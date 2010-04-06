Pearson Indicator Correlator

Pearson Indicator Correlator è un indicatore statistico personalizzato che calcola il coefficiente di correlazione di Pearson tra la media mobile esponenziale (EMA) e qualsiasi altro indicatore da te scelto, standard o personalizzato.

L’indicatore aiuta a filtrare segnali falsi, rilevare la coerenza del movimento e individuare divergenze tra il trend e le linee di segnale.

Viene utilizzato per:

  • filtrare i segnali di altri indicatori,

  • analizzare la coerenza dei movimenti,

  • individuare divergenze tra il trend e le linee di segnale.

Mostra un valore da -1 a +1, visualizzando il grado di sincronizzazione. Può essere utilizzato con qualsiasi indicatore personalizzato o standard.

Istruzioni:

  1. Inserisci nei parametri il nome dell’indicatore con cui calcolare il coefficiente di correlazione.

  2. È obbligatorio indicare il buffer che contiene il valore necessario per il calcolo. Esempio: per la correlazione con l’istogramma dell’indicatore MACD, devi indicare il buffer 0; per le linee di segnale, il buffer 1.

  3. Seleziona i parametri (periodo) del buffer dell’indicatore con cui calcolare la correlazione.

  4. Seleziona il periodo della EMA e il periodo per calcolare il coefficiente di correlazione.

Importante: se viene selezionato un buffer errato, il grafico verrà comunque mostrato, ma i valori saranno errati e non rifletteranno la correlazione reale.


Prodotti consigliati
FxSProMT
Sergiy Podolyak
5 (1)
Indicatori
The FxSProMT indicator shows the current market trend and trend change. Indicator Parameters Ind_Period - the number of previous bars used to calculate actual values. Number_Bars - the number of bars to display the indicator.. Too many bars may significantly slow down the operation of the trading terminal. Signal_Sound - sound alert to notify of trend change. The sound can be played multiple times until the signal is confirmed (the bar closes). Default is disabled. Signal_Alert - an alert to no
FREE
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indicatori
Here is a summary of the main advantages: 1. Automated Market Structure Analysis Identifies BOS and CHoCH: The indicator automatically detects and draws lines at points of Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH). These are the core components of ICT trading, helping you to easily visualize price movements and find high-probability trade entries. Adjustable Analysis Term: You can choose between three levels of structure detection (Short, Intermediate, Long) to fit your trading s
Evolution Marvel EURCHF
Pavel Malyshko
Experts
Evolution Marvel EURCHF Expert Advisor uses independent strategies, including trading on short-term and long-term trends! Trades on the eurchf m5 currency pair by default! Rent for a month is a little. The system sometimes stands still in terms of profitability and if you conduct a test, you can see it. At the time of loading Evolution Marvel EURCHF to the market, the EA was updated and will now make more transactions than initially on the signal! The EA opens a maximum of 3 positions in one d
High Low Predict
Thomas Bradley Butler
Indicatori
This indicator is designed to help you forecast the potential high and low prices for the current trading day, based on the high and low of the previous day. It does this by applying a customizable percentage increase or decrease to those levels. How It Works: The idea is simple: It looks at the previous day's high and low prices and then adjusts them by a percentage you choose. Here's what that means: Predicted High: This is calculated by taking the high price of the previous day and adding a p
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Cycle Wave Oscillator MT4
Gia Thong Nguyen
Indicatori
CYCLE WAVE OSCILLATOR indicator is an indicator based on cyclical price fluctuations. This indicator can help you determine overbought and oversold levels, and help you predict price trends within the cycle. MT5 Version here!  You can combine it with our indicators below to make your trading decisions more accurate: Supply Demand Ribbon MT4 Basic Feature: - Three Trend Types: + Zero + Basic + Advanced
FREE
Chart Analyzer
Innovicient Limited
Indicatori
The Chart Analyzer is an MT4 indicator that provides visual arrow signals without redrawing them. In addition, we have included trendlines to validate your entries. This indicator has been fine-tuned to work with all timeframes and instruments.  The Chart Analyzer has a number of advantages Does not fade or remove arrows when drawn Sends both email and phone alerts. It is light on computer resources Easy to install. Default setting works just fine.  If price opens above the trendline, open bu
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
MP Market Sessions 15m
Pierre Ksachikian
Indicatori
This indicator helps to identify market sessions, It's High/Low, Open Range (OR), range of the sessions in pips and percentage of previous day (change%) under OHLC. It is also editable for any brokerage market watch time. For traders who use session trading strategies such as Mark B. Fisher ACD it can be super effective, where they can edit OR from the settings to either line or box.  We tried to make the settings easier to edit, for traders' use on different markets, charts and brokerage time.
TrendWave Oscillator
Artem Koliada
Indicatori
TrendWave Oscillator is an advanced MT4 oscillator that not only identifies the trend direction but also provides visual and audio alerts to enhance trading strategies. Key Features: - Color-coded trend indication:   - Blue : Indicates an uptrend, signaling potential price growth.   - Orange : Indicates a downtrend, suggesting possible price decline.   - Gray : Represents a flat market or lack of clear entry signals. - Graphical signals on the chart :   - Aqua : Highlights an uptrend, emphasi
Trendiest Trend Line
Mr James Lennon
Indicatori
TRENDIEST TREND LINE   ️️️️️ Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? ️️️️️ Trendiest Trend Line is a one of a kind trend line indicator, Trend lines work until the market reverses or consolidates. Easily stay out of the chop and stay in the long trends! Key Features of Trendiest Trend Line Stay in strong trends longer with confidence Clearly shows you when the market is ranging to save you money Entry signals help you get in at a good price 100% reliable re
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
One Two Three 123 Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
5 (3)
Indicatori
1-2-3 Pattern Indicator for MetaTrader 4 The 1-2-3 Pattern Indicator for MetaTrader 4 is a sophisticated technical tool designed to identify potential market reversals. It highlights three significant turning points, connecting them with a ZigZag pattern to visually map the price trajectory. Once the formation is complete, the indicator automatically generates Fibonacci retracement levels between the first two points to assist with trade planning. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indi
FREE
MA with Dynamic Borders mf
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Media Mobile con Bordi Dinamici" per MT4. - L'indicatore ha una caratteristica unica associata alla Media Mobile - Bordi di Volatilità Dinamici. - I Bordi di Volatilità Dinamici utilizzano i valori di Average True Range per il calcolo. - Questo indicatore è ottimo per il targeting TakeProfit e la disposizione SL sulle linee di confine. - L'indicatore è eccellente anche da combinare con i segnali di Price Action. // Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Indicatori
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
Trend Divergence
Sabina Fik
Indicatori
Trend Divergence Indicator: Your Essential Tool for Market Analysis The Trend Divergence Indicator is a powerful tool designed to assist traders in identifying market trends and pinpointing entry points with precision. By leveraging price divergence, this indicator enhances your trading strategy, offering reliable insights and filtering unnecessary signals. Key Features and Benefits of the Trend Divergence Indicator Accurate Trend Analysis: The Trend Divergence Indicator uses price divergence t
Evolution Marvel
Pavel Malyshko
Experts
Evolution Marvel was developed for a stable and fast acceleration of the deposit! Evolution Marvel passes the test from 2001 to the current day! The system uses three orders and if the price reaches the second and third orders, then they are doubled! Stop Lossa is invisible to the broker and set on a virtual level! Does not require any adjustments and optimization! Profitability in the risk strategy tester 5 and initial deposit of $ 200 from 2010-2019 07.28 = $ 84.985.504 2010-2019= 84.985.50
Parabolic SAR Color Alert Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Parabolic SAR Color Alert Indicator MT4 The Parabolic SAR Color Alert Indicator MT4 applies dynamic-colored dots to visually represent the direction of the market trend. In this indicator, the dots appear either above or beneath the candlesticks to signal momentum shifts. Specifically, blue dots below the candles highlight bullish movement, while pink dots above the candles confirm bearish momentum. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Parabolic SAR Color Alert In
FREE
Dynamic Price Volatility Indicator
Oleksandr Tsedryk
Indicatori
Dynamic Price Volatility Indicator (DPVI) The Dynamic Price Volatility Indicator (DPVI) is designed to provide traders with valuable insights into market volatility and potential price movements. It combines elements of volatility analysis and trend identification to assist traders in making informed trading decisions. Features: Dynamic Volatility Bands: utilizes a proprietary algorithm to calculate dynamic volatility bands that adjust in real-time based on market conditions. These bands act a
FREE
Forex X Code Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Forex X Code Indicator for MT4 The Forex X Code Indicator for MT4 is a specialized tool integrated into the MetaTrader 4 platform, tailored for identifying market trends and signaling potential trade opportunities in the Forex environment. Utilizing price behavior patterns, it monitors directional movement and highlights optimal zones for entering or exiting trades. Graphically, this indicator appears as color-coded bars—blue signifying bullish momentum and red representing bearish pressure. «In
FREE
Clever RSI
Carlos Forero
Indicatori
Description Better version of RSI indicator which offer a complete visual trading strategy and realize an auto-optimization Support:   We create great tools for the entire trading community. Most of them are free. If you believe in what we do  Support Us Here.   KEY LINKS:   How to Install  –  Frequent Questions  -  All Products  How is this indicator useful? NEVER repaints. Detect best parameters of RSI indicator, based on profit factor during the specified period. This indicator can be used as
Fibonacci automatico semanal MT4
Jorge Jose Kruk
Indicatori
Indicador de Fibonacci Semanal para MT4 Maximize suas operações no mercado financeiro com o Indicador de Fibonacci Semanal para MetaTrader 4 (MT4) , a ferramenta essencial para traders que buscam identificar pontos estratégicos de suporte e resistência com base na ação do preço da última semana. Principais Recursos: Atualização Automática : O indicador recalcula os níveis de Fibonacci automaticamente a cada novo candle semanal. Níveis Personalizados : Traça apenas os níveis essenciais de Fibonac
Supply Demand Dashboard
Jan Flodin
Indicatori
I recommend you to read the   product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicactor offers. This multi time frame and multi symbol supply and demand zone dashboard indicator sends alerts when the price has reached a supply/demand zone. It is also possible to use it to be alerted about regular double tops/bottoms instead of zones. It can be used with all time frames from M1 to MN. It is possible to use RSI, divergence (MACD, OsMA, RSI or Awesome) a
Multi Timeframe ZigZag Indicator
Salman A A A T Bakhash
5 (2)
Indicatori
Description: This indicator draw ZigZag Line in multiple time frame also search for Harmonic patterns before completion of the pattern. Features: Five instances of ZigZag indicators can be configured to any desired timeframe and inputs. Draw Harmonic pattern before pattern completion. Display Fibonacci retracement ratios. Configurable Fibonacci retracement ratios. Draw AB=CD based on Fibonacci retracement you define. You can define margin of error allowed in Harmonic or Fibonacci calculations
FREE
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Indicatori
Pyro Trend is a new product that allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend or flat). The indicator is applicable for any data and periods. The middle of the trend wave, as well as the edges, are places of special heat and market behavior; when writing the indicator, an attempt was made to implement precisely finding the middle. Pyro Trend is a trend indicator that uses an original calculation algorithm. This indicator paints arrows in different colors depending on the
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
PipsZenith Trend Range Assistant
Hozeifa M Haji
Indicatori
PipsZenith Trend Range Assistant Overview The PipsZenith Trend Range Assistant is a clean, professional MT4 indicator designed to help traders quickly identify whether the market is in a trend (bullish/bearish) or range (sideways). It removes guesswork and prevents false trades in choppy conditions by combining Moving Average slope and ADX strength filters, while also offering Heiken Ashi confirmation for smoother trading decisions. This tool is lightweight, intuitive, and built with contr
FREE
Follow The Line PRO
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.67 (3)
Indicatori
FOLLOW THE LINE (PRO VERSION) This powerful indicator is the full and complete version of my free indicator called "Follow The Line". IT IS BASED ON the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. AVOID FALSE SIGNALS: BUY ONLY when price closes above the green line and the green line is above the blue channel. SELL ONLY when price closes below the pink line and the pink line i
TradeSizeCalculator
Wartono
Indicatori
It could help to calculate Risk-Reward easily before placing a BUY-SELL position. TradeSizeCalculator is a Multi-Tasking Calculator. It will calculate the others when we define the value in one of the columns. Stoploss, risk percentage, risk-money, lot size, take-profit , reward-money, and reward-ratio. Depending on which value is changed. All values in the columns are editable. Also, we can get those calculation results by drag-drop the stop-loss/take-profit line. Parameter: The inputs below ar
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicatori
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicatori
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicatori
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
Polynomial Trend
Yvan Musatov
Indicatori
Polynomial Trend - A tool that allows you to determine the direction and strength of a trend. Unlike most indicators, Polynomial Trend finds longer-term trends and gives fewer false signals. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points b allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend). This indicator displays arrows of different colors depending on the current state of the market and thus signals the user about a change in trend. It is easy to us
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicatori
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Triangles pattern
Siarhei Baranouski
4 (1)
Indicatori
The indicator is designed for finding the "ascending" and "descending" triangle patterns on the chart, followed by the breakout of the triangle base. The indicator also determines the take profit and stop loss levels, in order to know when to exit the position. In my opinion, when using the "Confimed Break" mode, after a signal appears it is best to wait for a small rollback to the base of the triangle and open the position. But when using the "Live Break" or "Live Break with ReEntry" mode, it i
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.71 (14)
Indicatori
After your purchase, feel free to contact me for more details on how to receive a bonus indicator called VFI, which pairs perfectly with Easy Breakout for enhanced confluence!    Easy Breakout is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely trusted strategies among traders: the Breakout strategy ! This indicator delivers crystal-clear Buy and Sell signals based on breakouts from key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it levera
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Trend Viewer Pro
Raymond Gilmour
5 (4)
Indicatori
SEE THE TREND ON EVERY TIME FRAME. INTELLIGENT INDICATOR READS PRICE ACTION TO SPOT TRUE MARKET CYCLES AND TREND. This advanced multi-currency and multi-time frame indicator, reads trend in real-time so you always know the trends of the markets you want to trade.  ​Trend-Viewer Pro has been specifically designed to read the trend of every time frame and every market , simultaneously, making it much easier for you to find markets with time frame correlation , so you can focus on the best markets
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso cruciale rilevando uno specifico pattern di breakout. Monitora costantemente il grafico alla ricerca di un momentum stabile in una direzione e segnala con precisione l’ingresso poco prima del movimento principale.  Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT4 Caratteristiche principali Lo Stop Loss e il Take Profit sono calcolati automaticamente dall'indicatore. Include una dashboard
Altri dall’autore
Volume Decomposition Index
Andrei Muzov
Indicatori
Indice di Decomposizione del Volume (VDI) Il VDI è un indicatore proprietario di analisi del volume, sviluppato per identificare la forza e la direzione del movimento del prezzo basandosi sulla decomposizione del volume in attività di acquisto e vendita. L’indicatore visualizza il rapporto tra acquisti e vendite proiettando i dati di prezzo delle candele sul loro volume, permettendo al trader di ottenere una visione più completa della dinamica di mercato — ovvero quanto volume è stato generato d
FREE
Vdi Algo
Andrei Muzov
Experts
VDI Algo — Robot di trading intelligente basato sull’indicatore Volume Decomposition Index (VDI) VDI Algo è un robot di trading basato sull’analisi dei volumi. Nel codice è integrato un indicatore unico chiamato Volume Decomposition Index (VDI), che calcola il rapporto tra i volumi degli acquirenti e dei venditori per determinare la forza e i movimenti del prezzo. Per aumentare la precisione, i segnali dell’indicatore sono filtrati tramite una media mobile esponenziale (EMA), che permette di el
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione