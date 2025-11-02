Trend Pullback RCI
- Uzman Danışmanlar
- Takashi Natori
- Sürüm: 1.26
- Etkinleştirmeler: 10
Trend Pullback RCI (Önerilen: EURUSD H1)
Genel Bakış
- Bu EA, önce EMA’larla trend yönünü belirleyip, ardından RCI bir “geri çekilme/düzeltme” gösterdiğinde işleme giren bir pullback stratejisidir.
- Mümkün olduğunca zirveden alış / dibinden satış gibi kovalamalı girişleri engellemeye çalışır.
- EA aynı anda yalnızca 1 pozisyon tutar.
- Martingale yok, grid yok, ortalama yok.
- * Hem hedge hem de netting hesapları desteklenir.
- RCI aşırı alım / aşırı satım gösterdiğinde pozisyon kapatılır.
- Lot büyüklüğü, hesap bakiyesi bazlı risk yüzdesi ve SL mesafesine göre hesaplanır ve Lot_Min ile Lot_Max arasında otomatik ayarlanır.
- SL, TP ve BE (break-even) volatiliteye göre değişkendir.
- Bir trend içinde alınacak işlem sayısı sınırlandırılabilir.
* Dikkat (Netting hesaplar)
MT5 netting hesaplarda her sembol için aynı anda yalnızca 1 pozisyon tutulabilir.
Bu yüzden aynı sembolde birden fazla EA aynı anda çalıştırılırsa, pozisyon / SL / TP / BE ortak hale gelir ve EA’ler birbirini etkiler (MagicNumber ile tamamen ayrıştırmak mümkün değildir).
Aynı sembolde birden fazla EA çalıştırmak önerilmez. Birden fazla EA kullanmak istiyorsanız, ayrı bir hesap (hedge veya alt hesap) ya da farklı bir sembol kullanmayı düşünün.
Kurulum
- Varsayılan parametrelerle EURUSD H1 grafiğine eklenmesi (Algo Trading AÇIK) önerilir.
- Pozisyon riski ve lotu ayarlayın (parametrelere bakın).
- Diğer pariteler / zaman dilimleri için örnek parametreler testlerden sonra paylaşılacaktır.
- 24 saat çalışma için VPS kullanımı tavsiye edilir.
Parametreler (önemli olanlar)
- Inp_MaxSpread_Pips: işleme izin verilen maksimum spread. Varsayılan: 3 pip.
- Inp_Risk_Percent: hesap bakiyesine göre 1 pozisyonluk risk yüzdesi. Varsayılan: %2.
- Inp_Lot_Min: izin verilen minimum lot. *Brokerınızın minimum lotuna göre ayarlayın. Varsayılan: 0.01.
- Inp_Lot_Max: izin verilen maksimum lot. *Brokerınızın maksimumunun üzerine çıkmayın. Varsayılan: 5.0.
- Inp_MagicNumber: Diğer EA’lerle birlikte çalıştırırken 0’dan farklı ve benzersiz bir değer girin. Varsayılan: 660091.
Uyarılar
- Önemli veri açıklamalarında veya hacmin düşük olduğu saatlerde spread genişleyebilir, bu da emir reddi (bekleme) veya kaymaya neden olabilir.
- Geçmiş performans geleceği garanti etmez. İlk aşamada demo veya düşük riskle test edin.
- Backtest için yüksek kaliteli veri (Real Ticks / %99+ önerilir) kullanın.
- Diğer EA’lerle birlikte kullanırken MagicNumber çakışmalarına dikkat edin.
- Pozisyon açıkken büyük bir gap oluşursa beklenmedik zararlar meydana gelebilir.
Minimum depozito (referans)
- FX pariteleri: 500 USD’den / 60.000 JPY’den itibaren
- Gerçek ihtiyaç, brokerın minimum lotu, teminatı, spreadi ve kaldıraç değerine göre değişir.
Destek
- Soru veya talebiniz olursa yorum / mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz.