Dual Signal Scalper

Önerilen zaman dilimi ve sembol: EURUSD üzerinde M1

Bu Uzman Danışman, en iyi sonucu EURUSD’nin 1 dakikalık grafiğinde verir. Diğer sembol ve zaman dilimlerinde de çalışır; ancak ilk tercih EURUSD M1’dir.

Genel bakış

EA, iki onay kullanan otomatik bir sistemdir: ADX ile trendin gücü/yönü filtrelenir, RSI ile aşırı alım/aşırı satım seviyelerindeki kesişim kapanışta doğrulanır. Sinyaller yalnızca kapanmış mumlara göre üretilir.

Nasıl çalışır

Trend filtresi (ADX):

– Long: ADX ≥ MinADX ve +DI > −DI.

– Short: ADX ≥ MinADX ve −DI > +DI. RSI onayı (mum kapanışında):

– Long: RSI, Oversold seviyesini alttan üste keser.

– Short: RSI, Overbought seviyesini üstten alta keser.

Koşullar oluştuğunda emir bir sonraki mumun açılışında gönderilir.

Risk ve korumalar

– Piyasa emirleri (Buy = Ask, Sell = Bid).

– Sabit lot veya SL mesafesine göre yüzde risk ile lot hesaplama.

– SL/TP pips cinsinden.

– Sembol başına maksimum açık pozisyon sınırı.

– İsteğe bağlı spread filtresi.

– Martingale yok. Grid yok. Haber stratejisi yok. Arbitraj yok.

Girişler (English)

MagicNumber; SignalTimeframe; FixedLot; RiskPercent; SL_Pips; TP_Pips; MaxPositions; MaxSpreadPips; OneTradePerBar; ADX_Period; MinADX; RSI_Period; RSI_Oversold; RSI_Overbought.

Semboller ve hesaplar

Önerilen: EURUSD M1. Başlıca FX paritelerinde ve XAUUSD’de de çalışır. Parametreler sembole göre uyarlanmalıdır. Netting ve Hedging hesap tiplerinde çalışır.

Gerçekleştirme ve kullanım notları

Mümkünse “Every tick based on real ticks” modelini kullanın. Canlıya geçmeden önce forward test önerilir. Test sonuçları, likidite ve yürütme farkları nedeniyle gerçek işlemle aynı değildir.

Uygunluk

– EX5 olarak teslim edilir.

– Yalnızca dahili MQL5 fonksiyonları ve göstergeleri (iADX, iRSI) kullanılır.

– DLL yok. WebRequest yok. Dış lisanslama veya güncelleme sistemi yok.

– Kişisel veri toplanmaz.

– Üçüncü taraf bağlantı yok.

– Destek, MQL5 mesajları ve ürün yorumları bölümü üzerinden sağlanır.

Risk bildirimi

Yatırım işlemleri risk içerir. Bu ürün kâr garantisi vermez ve belirli bir performans vadetmez. Parametre seçimi ve pozisyon boyutu kullanıcı sorumluluğundadır.



