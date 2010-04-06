Pearson Indicator Correlator

Pearson Indicator Correlator est un indicateur statistique personnalisé qui calcule le coefficient de corrélation de Pearson entre la moyenne mobile exponentielle (EMA) et tout autre indicateur choisi, standard ou personnalisé.

L’indicateur aide à filtrer les faux signaux, à détecter la cohérence des mouvements ainsi que les divergences entre la tendance et les lignes de signal.

Il est utilisé pour :

  • filtrer les signaux d’autres indicateurs,

  • analyser la cohérence des mouvements,

  • détecter les divergences entre la tendance et les lignes de signal.

Il affiche une valeur de -1 à +1, visualisant le degré de synchronisation. Peut être utilisé avec tout indicateur personnalisé ou standard.

Instructions :

  1. Saisissez dans les paramètres le nom de l’indicateur avec lequel calculer le coefficient de corrélation.

  2. Indiquez obligatoirement le buffer contenant la valeur nécessaire au calcul. Exemple : pour la corrélation avec l’histogramme de l’indicateur MACD, indiquez le buffer 0 ; pour les lignes de signal, le buffer 1.

  3. Choisissez les paramètres (période) du buffer de l’indicateur pour lequel calculer la corrélation.

  4. Sélectionnez la période de l’EMA et la période pour le calcul du coefficient de corrélation.

Important : si un buffer incorrect est choisi, le graphique s’affichera quand même, mais les valeurs seront incorrectes et ne refléteront pas la corrélation réelle.


Plus de l'auteur
Volume Decomposition Index
Andrei Muzov
Indicateurs
Indice de Décomposition du Volume (VDI) Le VDI est un indicateur propriétaire d’analyse du volume, conçu pour identifier la force et la direction du mouvement des prix en se basant sur la décomposition des volumes en achats et ventes. L’indicateur visualise le ratio entre les achats et les ventes en projetant les données de prix des chandeliers sur leur volume, permettant ainsi au trader d’obtenir une vision plus complète de l’activité du marché — notamment la quantité de volume attribuée aux ac
FREE
Vdi Algo
Andrei Muzov
Experts
VDI Algo — Robot de trading intelligent basé sur l’indicateur Volume Decomposition Index (VDI) VDI Algo est un robot de trading basé sur l’analyse des volumes. Le code intègre un indicateur unique appelé Volume Decomposition Index (VDI), qui calcule le rapport entre les volumes d’acheteurs et de vendeurs afin de déterminer la force et les mouvements du prix. Pour améliorer la précision, les signaux de l’indicateur sont filtrés à l’aide d’une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui permet d’é
