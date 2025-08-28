Dual Signal Scalper

Unité de temps et symbole optimaux : M1 sur EURUSD

Cet EA fonctionne au mieux sur le graphique 1 minute d’EURUSD. Il peut aussi fonctionner sur d’autres symboles/périodes, mais la priorité est EURUSD M1.

Présentation
Système automatique avec double confirmation : ADX pour la force/direction de tendance et RSI pour les franchissements de survente/surachat à la clôture de la bougie. Signaux sur bougies clôturées uniquement.

Fonctionnement

  1. Filtre de tendance (ADX) :

  • Achat : ADX ≥ MinADX et +DI > −DI.

  • Vente : ADX ≥ MinADX et −DI > +DI.

  1. Confirmation RSI (à la clôture) :

  • Achat : RSI franchit à la hausse le niveau Oversold.

  • Vente : RSI franchit à la baisse le niveau Overbought.
    Les ordres sont envoyés à l’ouverture de la bougie suivante.

Risque et protections

  • Ordres au marché (Buy sur Ask, Sell sur Bid).

  • Lot fixe ou lot basé sur un pourcentage de risque selon la distance du SL.

  • SL/TP en pips.

  • Nombre maximal de positions par symbole.

  • Filtre de spread optionnel.

  • Pas de martingale, pas de grille, pas de trading de news, pas d’arbitrage.

Inputs (English)
MagicNumber; SignalTimeframe; FixedLot; RiskPercent; SL_Pips; TP_Pips; MaxPositions; MaxSpreadPips; OneTradePerBar; ADX_Period; MinADX; RSI_Period; RSI_Oversold; RSI_Overbought.

Symboles et comptes
Recommandé : EURUSD M1. Fonctionne aussi sur les paires FX majeures et XAUUSD. Ajustez les paramètres par symbole. Compatible comptes Netting et Hedging.

Backtest et utilisation
Utilisez « Every tick based on real ticks » si possible. Un test en forward est recommandé. Les résultats de test diffèrent du réel.

Conformité
Livré en EX5 ; uniquement fonctions/indicateurs intégrés ; pas de DLL/WebRequest ; pas de licence externe ; aucune collecte de données personnelles ; pas de liens externes. Support via messages MQL5 et commentaires produit.

Avertissement de risque
Le trading comporte des risques. Aucun gain ni performance particulière n’est garanti.


