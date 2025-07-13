Double Bollinger Bands EA

Kathy Lien Metodu
Trend + Pullback stratejisini kullanır; Bollinger bantlarıyla trend belirlenir, iç banda geri çekilmelerde işlem açılır.

Price Policy

  • İlk 20 kullanıcı: 30 USD

  • 21.–100. kullanıcı: 200 USD

    1. ve sonrası: 500 USD

Strateji Özeti

  • Trend Tespiti: Fiyat dış Bollinger bandını aşarsa trend oluşur.

  • Pullback Girişi: Trend aktifken fiyat iç banda dokununca; yükselişte AL, düşüşte SAT.

  • Risk & İşlem Yönetimi:

    • Stop‑Loss: İç bandın hemen dışında

    • Take‑Profit: Karşı dış banda kadar

    • Lot boyutu: Sembol limitlerine göre otomatik ayarlanır

    • Günlük maksimum işlem, art arda zarar durdurma, maksimum marj riski parametrelere göre kontrol edilir

  • Opsiyonel Filtreler:

    • RSI filtresi: AL için RSI > seviye, SAT için RSI < seviye

    • UTC seans filtreleri: Asya, Londra, New York saatlerinde işlem seçeneği

Giriş Parametreleri
(Aşağıdaki her parametre, adı ve fonksiyonu ile açıklanmıştır.)

  • InpBBPeriod: Bollinger dönemi

  • InpDevOuter: Dış bant için standart sapma

  • InpDevInner: İç bant için standart sapma

  • InpUseRsiFilter: RSI filtresi aktif mi?

  • InpRsiPeriod: RSI hesaplama periyodu

  • InpRsiBuyLevel / InpRsiSellLevel: RSI eşik değerleri

  • InpUseSessionFilter: Seans filtresi aktif mi?

  • InpSessionAsia / London / NewYork: Hangi UTC seanslarında işlem yapılacağı

  • InpLotSize: Lot boyutu (otomatik normalizasyon)

  • InpMaxRiskPercent: Maks marj riski %

  • InpMagicNumber: EA işlemleri için benzersiz kimlik

  • InpTF: Sinyal zaman dilimi

  • InpDailyTradeLimit: Günlük maksimum işlem sayısı

  • InpConsecutiveLossLimit: Art arda zarar sonrası durdurma


