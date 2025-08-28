Dual Signal Scalper
- Experts
- Davut Ozcan
- Version: 1.2
Unité de temps et symbole optimaux : M1 sur EURUSD
Cet EA fonctionne au mieux sur le graphique 1 minute d’EURUSD. Il peut aussi fonctionner sur d’autres symboles/périodes, mais la priorité est EURUSD M1.
Présentation
Système automatique avec double confirmation : ADX pour la force/direction de tendance et RSI pour les franchissements de survente/surachat à la clôture de la bougie. Signaux sur bougies clôturées uniquement.
Fonctionnement
-
Filtre de tendance (ADX) :
-
Achat : ADX ≥ MinADX et +DI > −DI.
-
Vente : ADX ≥ MinADX et −DI > +DI.
-
Confirmation RSI (à la clôture) :
-
Achat : RSI franchit à la hausse le niveau Oversold.
-
Vente : RSI franchit à la baisse le niveau Overbought.
Les ordres sont envoyés à l’ouverture de la bougie suivante.
Risque et protections
-
Ordres au marché (Buy sur Ask, Sell sur Bid).
-
Lot fixe ou lot basé sur un pourcentage de risque selon la distance du SL.
-
SL/TP en pips.
-
Nombre maximal de positions par symbole.
-
Filtre de spread optionnel.
-
Pas de martingale, pas de grille, pas de trading de news, pas d’arbitrage.
Inputs (English)
MagicNumber; SignalTimeframe; FixedLot; RiskPercent; SL_Pips; TP_Pips; MaxPositions; MaxSpreadPips; OneTradePerBar; ADX_Period; MinADX; RSI_Period; RSI_Oversold; RSI_Overbought.
Symboles et comptes
Recommandé : EURUSD M1. Fonctionne aussi sur les paires FX majeures et XAUUSD. Ajustez les paramètres par symbole. Compatible comptes Netting et Hedging.
Backtest et utilisation
Utilisez « Every tick based on real ticks » si possible. Un test en forward est recommandé. Les résultats de test diffèrent du réel.
Conformité
Livré en EX5 ; uniquement fonctions/indicateurs intégrés ; pas de DLL/WebRequest ; pas de licence externe ; aucune collecte de données personnelles ; pas de liens externes. Support via messages MQL5 et commentaires produit.
Avertissement de risque
Le trading comporte des risques. Aucun gain ni performance particulière n’est garanti.