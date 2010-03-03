Dual Signal Scalper
- Experts
- Davut Ozcan
- Versione: 1.2
Timeframe e simbolo ottimali: M1 su EURUSD
Questo EA funziona al meglio sul grafico a 1 minuto di EURUSD. Può operare anche su altri simboli/tempi, ma la priorità è EURUSD M1.
Panoramica
Sistema automatico con doppia conferma: ADX per forza/direzione del trend e RSI per incroci di ipervenduto/iperc comprato alla chiusura della candela. Segnali solo su candele chiuse.
Come funziona
-
Filtro di trend (ADX):
-
Long: ADX ≥ MinADX e +DI > −DI.
-
Short: ADX ≥ MinADX e −DI > +DI.
-
Conferma RSI (a chiusura barra):
-
Long: RSI incrocia verso l’alto il livello Oversold.
-
Short: RSI incrocia verso il basso il livello Overbought.
Gli ordini sono inviati all’apertura della barra successiva.
Rischi e protezioni
-
Ordini a mercato (Buy su Ask, Sell su Bid).
-
Lotto fisso o lotto basato su percentuale di rischio in funzione della distanza dello SL.
-
SL/TP in pips.
-
Numero massimo di posizioni per simbolo.
-
Filtro spread opzionale.
-
Niente martingala, niente grid, niente news trading, niente arbitraggio.
Inputs (English)
MagicNumber; SignalTimeframe; FixedLot; RiskPercent; SL_Pips; TP_Pips; MaxPositions; MaxSpreadPips; OneTradePerBar; ADX_Period; MinADX; RSI_Period; RSI_Oversold; RSI_Overbought.
Simboli e conti
Consigliato: EURUSD M1. Funziona anche su principali coppie FX e XAUUSD. Parametri da adattare al simbolo. Funziona su conti Netting e Hedging.
Backtest e note d’uso
Usare “Every tick based on real ticks” se disponibile. Si consiglia il forward test. I risultati di test differiscono dall’operatività reale.
Conformità
EX5; solo funzioni/indicatori integrati MQL5; nessuna DLL/WebRequest; nessun sistema di licenza esterno; nessuna raccolta di dati personali; nessun link esterno. Supporto tramite messaggi MQL5 e commenti al prodotto.
Avvertenza sui rischi
Il trading comporta rischi. Il prodotto non garantisce profitti né risultati specifici.