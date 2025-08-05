CryptoEdge Scalper

1

Ce conseiller expert (EA) est un robot de trading entièrement automatisé et hautement spécialisé, conçu pour trader le Bitcoin (BTCUSD) avec précision sur le marché des cryptomonnaies toujours actif. Fonctionnant sur l’unité de temps H1 (horaire), il est optimisé pour l’environnement crypto 24h/24 et 7j/7, en analysant le comportement des faiseurs de marché (baleines) et en suivant les flux de capitaux intelligents pour détecter des configurations de trading à forte probabilité.

Contrairement aux EAs Forex traditionnels, ce système est spécifiquement conçu pour le monde des cryptos, où la volatilité, les pics de volume et l’activité institutionnelle influencent les prix en temps réel. Que vous soyez un trader particulier ou un trader d'une société de trading axée sur les cryptos, cet EA offre une stratégie de trading intelligente et adaptable sur l’actif numérique le plus liquide au monde.

Avantages clés :

  • Axé uniquement sur BTCUSD pour une performance ciblée sur un seul actif

  • Détection des mouvements de capitaux intelligents et des baleines, idéale pour comprendre le comportement institutionnel

  • Fonctionne 24h/24, 7j/7, sans interruption, parfaitement adapté au marché crypto

  • Potentiel de trading haute fréquence avec gestion intégrée des risques

  • Sans recours aux stratégies Grid ou Martingale — priorité à la durabilité

  • Protection du capital robuste avec paramètres de risque personnalisables

  • Déploiement rapide avec des réglages optimisés par défaut


input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763721

    ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to BTCUSD (Bitcoin) chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      Produits recommandés
      Sniper Fx EA
      Fernando De Paljla Silva
      Experts
      Sniper Fx uses a confluence of several indicators with Price Action reading to identify specific patterns and generate Market Entry Signals . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Sniper Fx is for you. Sniper Fx does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore, it includes all the essential and proven features, su
      Robo davi I
      Lucas Silvino Da Silva
      Experts
      Robô Davi I by Êxodo Capital is a professional system for traders created for the MT5 platform and optimized to work with MINI FUTURE INDEX (WIN) at B3 in BRAZIL. The system uses bias algorithms. After identifying the trend, the position is opened and the robot conducts the trade through a trailing stop that will be driven by the 13-period average. Maximum GAIN of 2200 pts. Main features Our setup has the option to use martingale, the EA has the option to customize. Presentation in the grap
      SemisScalpel
      Andriy Sydoruk
      Experts
      The   SemiScalpel   Expert Advisor is a semi-scalping system which analyzes the market using an oscillator. During tests use the "Every tick" mode. The expert works only with accounts like "Netting" Adjust   StopLoss ,   TakeProfit ,   TrailingStart ,   TrailingBreakeven   and   TrailingStop   to set the system operation mode: scalping or standard. Simple overbought/oversold levels are used. You can use one of the indicators (select the value of the   Signal   parameter): RSI CCI WPR DEM MOM RVI
      AlphaBreak Pro
      Alex Amuyunzu Raymond
      Experts
      AlphaPro EA – Technical Overview 1. Introduction AlphaPro EA is an Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5. It applies multiple algorithmic strategies with risk control features and supports various trade management modes. The system is designed for use on different timeframes and multiple currency pairs. 2. Core Features Algorithmic Execution – Uses multi-layered entry/exit logic combining scalping, breakout, and trend-based methods. Risk Management – Supports balance-based lot sizing
      Cls PRO
      Marco Aurelio Santos Costa
      Experts
      With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
      Risk Guard Pro
      Muniz Machado Thiago
      Experts
      RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
      TSUTrader Dave Landry Trading System
      Marcos Godoy Ortiz
      Experts
      It is an Expert Advisor who uses the famous Dave Landry strategy, widely used to operate swing trades in various types of markets, Forex, B3, indices, stocks and cryptocurrencies. The Dave Landry Setup is one of the most well-known setups that operate in favor of the trend, there is a preference for the larger H4, Daily, Weekly and Monthly timeframes, due to its high hit rate, but the TsuTrader Dave Landry robot allows complete customization of the strategy . - TSUTrader Dave Landry is the on
      Reversion Trend Tracker
      Arthur Wesley Oliveira Leite
      Experts
      Expert Advisor that seeks reversals of highly profitable trends. Its use is recommended for periods of up to 30 minutes. It can be used for indices, futures and stocks. Its configuration is very intuitive. Superior results are obtained through swing-trade operations. But excellent results are also obtained in day-trading operations. Tests were performed for Timeframes of 5, 10, 15, 20 and 30 minutes.  For day-trade operations, daily, in the final hour, all positions are closed.  For swing-trade
      GoldEnigmaPro
      Patiwat Phinitsuwan
      Experts
      GoldEnigmaPro – RSI-Powered Strategy  GoldEnigmaPro is a fully automated Expert Advisor designed for precise breakout trading using the power of RSI-based signals. This EA intelligently places orders near overbought and oversold RSI zones to capture sharp momentum-driven price movements—ideal for gold (XAUUSD) and volatile pairs. Key Features Breakout Entry Logic : Waits for price confirmation beyond RSI zones to reduce false signals. ️ Stop Loss & Trailing Stop : SL and trailing stop are
      PrevBreak Trader
      Fabio Conrado Ortolan
      Experts
      PrevBreak Trader EA – Stratégie de cassure intelligente PrevBreak Trader EA est un Expert Advisor (EA) conçu pour les traders souhaitant automatiser des entrées stratégiques sur les cassures de la barre précédente, avec une grande précision et des filtres de confirmation intelligents. Le robot combine l’action des prix à un ensemble d’indicateurs de support, offrant des trades cohérents et une gestion des risques robuste. L’EA peut également être configuré pour fonctionner uniquement comme génér
      Robo Progresso Forex
      Mario Caumo Neto
      Experts
      John Wick Price Action Long Wick
      Thawinchai Waharam
      Experts
      Reversal Price Action Strategy: Long Wick 1. Long Wick Reversal Candle Signal This EA strategy is based on long wick candlestick patterns—indicating strong market rejection or momentum shift: Buy Entry: Bullish candle with long lower wick + closes above EMASell Entry: Bearish candle with long upper wick + closes below EMA  2. Signal Filtering for Accuracy EMA Filter: Buy above EMA, Sell below EMA ADX Filter: No trade if ADX < 10 (low trend strength) Spread Control: Avoid trades during high spre
      GoldenMind EA
      Krzysztof Sitko
      Experts
      GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
      Ichimoku Ninja BR EA
      Renato Takahashi
      Experts
      *** NOVIDADE: Takeprofit e Stoploss com valores fixos em pontos *** *** Comece a negociar na bolsa brasileira de forma automática *** O Ichimoku Ninja EA é um robô de negociação para Mini-Índice (WIN) e Mini-Dólar (WDO) , negociados na bolsa brasileira Bovespa. O robô opera conforme tendência, com base no indicador Ichimoku Kinko Hyo , de acordo com sua dinâmica. Ainda, os alvos de Takeprofit e Stoploss podem ser configurados conforme valores fixos ou a  Banda de Bollinger , de acordo com o pe
      Power Hedging X
      Onyekachi Franklin Agbo
      3 (2)
      Experts
      Power Hedging X EA | Advanced Risk Management & Profit Protection Power Hedging X is a next-generation Expert Advisor designed for traders who want to control risk, maximize profit potential, and protect their accounts using strategic hedging techniques. This EA intelligently manages buy and sell positions to balance exposure, reduce drawdown, and secure profits even in volatile market conditions. Key Features: Automated Hedging Logic (Buy & Sell Balance) Smart Recovery System for D
      FREE
      Blitz Gold EA Pro
      Eddy Bang
      Experts
      Présentation de Blitz Gold Trader Pro : la solution révolutionnaire pour exécuter des transactions sur l’or avec une rapidité et une précision inégalées. Créé par une équipe de traders et développeurs expérimentés, ce robot de trading avancé utilise un algorithme puissant qui intègre l'analyse des actions de prix, le suivi des tendances et peut être personnalisé avec plusieurs indicateurs. Il est conçu pour optimiser les transactions sur un cadre temporel rapide M1, saisissant des opportunités r
      MageMine
      Seth Tetteh
      Experts
      Magemine is an innovative Expert Advisor (EA) that brings the 'magic' of algorithmic trading to your fingertips. Designed for traders who value precision and reliability, Magemine combines powerful technical indicators with unique strategies to consistently mine profits from the forex market. At its core, Magemine employs High Precision algorithms that analyze market data in real-time, executing trades with pinpoint accuracy. This precision is critical in capturing profitable opportunities and m
      VoTradeFx
      Rajni
      Experts
      VoTradeFx (Voting Based Forex Trading Expert Advisor) VotradeFx incorporates principles of democracy of indicators in trading. All configured technical indicators in all timeframes cast their votes to suggest the ongoing and upcoming trend in the market. Key Features Effectively work on all Instruments/Symbols/Contracts. No candle pattern searching or strategy. Only algorithm of price movement and various technical indicators. Entry at right time and management of trade in effective and effici
      Ultimate Ranger
      Abdulgafar Lanre Asheer
      Experts
      Introducing Ultimate Ranger,  a revolutionary trading robot meticulously engineered to offer traders a sophisticated, non-Martingale-based strategy designed for consistent profitability  within the exclusive trading parameters of Range Break 100 and Range Break 200,  available solely on the Deriv trading platform. Distinguished by its steadfast avoidance of risky Martingale principles, Ultimate Ranger  is crafted to secure reliable profits. This cutting-edge robot capitalizes on market movemen
      Gapscalper AI
      Ruben Octavio Gonzalez Aviles
      3.92 (12)
      Experts
      Gapscalper AI est un algorithme de trading avancé basé sur l'intelligence artificielle qui détecte intelligemment les Fair Value Gaps (FVG) et les combine avec l'analyse technique traditionnelle pour prévoir les mouvements de prix avec une grande précision. Au cœur du système, un modèle d'apprentissage par renforcement propriétaire a été minutieusement entraîné pour identifier les inefficacités cachées du marché et les exploiter grâce à des stratégies dynamiques d'exécution des ordres. Cette app
      Loophole
      Vladimir Lekhovitser
      5 (1)
      Experts
      Signal en direct Trouvez-en plus ici:   https://www.mql5.com/fr/users/prizmal/seller Restez informé des dernières nouvelles, mises à jour et évolutions en vous abonnant à la chaîne officielle  PrizmaL ! Ce robot de trading est conçu spécialement pour la paire de devises NZDCAD et fonctionne selon une stratégie de moyennage utilisant le RSI et le CCI comme indicateurs principaux. Chaque transaction est gérée avec des niveaux dynamiques de take-profit et de stop-loss pour améliorer la gestio
      Liquid Pours Xtreme
      POPEY GROUP S.A.C.S.
      3 (2)
      Experts
      Liquid Pours Xtreme EA est un Expert Advisor qui automatise le trading en se basant sur des schémas de liquidité, tout en offrant une gestion du risque configurable et une grande flexibilité dans ses réglages. Contrairement à de nombreux EAs qui prennent des risques excessifs, cet EA n'utilise pas la stratégie Martingale ni les grilles illimitées – il se concentre sur la protection du capital et sur la promotion d'une croissance progressive du compte. Principales Caractéristiques 1. Schémas de
      Turis Eurjpy
      Fabriel Henrique Dosta Silva
      Experts
      Descrição do Produto: Decsters EURJPY M15 Taris O Decsters EURJPY M15 Taris é um Expert Advisor (EA) automatizado, projetado para operar no par de moedas EUR/JPY utilizando o gráfico de 15 minutos (M15). Ele executa estratégias de negociação automatizadas com base em sinais de mercado predefinidos, otimizando a eficiência e a velocidade das transações. Características: • Por Moedas: EUR/JPY • Período: 15 minutos • Estratégia: O EA utiliza indicadores técnicos avançados, como meios móveis expo
      PeakFlow
      Andre Cavalcante Tavares
      Experts
      EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
      SkyNet Fx EA
      Fernando De Paljla Silva
      Experts
      SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
      EA V5 Algo
      Successwith Joe
      Experts
      The EURAUD Engine is an automated trading tool designed for the EURAUD currency pair on the MetaTrader 5 platform. This expert advisor is built to automate a specific trading strategy and includes features that manage trades based on a predefined set of rules. This expert advisor is composed of several analytical components that work together to identify trading opportunities and manage open positions. Volatility and Trend Filter: This component is designed to analyze market volatility and trend
      Beta Applied MACD
      Raymond Kamau Thuo
      Experts
      Beta Applied MACD works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
      Salvador Mt5
      Mikhail Mitin
      5 (1)
      Experts
      Genaral: Not martingale, not a grid; Use on EURUSD Use on M5 EA was opimized only on 2020 year Signals: There is a good rational algorithm. Work of 3 indicators:   WRP, DeMarker, CCI (from 3 timeframes)   (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on
      FREE
      Triumviratus EA
      Trung Anh Ly
      Experts
      The Triumviratus Expert Advisor is a fully automated trading system that operates across multiple currency pairs. This EA automatically analyzes price movements using MA, RSI, and ATR indicators to trade pullbacks or reversals. Recommendations VPS: You need to rent a VPS server and install your MT5 terminal so that the EA can operate 24/7 . Timeframe:   Regardless of the chart's timeframe, this EA utilizes two timeframes in the expert properties for calculations; the recommended lower timeframe
      GoldenArrow
      Marcelo Sebrao
      Experts
      Meet GoldenArrow , an Expert Advisor (EA) crafted for traders seeking precision and consistency in the gold market (XAUUSD). Built with an advanced strategy, GoldenArrow combines trend and reversal detection with support and resistance testing, ensuring strategic entries and optimized exits. An integrated momentum filter ensures the Expert advisor only trades in the best market conditions, avoiding overtrading and focusing on high-quality opportunities. Key Features: Exclusive Pair: XAUUSD (Gol
      Les acheteurs de ce produit ont également acheté
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.97 (316)
      Experts
      Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.87 (31)
      Experts
      Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (4)
      Experts
      Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec précision et discipline. Quantu
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      5 (3)
      Experts
      Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
      Argos Fury
      Aleksandar Prutkin
      4.04 (24)
      Experts
      Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      5 (10)
      Experts
      PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
      Axonshift EA MT5
      Maxim Kurochkin
      4.8 (20)
      Experts
      AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
      One Man Army
      Ihor Otkydach
      5 (3)
      Experts
      Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marché — il entre aux meilleurs niveaux de prix avec une grande précis
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (483)
      Experts
      Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   et Quantum King  gratuitement !*** Demande
      Golden Synapse
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      3.63 (35)
      Experts
      Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
      Quantum Baron
      Bogdan Ion Puscasu
      4.88 (34)
      Experts
      Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
      Remstone
      Remstone
      5 (6)
      Experts
      Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoignez une communau
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.83 (122)
      Experts
      Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      5 (5)
      Experts
      Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (7)
      Experts
      Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.44 (84)
      Experts
      PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.75 (122)
      Experts
      We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (24)
      Experts
      IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
      ARIA Connector EA
      Martin Alejandro Bamonte
      4.69 (16)
      Experts
      Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
      SmartChoise
      Gabriel Costin Floricel
      4.42 (65)
      Experts
      SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
      HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
      Martin Alejandro Bamonte
      5 (1)
      Experts
      HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
      Quantum StarMan
      Bogdan Ion Puscasu
      4.91 (103)
      Experts
      Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
      ENEA mt5
      Vitalii Tkachenko
      5 (3)
      Experts
      Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
      EA New Player
      Vitali Vasilenka
      5 (23)
      Experts
      EA New Player — Un Expert Advisor en Trading Nouvelle Génération Il ne se contente pas de trader, il révolutionne le marché. EA New Player est un Expert Advisor de portefeuille innovant pour MT5, basé sur sept stratégies d'analyse technique éprouvées. Il n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais surpasse de nombreuses solutions de réseaux neuronaux grâce à son architecture sophistiquée, sa logique transparente et son système de filtrage des signaux flexible. PROMOTION 1+1 : Achetez un Exp
      SGear
      Olesia Kusmenko
      4.4 (5)
      Experts
      Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.2 (91)
      Experts
      The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (4)
      Experts
      Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
      GOLD Dahab
      Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
      4.5 (6)
      Experts
      An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
      Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.5 (133)
      Experts
      The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.75 (8)
      Experts
      Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
      Plus de l'auteur
      Forex Shogun
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Forex Shogun: Maître du Marché JPY Forex Shogun est un système de trading automatisé de nouvelle génération, méticuleusement conçu pour dominer le monde à grande vitesse des paires croisées JPY. Contrairement aux robots polyvalents, le Shogun est un spécialiste, entièrement axé sur la précision et la force des symboles les plus volatils du Yen japonais : USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY et XAUJPY. Opérant sur le graphique H1, le cœur de la puissance du Shogun réside dans son algorithme bas
      Euro Vision
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Euro Vision Expert Advisor Euro Vision est un robot de trading multi-devises de nouvelle génération, conçu exclusivement pour trader les principales paires basées sur l’euro : EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD et EURNZD. Fonctionnant sur l’unité de temps H1, le système combine un modèle avancé de corrélation avec des techniques de scalping de précision pour offrir des entrées de trading à forte probabilité et maximiser la régularité. Contrairement aux systèmes mono-paire, Euro Vis
      Dollar Pilot
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Ce robot de trading est un expert advisor multi-devises conçu pour le marché FOREX, spécifiquement pour trader les paires USD : USDJPY, GBPUSD et AUDUSD. Fonctionnant sur le timeframe standard H1 (horaire), le système utilise l’analyse technique pour identifier simultanément des opportunités de trading sur les trois symboles. En tirant parti des dynamiques inter-marchés et des stratégies de corrélation, il peut ouvrir et gérer des positions sur plusieurs paires à la fois, optimisant le risque e
      Silver Comet
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Présentation de Silver Comet : L'Expert Advisor Multi-Devises Le Silver Comet est un système de trading multi-devises avancé, conçu spécifiquement pour naviguer dans l'univers volatil des symboles de l'argent. Il est conçu pour le trader averti, des comptes de détail individuels aux professionnels sérieux des PropFirms , offrant une approche puissante et à faible risque pour le trading de matières premières. Caractéristiques Clés et Spécifications des Symboles Le Silver Comet EA est une avancée
      Red Berry MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
      The Apple MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :    Conseiller expert multi-devises    Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique    Conçu pour les traders PropFirm    Écart standa
      Red Berry MT5
      Sahil Mukhtar
      5 (4)
      Experts
      Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
      The Apple
      Sahil Mukhtar
      4.5 (8)
      Experts
      Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :  Conseiller expert multi-devises  Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique  Conçu pour les traders PropFirm  Écart standard infér
      Filtrer:
      Peterson Veiga Campos
      912
      Peterson Veiga Campos 2025.09.04 12:12 
       

      The EA does not operate as it was designed. Just test it after the release date and you will confirm what I’m saying. Moreover, the developer himself had the 'audacity' to run the EA only on a demo account, which in itself already represents a breach of trust in the project.

      davidtrade227
      137
      davidtrade227 2025.08.11 06:58 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      Sahil Mukhtar
      2207
      Réponse du développeur Sahil Mukhtar 2025.08.11 07:31
      Hello, thank you for the feedback. Default inputs are optimal for ICmarkets. I will contact you directly to send set files.
      Répondre à l'avis