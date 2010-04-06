Pearson Indicator Correlator

Pearson Indicator Correlator, üssel hareketli ortalama (EMA) ile sizin seçtiğiniz herhangi bir standart veya özel gösterge arasındaki Pearson korelasyon katsayısını hesaplayan özel bir istatistik göstergesidir.

Bu gösterge, yanlış sinyalleri filtrelemeye, hareket tutarlılığını tespit etmeye ve trend ile sinyal çizgileri arasındaki uyumsuzlukları belirlemeye yardımcı olur.

Kullanım alanları:

  • Diğer göstergelerin sinyallerini filtrelemek,

  • Hareketlerin tutarlılığını analiz etmek,

  • Trend ile sinyal çizgileri arasındaki uyumsuzlukları tespit etmek.

-1 ile +1 arasında bir değer gösterir ve senkronizasyon derecesini görselleştirir. Herhangi bir standart veya özel gösterge ile kullanılabilir.

Kullanım Talimatları:

  1. Korelasyon katsayısının hesaplanacağı göstergenin adını parametrelere girin.

  2. Hesaplama için gereken değerin bulunduğu tamponu (buffer) mutlaka belirtin. Örnek: MACD göstergesinin histogramı ile korelasyon için tampon 0, sinyal çizgileri için tampon 1 belirtilmelidir.

  3. Korelasyonun hesaplanacağı göstergenin tampon parametrelerini (periyot) seçin.

  4. EMA periyodunu ve korelasyon katsayısının hesaplanacağı periyodu seçin.

Önemli: Yanlış tampon seçilirse grafik yine görüntülenir ancak değerler hatalı olur ve gerçek korelasyonu yansıtmaz.


