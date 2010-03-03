Dual Signal Scalper

Timeframe e simbolo ottimali: M1 su EURUSD

Questo EA funziona al meglio sul grafico a 1 minuto di EURUSD. Può operare anche su altri simboli/tempi, ma la priorità è EURUSD M1.

Panoramica
Sistema automatico con doppia conferma: ADX per forza/direzione del trend e RSI per incroci di ipervenduto/iperc comprato alla chiusura della candela. Segnali solo su candele chiuse.

Come funziona

  1. Filtro di trend (ADX):

  • Long: ADX ≥ MinADX e +DI > −DI.

  • Short: ADX ≥ MinADX e −DI > +DI.

  1. Conferma RSI (a chiusura barra):

  • Long: RSI incrocia verso l’alto il livello Oversold.

  • Short: RSI incrocia verso il basso il livello Overbought.
    Gli ordini sono inviati all’apertura della barra successiva.

Rischi e protezioni

  • Ordini a mercato (Buy su Ask, Sell su Bid).

  • Lotto fisso o lotto basato su percentuale di rischio in funzione della distanza dello SL.

  • SL/TP in pips.

  • Numero massimo di posizioni per simbolo.

  • Filtro spread opzionale.

  • Niente martingala, niente grid, niente news trading, niente arbitraggio.

Inputs (English)
MagicNumber; SignalTimeframe; FixedLot; RiskPercent; SL_Pips; TP_Pips; MaxPositions; MaxSpreadPips; OneTradePerBar; ADX_Period; MinADX; RSI_Period; RSI_Oversold; RSI_Overbought.

Simboli e conti
Consigliato: EURUSD M1. Funziona anche su principali coppie FX e XAUUSD. Parametri da adattare al simbolo. Funziona su conti Netting e Hedging.

Backtest e note d’uso
Usare “Every tick based on real ticks” se disponibile. Si consiglia il forward test. I risultati di test differiscono dall’operatività reale.

Conformità
EX5; solo funzioni/indicatori integrati MQL5; nessuna DLL/WebRequest; nessun sistema di licenza esterno; nessuna raccolta di dati personali; nessun link esterno. Supporto tramite messaggi MQL5 e commenti al prodotto.

Avvertenza sui rischi
Il trading comporta rischi. Il prodotto non garantisce profitti né risultati specifici.


