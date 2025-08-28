Dual Signal Scalper

Unité de temps et symbole optimaux : M1 sur EURUSD

Cet EA fonctionne au mieux sur le graphique 1 minute d’EURUSD. Il peut aussi fonctionner sur d’autres symboles/périodes, mais la priorité est EURUSD M1.

Présentation

Système automatique avec double confirmation : ADX pour la force/direction de tendance et RSI pour les franchissements de survente/surachat à la clôture de la bougie. Signaux sur bougies clôturées uniquement.

Fonctionnement

Filtre de tendance (ADX) :

Achat : ADX ≥ MinADX et +DI > −DI.

Vente : ADX ≥ MinADX et −DI > +DI.

Confirmation RSI (à la clôture) :

Achat : RSI franchit à la hausse le niveau Oversold.

Vente : RSI franchit à la baisse le niveau Overbought.

Les ordres sont envoyés à l’ouverture de la bougie suivante.

Risque et protections

Ordres au marché (Buy sur Ask, Sell sur Bid).

Lot fixe ou lot basé sur un pourcentage de risque selon la distance du SL.

SL/TP en pips.

Nombre maximal de positions par symbole.

Filtre de spread optionnel.

Pas de martingale, pas de grille, pas de trading de news, pas d’arbitrage.

Inputs (English)

MagicNumber; SignalTimeframe; FixedLot; RiskPercent; SL_Pips; TP_Pips; MaxPositions; MaxSpreadPips; OneTradePerBar; ADX_Period; MinADX; RSI_Period; RSI_Oversold; RSI_Overbought.

Symboles et comptes

Recommandé : EURUSD M1. Fonctionne aussi sur les paires FX majeures et XAUUSD. Ajustez les paramètres par symbole. Compatible comptes Netting et Hedging.

Backtest et utilisation

Utilisez « Every tick based on real ticks » si possible. Un test en forward est recommandé. Les résultats de test diffèrent du réel.

Conformité

Livré en EX5 ; uniquement fonctions/indicateurs intégrés ; pas de DLL/WebRequest ; pas de licence externe ; aucune collecte de données personnelles ; pas de liens externes. Support via messages MQL5 et commentaires produit.

Avertissement de risque

Le trading comporte des risques. Aucun gain ni performance particulière n’est garanti.



