Double Bollinger Bands EA
- Uzman Danışmanlar
- Davut Ozcan
- Sürüm: 3.0
- Güncellendi: 13 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Kathy Lien Metodu
Trend + Pullback stratejisini kullanır; Bollinger bantlarıyla trend belirlenir, iç banda geri çekilmelerde işlem açılır.
Price Policy
-
İlk 20 kullanıcı: 30 USD
-
21.–100. kullanıcı: 200 USD
-
ve sonrası: 500 USD
-
Strateji Özeti
-
Trend Tespiti: Fiyat dış Bollinger bandını aşarsa trend oluşur.
-
Pullback Girişi: Trend aktifken fiyat iç banda dokununca; yükselişte AL, düşüşte SAT.
-
Risk & İşlem Yönetimi:
-
Stop‑Loss: İç bandın hemen dışında
-
Take‑Profit: Karşı dış banda kadar
-
Lot boyutu: Sembol limitlerine göre otomatik ayarlanır
-
Günlük maksimum işlem, art arda zarar durdurma, maksimum marj riski parametrelere göre kontrol edilir
-
-
Opsiyonel Filtreler:
-
RSI filtresi: AL için RSI > seviye, SAT için RSI < seviye
-
UTC seans filtreleri: Asya, Londra, New York saatlerinde işlem seçeneği
-
Giriş Parametreleri
(Aşağıdaki her parametre, adı ve fonksiyonu ile açıklanmıştır.)
-
InpBBPeriod: Bollinger dönemi
-
InpDevOuter: Dış bant için standart sapma
-
InpDevInner: İç bant için standart sapma
-
InpUseRsiFilter: RSI filtresi aktif mi?
-
InpRsiPeriod: RSI hesaplama periyodu
-
InpRsiBuyLevel / InpRsiSellLevel: RSI eşik değerleri
-
InpUseSessionFilter: Seans filtresi aktif mi?
-
InpSessionAsia / London / NewYork: Hangi UTC seanslarında işlem yapılacağı
-
InpLotSize: Lot boyutu (otomatik normalizasyon)
-
InpMaxRiskPercent: Maks marj riski %
-
InpMagicNumber: EA işlemleri için benzersiz kimlik
-
InpTF: Sinyal zaman dilimi
-
InpDailyTradeLimit: Günlük maksimum işlem sayısı
-
InpConsecutiveLossLimit: Art arda zarar sonrası durdurma