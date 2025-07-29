S500 Precision Block EA

Conseiller Expert professionnel pour S&P500 sur MetaTrader 5 – désormais optimisé pour tous les courtiers et effets de levier

🧠 Price Action réel sans surcharge d’indicateurs
SP500 Precision Block est un EA avancé conçu pour trader l’indice S&P500 (CFD : US500 / SPX500) sur l’unité de temps M30. Il détecte les blocs d’ordres uniquement via l’action des prix, privilégiant stabilité et performance à long terme sans logique d’indicateurs excessive.

✅ Fonctionnalités principales
• Détection automatique des blocs d’ordres
• Panneau de contrôle interactif sur le graphique
• Entrées basées sur les cassures de structure
• Gestion dynamique des lots (microlots et minilots)
• Détection automatique du courtier (0.01 / 0.1 lot)
• Equity Stop et Take Profit basé sur l’équité
• Scaling, Break Even et Trailing Stop multi-niveaux
• Protection contre les séries de pertes
• Filtres journaliers et par session
• Optionnel : filtre de tendance et filtre ATR

⚙️ Configuration recommandée
Symbole : US500 / SPX500 / CFD S&P500
Unité de temps : M30
Capital initial : à partir de 500 USD (comptes microlots), 2.500–5.000 USD (comptes standards 0.1 lot)
Effet de levier : optimisé pour 1:10 à 1:500
Aucun fichier SET nécessaire – adaptation automatique aux conditions du courtier

🔑 Changements version 1.23
• Ajustement automatique microlot ↔ minilot
• Compatible avec l’effet de levier de détail 1:30
• Filtre de tendance dynamique (EMA s’ajuste : H2/100 → H3/75)
• Performance unifiée sur courtiers offshore et onshore

💡 Remarque
L’EA ajuste automatiquement la taille du lot et le risque en fonction du courtier. Sur les comptes standards et avec faible levier, il opère plus prudemment – avec ~10× le capital, il atteint des performances similaires à l’offshore.

🏷️ Prix de lancement : 99 USD pour les 25 premières licences.

📎 Informations supplémentaires :
Captures d’écran incluses – mises à jour gratuites pour toutes les futures versions.

⚠️ Avertissement : Le trading d’instruments financiers comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisation à vos propres risques.


