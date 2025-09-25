Dual Regime Switch Trend and Mean Reversion
- Experts
- Takashi Natori
- Version: 1.0
- Activations: 10
Dual Regime Switch — Trend and Mean Reversion (EMA×ATR)
Aperçu
-
1 position par symbole recommandée ( Inp_MaxSimultaneousPositions=1 )
-
Pas de martingale / pas de grid / pas de moyennage
-
H4 pour le régime; entrées en M15 (suivi de tendance par défaut; bascule auto en mean reversion si forte déviation H4)
-
SL/TP basés sur l’ATR (avec plancher ATR)
-
BreakEven (ON/OFF, déclenchement/placement via ATR)
-
RangeLock : détection de range & pause + déverrouillage
-
Pas de DLL/WebRequest ; comptes hedge/netting pris en charge
Recommandé
-
Paire / UT : USDJPY / M15
-
Spread max : 3.0 pips ( Inp_MaxSpread_Pips )
-
Risque : 1.0% par trade ( TRN_Risk_Percent / REV_Risk_Percent )
Si vous l’augmentez, vérifiez le solde et le DD acceptable.
-
VPS 24/7
-
Effet de levier : au choix (taille de lot calculée par “% de risque du solde” ; le levier limite seulement le lot maximum exécutable)
Installation
-
Ajouter l’EA à MT5 et l’attacher à USDJPY M15
-
Activer Algo Trading
-
Vérifier les entrées clés : spread max, risque %
-
Éviter les collisions de MagicNumber avec d’autres EAs
-
Commencer avec Inp_MagicBase=60012 sur un seul graphique USDJPY/M15
-
En cas de combinaison, mettre une valeur unique par graphique (ex. 6001201, 6001202 …)
-
0 interdit (conflit avec les ordres manuels)
-
1 graphique par symbole recommandé
-
Logique principale (référence)
-
Switch : |Prix − EMA(H4)| / ATR(H4) >= Inp_Switch_K → REV
-
TRN : contact EMA en M15 + alignement H4 / filtre d’extension
-
REV : forte déviation H4 → confirmation M15 → contre-tendance
-
SL/TP : ATR × facteurs (avec plancher)
-
BreakEven : à ATR×X, déplacement du SL vers entrée ± ATR×Y (ON/OFF)
-
RangeLock : pause après SL alternés / série de pertes ; déverrouillage par temps/volatilité/switch
Avertissements
-
En news ou faible liquidité : spread élargi, attente ou slippage possibles.
-
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Débutez en démo/faible risque.
-
Backtests avec historique de haute qualité (Real Ticks/99%).
-
Attention aux collisions de MagicNumber.
Dépôt minimum indicatif (selon courtier)
-
USDJPY / M15 : ~$300 (min 0.01 lot, 1% risque)
-
EURUSD / M15 : ~$400
-
Min 0.10 lot : ×10
-
Compte JPY : ~¥40 000 (1% & 0.01 lot)
Support
-
.set recommandés pour d’autres paires publiés progressivement ; demandes bienvenues.
-
Questions : section discussion.