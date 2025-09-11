Volume Decomposition Index

Hacim Ayrıştırma Endeksi (VDI)

VDI, hacmi alım ve satım faaliyetlerine ayırarak fiyat hareketinin gücünü ve yönünü belirlemek için geliştirilmiş özel bir hacim analiz göstergesidir.

Gösterge, mum grafik fiyat verilerini hacme yansıtarak alım ve satım oranlarını görselleştirir. Bu sayede yatırımcı, piyasa dinamiklerini daha kapsamlı bir şekilde anlayabilir — alıcılar ve satıcılar tarafından yapılan işlem hacminin ne kadar olduğunu görebilir.

Hesaplamalar, tüm mevcut borsa verilerine dayanır ve göstergenin analitik olarak tam ve piyasa trendlerini derinlemesine değerlendirmeye olanak tanır.

İşlem hacmi bilgisi, piyasa fiyat hareketlerini anlamada önemli bir faktördür. Bu gösterge size tam olarak bu bilgiyi sunar.

Ana Özellikler

  • Tek ayarlanabilir parametre — period (varsayılan = 18), alım ve satım hacimlerinin kaç bar üzerinden hesaplanacağını belirler.

  • Ana çizgi formülü:
    Pozitif Hacim / Negatif Hacim,
    seçilen zaman aralığında alım veya satım faaliyetinin üstünlüğünü değerlendirmeye olanak tanır.

  • Esnek dönem ayarı:
    Toplama periyodunu stratejinize göre özgürce ayarlayın.

  • 1.0 yatay referans seviyesi:
    Alıcılar ve satıcılar arasındaki denge noktasıdır.

  • Tüm zaman dilimleri ve işlem araçlarıyla uyumludur.

Yorumlama

  • Değer > 1.0 — yukarı yönlü baskının hakim olduğu (boğa sinyali)

  • Değer < 1.0 — aşağı yönlü baskının hakim olduğu (ayı sinyali)

  • Değer ≈ 1.0 — nötr bölge, alıcı ve satıcı güçleri dengede


