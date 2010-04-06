Pearson Indicator Correlator est un indicateur statistique personnalisé qui calcule le coefficient de corrélation de Pearson entre la moyenne mobile exponentielle (EMA) et tout autre indicateur choisi, standard ou personnalisé.

L’indicateur aide à filtrer les faux signaux, à détecter la cohérence des mouvements ainsi que les divergences entre la tendance et les lignes de signal.

Il est utilisé pour :

filtrer les signaux d’autres indicateurs,

analyser la cohérence des mouvements,

détecter les divergences entre la tendance et les lignes de signal.

Il affiche une valeur de -1 à +1, visualisant le degré de synchronisation. Peut être utilisé avec tout indicateur personnalisé ou standard.

Instructions :

Saisissez dans les paramètres le nom de l’indicateur avec lequel calculer le coefficient de corrélation. Indiquez obligatoirement le buffer contenant la valeur nécessaire au calcul. Exemple : pour la corrélation avec l’histogramme de l’indicateur MACD, indiquez le buffer 0 ; pour les lignes de signal, le buffer 1. Choisissez les paramètres (période) du buffer de l’indicateur pour lequel calculer la corrélation. Sélectionnez la période de l’EMA et la période pour le calcul du coefficient de corrélation.

Important : si un buffer incorrect est choisi, le graphique s’affichera quand même, mais les valeurs seront incorrectes et ne refléteront pas la corrélation réelle.