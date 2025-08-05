CryptoEdge Scalper

Ce conseiller expert (EA) est un robot de trading entièrement automatisé et hautement spécialisé, conçu pour trader le Bitcoin (BTCUSD) avec précision sur le marché des cryptomonnaies toujours actif. Fonctionnant sur l’unité de temps H1 (horaire), il est optimisé pour l’environnement crypto 24h/24 et 7j/7, en analysant le comportement des faiseurs de marché (baleines) et en suivant les flux de capitaux intelligents pour détecter des configurations de trading à forte probabilité.

Contrairement aux EAs Forex traditionnels, ce système est spécifiquement conçu pour le monde des cryptos, où la volatilité, les pics de volume et l’activité institutionnelle influencent les prix en temps réel. Que vous soyez un trader particulier ou un trader d'une société de trading axée sur les cryptos, cet EA offre une stratégie de trading intelligente et adaptable sur l’actif numérique le plus liquide au monde.

Avantages clés :

Axé uniquement sur BTCUSD pour une performance ciblée sur un seul actif

Détection des mouvements de capitaux intelligents et des baleines, idéale pour comprendre le comportement institutionnel

Fonctionne 24h/24, 7j/7, sans interruption, parfaitement adapté au marché crypto

Potentiel de trading haute fréquence avec gestion intégrée des risques

Sans recours aux stratégies Grid ou Martingale — priorité à la durabilité

Protection du capital robuste avec paramètres de risque personnalisables

Déploiement rapide avec des réglages optimisés par défaut

ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] After purchasing, send a private message to receive the full setup .

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to BTCUSD (Bitcoin) chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











