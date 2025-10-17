Proxy OrderFlow MT5
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 2.10
- Etkinleştirmeler: 5
Proxy Order Flow
Cosa fa l’indicatore
Indicatore che simula il flusso degli ordini senza DOM analizzando:
-
Le variazioni dei tick (direzione del prezzo)
-
Le variazioni dello spread (volatilità/liquidità)
Combina entrambi per rilevare la pressione di acquisto o di vendita.
Come usarlo
Visualizzazione:
-
Barre verdi = Pressione d’acquisto (acquirenti aggressivi)
-
Barre rosse = Pressione di vendita (venditori aggressivi)
-
Linea blu = Cumulativo netto (trend principale)
-
Linee tratteggiate = Zone estreme (ipercomprato/ipervenduto)
Segnali di trading:
-
Barre verdi forti → Segnale rialzista
-
Barre rosse forti → Segnale ribassista
-
Linea blu in salita → Trend rialzista dominante
-
Linea blu in discesa → Trend ribassista dominante
-
Zone estreme raggiunte → Possibili inversioni
Rileva divergenze
-
Prezzo in aumento → Squilibrio in diminuzione = Probabile inversione
Conferma i trend
-
Prezzo + Squilibrio allineati = Trend forte
Zone estreme
-
Squilibrio > ±70 = Ipercomprato/Ipervenduto
Parametri principali:
-
TickWindow (200): Numero di tick analizzati
-
SpreadWeight (1.5): Importanza dello spread nel calcolo
-
BarScale (30): Altezza visiva delle barre
Uso ottimale: timeframe brevi (M1–M15) per catturare squilibri intraday.
Esempi:
-
EUR/USD M5: TickWindow = 250, k = 1.2
-
XAU/USD M5: TickWindow = 150, k = 2.0
Alternativa al DOM:
Nessun abbonamento costoso richiesto.