RUHM Reborn
- Uzman Danışmanlar
- Syamsurizal Dimjati
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
📌 RUHM REBORN for Micro Account / Cent Account XAUUSD - GOLD
(⚠️ Note: The grid-based system carries high risk during long trends without retrace. Use appropriate capital and understand the risks involved.)
RUHM REBORN is a Grid-based Expert Advisor (EA) with ATR Entry developed to provide consistent, stable, and adaptive trading results on the XAUUSD (Gold) pair.
This EA is specifically designed for USD Cent accounts, allowing it to run with relatively affordable capital while maintaining stability similar to large accounts.
🎯 Main Advantages
-
Profitable & Stable – Utilizes a combination of ATR filter logic and an adaptive grid system with tiered lots.
-
XAUUSD Specialist – Default settings optimized for XAUUSD with 3 digits (xxxx.ZZZ) and 2 digits (xxxx.ZZ) after the decimal point.
-
Initial Capital – Recommended minimum equity of $50,000 Cent (≈ $500 real) to allow the grid system to operate smoothly.
-
Risk Management – Equipped with a MaxDrawdownPercent control to safeguard capital during extreme volatility.
-
Auto Normalize Lot – Lot size is always adjusted to match broker specifications (min, max, step), preventing invalid volume errors.
-
Expiry Control – The EA has an expiration period and will automatically close all positions when the active period ends. (If you want the EA without any time restrictions, register for an account with the broker provided in the setting parameters, copy the link, paste it into your browser, and let me know via private message once registered.)
⚙️ Main Settings
-
ATR Entry Filter – Entry is only made when volatility is sufficiently high (ATR above the threshold).
-
Grid Step
-
XAUUSD 3-digit account = 4500 points
-
XAUUSD 2-digit account = 450 points
-
-
Lot Management – Initial lot (InitialLot) increases with the LotMultiplier every time a new grid entry occurs.
-
Take Profit Grid – All grid positions are closed together when the profit target is reached.
⚡ Requirements & Recommendations
-
USD Cent account with balance ≥ $50,000 Cent (about $500 real).
-
Main pair: XAUUSD (Gold).
-
Operational timeframe: default M5 (entry filter via ATR).
-
Suitable for traders seeking a semi-aggressive yet controlled system.
⚠️ Risks
-
Grid System → Although potential profits are high, drawdown can also be significant if there is a prolonged trend without retrace.
-
Requires sufficient equity buffer to avoid quick stop-outs.
-
Settings must match broker specifications (price digits, minimum lot, step, etc.).
-
Not recommended for small accounts or those without a proper understanding of grid/martingale risks.
(If you want the EA without time restrictions, register an account with the broker provided in the setting parameters, copy the link, paste it into your browser, and let me know via private message after registration.)
________________________________________
📌 RUHM REBORN for micro account / cent account XAUUSD - GOLD
(⚠️ Catatan: Sistem berbasis grid mengandung risiko tinggi saat tren panjang tanpa retrace. Gunakan modal yang sesuai dan pahami risikonya.)
RUHM REBORN adalah Expert Advisor berbasis Grid + ATR Entry yang dikembangkan untuk memberikan hasil trading yang konsisten, stabil, dan adaptif pada pair XAUUSD (Gold).
EA ini dirancang khusus untuk akun USD Cent, sehingga dapat berjalan dengan modal relatif terjangkau namun dengan kestabilan layaknya akun besar.
🎯 Kelebihan Utama
-
Profitable & Stabil – Menggunakan kombinasi logika ATR filter dan sistem grid adaptif dengan lot bertingkat.
-
Spesialis XAUUSD – Default setting dioptimalkan untuk XAUUSD dengan 3 digit ( xxxx.ZZZ ) dan 2 digit ( xxxx.ZZ ) di belakang koma.
-
Modal Awal – Direkomendasikan minimal equity $50.000 Cent (≈ $500 real) agar sistem grid dapat bekerja dengan leluasa.
-
Manajemen Risiko – Dilengkapi kontrol MaxDrawdownPercent untuk mengamankan modal bila terjadi volatilitas ekstrem.
-
Auto Normalize Lot – Lot selalu disesuaikan dengan spesifikasi broker (min, max, step), sehingga menghindari error invalid volume.
-
Expiry Control – EA memiliki masa berlaku dan akan menutup semua posisi secara otomatis bila masa aktif berakhir. (Jika anda ingin EA mendapatkan tanpa batasan, daftar akun pada broker yang telah saya sediakan dalam parameter setting, copy link lalu paste pada browser, setelah daftar, beritahu saya, Private message)
⚙️ Setting Utama
-
ATR Entry Filter – Entry hanya dilakukan bila volatilitas cukup tinggi (ATR di atas threshold).
-
Grid Step
-
Akun XAUUSD 3 digit = 4500 point
-
Akun XAUUSD 2 digit = 450 point
-
-
Lot Management – Lot awal ( InitialLot ) bertumbuh sesuai LotMultiplier setiap kali ada entry grid tambahan.
-
Take Profit Grid – Semua posisi grid akan ditutup bersama ketika target profit tercapai.
⚡ Syarat & Rekomendasi
-
Akun USD Cent, balance ≥ $50.000 Cent (sekitar $500 real).
-
Pair utama: XAUUSD (Gold).
-
Timeframe operasional: default M5 (entry filter via ATR).
-
Cocok untuk trader yang ingin sistem semi-agresif namun terkontrol.
⚠️ Risiko
-
Sistem Grid → meskipun profit potensial tinggi, drawdown juga bisa besar jika terjadi tren panjang tanpa retrace.
-
Membutuhkan equity buffer yang cukup agar tidak cepat terkena stop-out.
-
Setting harus sesuai spesifikasi broker (digit harga, lot minimum, step, dsb).
-
Tidak dianjurkan untuk akun kecil atau tanpa pemahaman risiko grid/martingale.
(Jika anda ingin mendapatkan EA tanpa batasan, daftar akun pada broker yang telah saya sediakan dalam parameter setting, copy link lalu paste pada browser, setelah daftar, beritahu saya, Private message)