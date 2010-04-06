Max Auto Scalping EA m

MAX AUTO SCALPING EA - MT4 için tamamen otomatik bir çoklu parite işlem sistemidir.





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan, "ayarla ve unut" özellikli, yüksek kaliteli bir Uzman Danışmandır! 7 parite için 7 Set_file mevcuttur!





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files v25.17 sürümünü kullanın.





EA'nın temel özellikleri:

- Yerel Destek/Direnç seviyelerine dayalı Scalping işlem yöntemleri.

- Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her emrin hesap koruması için kendi sabit SL'si vardır.

- Bu EA oldukça kullanıcı dostudur ve hem Forex profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapar - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak (aşağıdaki basit "Kurulum" prosedürünü izleyin) ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak veya VPS kullanmaktır.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresiyle.

- Bileşik faiz pozisyon büyüklüğü hesaplama yöntemiyle. - Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.

- Zaman Aralığı: sadece M15.

- İşlem çiftleri: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Çalışma süresi: EA, ABD seansının sonunda ve Asya seansının başında giriş sinyalleri arıyor.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: İşlem başına %2-3 risk (ayarlardan değiştirilebilir) VEYA sabit lot.

- EA'nın Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.

- Bilgi Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Kurulum:

- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 hesabı gerektirir.

- GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe EA ekleyin.

- Her grafikte ilgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın (EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v25.17'yi edinin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken MT4'ü PC'nizde (veya VPS'nizde) çalışır durumda bırakmak.





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Broker sunucunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir. Bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerınızın saat dilimini kontrol etmek için). Bu konuda size yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmeniz çok önemlidir.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.