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Débutez en démo/faible risque.

  • Backtests avec historique de haute qualité (Real Ticks/99%).

  • Attention aux collisions de MagicNumber.

Dépôt minimum indicatif (selon courtier)

  • USDJPY / M15 : ~$300 (min 0.01 lot, 1% risque)

  • EURUSD / M15 : ~$400

  • Min 0.10 lot : ×10

  • Compte JPY : ~¥40 000 (1% & 0.01 lot)

Support

  • .set recommandés pour d’autres paires publiés progressivement ; demandes bienvenues.

  • Questions : section discussion.


Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis