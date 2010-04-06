Pearson Indicator Correlator
- Indicatori
- Andrei Muzov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Pearson Indicator Correlator è un indicatore statistico personalizzato che calcola il coefficiente di correlazione di Pearson tra la media mobile esponenziale (EMA) e qualsiasi altro indicatore da te scelto, standard o personalizzato.
L’indicatore aiuta a filtrare segnali falsi, rilevare la coerenza del movimento e individuare divergenze tra il trend e le linee di segnale.
Viene utilizzato per:
-
filtrare i segnali di altri indicatori,
-
analizzare la coerenza dei movimenti,
-
individuare divergenze tra il trend e le linee di segnale.
Mostra un valore da -1 a +1, visualizzando il grado di sincronizzazione. Può essere utilizzato con qualsiasi indicatore personalizzato o standard.
Istruzioni:
-
Inserisci nei parametri il nome dell’indicatore con cui calcolare il coefficiente di correlazione.
-
È obbligatorio indicare il buffer che contiene il valore necessario per il calcolo. Esempio: per la correlazione con l’istogramma dell’indicatore MACD, devi indicare il buffer 0; per le linee di segnale, il buffer 1.
-
Seleziona i parametri (periodo) del buffer dell’indicatore con cui calcolare la correlazione.
-
Seleziona il periodo della EMA e il periodo per calcolare il coefficiente di correlazione.
Importante: se viene selezionato un buffer errato, il grafico verrà comunque mostrato, ma i valori saranno errati e non rifletteranno la correlazione reale.