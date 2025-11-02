Trend Pullback RCI

Genel Bakış



Lot büyüklüğü, hesap bakiyesi bazlı risk yüzdesi ve SL mesafesine göre hesaplanır ve Lot_Min ile Lot_Max arasında otomatik ayarlanır.

* Dikkat (Netting hesaplar)

MT5 netting hesaplarda her sembol için aynı anda yalnızca 1 pozisyon tutulabilir.

Bu yüzden aynı sembolde birden fazla EA aynı anda çalıştırılırsa, pozisyon / SL / TP / BE ortak hale gelir ve EA’ler birbirini etkiler (MagicNumber ile tamamen ayrıştırmak mümkün değildir).

Aynı sembolde birden fazla EA çalıştırmak önerilmez. Birden fazla EA kullanmak istiyorsanız, ayrı bir hesap (hedge veya alt hesap) ya da farklı bir sembol kullanmayı düşünün.