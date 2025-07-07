Trend Adaptif Finder Smart

Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Auto-Detect Dynamic Trend Channels

A powerful trend detection indicator that adaptively analyzes price structure using dynamic ATR and statistical filters to discover the most significant trend channels on any timeframe and symbol.

This tool automatically finds the most relevant period and slope for price movement and draws upper/lower channel zones, midline (mean), and trend support/resistance. Suitable for trend-following, breakout, and mean-reversion strategies.

Features:

  • Adaptive trend detection based on ATR range and slope stability

  • Auto-switch between short-term and long-term modes

  • Midline + upper/lower bounds (with deviation multiplier)

  • Support and resistance estimation from real trend direction

  • Optional display of trend strength, Pearson correlation, and annualized return

  • Customizable visual info panel

  • Works on all timeframes and symbols

  • Lightweight, non-repainting, and backtest-friendly



Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Kanal Tren Dinamis Otomatis

Indikator deteksi tren canggih yang menganalisis struktur harga secara adaptif menggunakan rentang ATR dan filter statistik untuk menemukan kanal tren paling relevan pada simbol dan timeframe apa pun.

Alat ini secara otomatis mencari periode dan kemiringan (slope) terbaik dari pergerakan harga, lalu menggambar kanal atas/bawah, garis tengah (rata-rata), serta estimasi support/resistance berdasarkan arah tren sesungguhnya.

Fitur Utama:

  • Deteksi tren adaptif berbasis ATR dan stabilitas slope

  • Otomatis memilih antara mode jangka pendek dan jangka panjang

  • Garis tengah + batas atas/bawah dengan pengali deviasi

  • Estimasi support dan resistance dari arah tren real-time

  • Panel visual info tren: kekuatan tren, korelasi Pearson, return tahunan

  • Tampilan fleksibel & dapat disesuaikan

  • Cocok untuk semua timeframe dan semua simbol

  • Ringan, tidak repaint, dan mendukung backtest




Önerilen ürünler
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Göstergeler
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Göstergeler
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Göstergeler
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Göstergeler
Introducing the Power Trade Plus indicator designed by a small group of traders with a few years of experience trading the market profitably.  The Power Trade Plus is derived from the Power Trade indicator,  the indicator strive in powerful sniper entries and take profit levels,  with an algorithm that's can determine the markets volatility and Provides entries based on the current market volatility. This indicator is much more effective in stock ,currencies and indices.
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Göstergeler
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Göstergeler
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Better RSI MT5
KO PARTNERS LTD
Göstergeler
This Indicator enhances the default Relative Strength Index (RSI) by introducing several improvements. First, it visually highlights overbought and oversold regions by changing the RSI color from white to red. Second, it includes additional reference lines at 20, 40, 50, 60, and 80, providing a clearer framework for assessing RSI values. The most notable feature is the use of the middle 50-line to indicate the current market cycle. The color of the 50-line dynamically reflects the cycle: green f
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Göstergeler
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Göstergeler
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Göstergeler
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Göstergeler
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Göstergeler
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Renko Patterns, Renko grafiğini tuğla tuğla tarayarak, farklı finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan popüler grafik formasyonlarını tespit eder. Zaman tabanlı grafiklerle karşılaştırıldığında, Renko grafiklerinde işlem yapmak daha kolay ve belirgindir çünkü grafik sade ve temiz bir yapıya sahiptir. KT Renko Patterns birçok Renko formasyonunu içerir ve bunların çoğu Prashant Shah'ın “Renko Grafikleriyle Karlı Ticaret” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu g
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Göstergeler
Bu, fiyat etiketleriyle (devre dışı bırakılabilir)   Gelişmiş ZigZag Dinamik   ve/veya   Genişletilmiş Fraktallar   göstergesi ekstremumlarına dayalı destek ve direnç seviyelerinin bir MTF göstergesidir. MTF modu için daha yüksek TF'ler seçilebilir. Varsayılan olarak, seviyeler ZigZag gösterge noktalarına göre oluşturulur. Fraktal gösterge noktaları da ZigZag ile birlikte veya onun yerine kullanılabilir. Kullanımı basitleştirmek ve CPU zamanından tasarruf etmek için, açılışta her çubuk için bir
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Göstergeler
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Göstergeler
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy.    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.    Whether you're a scal
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Göstergeler
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (190)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.89 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu:   buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özenti klonunu almayın.
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin belirlenmesini ve onaylanma
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Göstergeler
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Yazarın diğer ürünleri
Order Block Smart Finder
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Overview – Ritz Smart Finder Order Block The Ritz Smart Finder Order Block is a next-generation market structure recognition tool, designed to intelligently detect and highlight institutional footprints within price action. Built on a dynamic blend of order block theory, consolidation tracking, and adaptive volatility modeling, it provides traders with a sophisticated lens to anticipate high-probability market reactions. Core Capabilities Smart Order Block Detection Identifies both Bullish and
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
ENGLISH THE RITZ SCALPING HABBIT /  ScalpReactor X A Tactical Indicator for Precision Traders The Ritz Scalping Habbit is a powerful MT5 indicator designed to help traders execute disciplined, high-probability trades through clear visual cues and multi-strategy confirmations. Whether you’re an intraday scalper or a swing trader , this tool integrates advanced market analysis into a single, easy-to-use interface. Key Strengths: Smart Buy & Sell Arrows — Based on multi-layer signals from
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Ritz Smart Detection BUY & SELL The Ritz Smart Detection BUY & SELL is a next-generation trading indicator engineered to detect high-probability entry signals by combining ATR-based volatility measurement , trend reversal detection , and smart alerting technology . It delivers real-time BUY/SELL opportunities with adaptive targets and risk levels, making it a versatile tool for both scalpers and swing traders. Core Market Logic ATR-Driven Volatility Analysis Uses multiple ATR methods (SMA, E
FREE
Quantum Pulse News OnChart
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
RITZ QUANTUM PULSE — Next-Generation Economic Intelligence System Ritz Quantum Pulse — Next-Gen Economic Intelligence System. Experience quantum-level precision in news trading: real-time event detection, AI-powered filtering, and temporal synchronization. Anticipate volatility before it happens — not after. Where Market Intelligence meets Temporal Physics. Ritz Quantum Pulse   represents the convergence of   quantum logic ,   AI-driven analytics , and   real-time economic intelligence . This i
FREE
Order Block Spectra
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Ritz Order Block SPECTRA Smart Predictive Engine for Candle Trend & Range Analysis Decode the Market Spectrum — Trade the Future. Core Concept Ritz SPECTRA is a next-generation predictive engine designed to analyze Order Blocks, Candle Structures, and ATR-based Adaptive Ranges — delivering an all-in-one visual and analytical experience. Compatible with all symbols and timeframes , SPECTRA provides multi-context market insights suitable for scalpers, intraday, and swing traders alike. Main Compo
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Göstergeler
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST Revolutionary Fibonacci Pivot Technology combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, delivering laser-accurate support and resistance zones before the market moves . INTELLIGENT VOLUME-VALIDATED
FREE
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
General Description :  Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS  Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 is an advanced trading indicator that integrates various technical analysis tools into one comprehensive display. This indicator is designed to help traders identify trading opportunities with high accuracy, utilizing a combination of Fibonacci, ZigZag, and price action confirmation. Key Features Smart Fibonacci Retracement 11 Customizable Fibonacci Levels (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 123.6%, 138
FREE
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Deskripsi Singkat RITZ Candle MAXIMUS adalah indikator visual cerdas yang menggabungkan kekuatan analisis tren berbasis Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) , informasi perubahan harian (Daily Change), perbandingan OHLC terhadap hari sebelumnya, serta panel dominasi bar multi-hari. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda. Fitur Utama Trend Candle Warna Adaptif (Color Candle
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren c
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation Overview Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator developed by Ritz_EANEHA that intelligently detects whether the market is in a trend (bullish/bearish) or in consolidation (sideways) . It uses a proprietary comparison of Standard Deviation (StdDev) and Average True Range (ATR) to assess volatility and market structure, and sends mobile push notifications to alert t
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Yardımcı programlar
Summary of the Indicator Ritz_BUYnSELL_Detection. The Ritz_BUYnSELL_Detection is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator that detects BUY and SELL trading signals based on trend detection and ATR-based volatility filtering. It provides visual arrows , entry alerts , and mobile push notifications , making it suitable for traders using a VPS setup for 24/7 signal monitoring. How to Use the Indicator Install on MT5 : Place the .mq5 file in the MQL5/Indicators folder. Compile it in MetaEditor
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Push Notif for Mobile Trading ( Now you can trade perfectly through notifications to your Mobile Gadget, with Signals that you can adjust to your trading style, Use VPS to activate real time trading) Description Push Notif for Mobile Trading is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to send mobile push notifications to traders when certain price or indicator-based conditions are met. This allows traders to monitor markets remotely and act quickly, even when not at their trading term
FREE
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Yardımcı programlar
General Overview RitzEAneha Manual Trade Helper is an MT5 Expert Advisor designed as an automated assistant for managing manually opened trades . This EA does not open trades on its own , but instead enhances manual trading by automatically managing risk and position settings. Remote Management via VPS + Mobile Devices When deployed on a Virtual Private Server (VPS) , the RitzEAneha Manual Trade Helper allows traders to seamlessly manage their trades from anywhere using just a smartphone o
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Yardımcı programlar
Indicator Name: MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection ( BUY /
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Uzman Danışmanlar
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Uzman Danışmanlar
RUHM REBORN for Micro Account / Cent Account XAUUSD - GOLD (️ Note: The grid-based system carries high risk during long trends without retrace. Use appropriate capital and understand the risks involved.) RUHM REBORN is a Grid-based Expert Advisor (EA) with ATR Entry developed to provide consistent, stable, and adaptive trading results on the XAUUSD (Gold) pair. This EA is specifically designed for USD Cent accounts, allowing it to run with relatively affordable capital while maintaining st
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Description (English) Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection t
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Bahasa Indonesia Indikator ini dirancang untuk mendeteksi Swing High (HH) dan Swing Low (LL) secara cepat dan akurat pada grafik harga. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi. Fitur utama: Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action. Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR multiplier dan range bar . Notifikas
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Significant improvement from previous version Ritz Smart Support & Resistance Zones – Market Structure Based S/R This advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps. Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Quantum Reflex Indicator (BUY 1 Get 3) **Free 1.  Ritz EANEHA Hybrid KAMA_HA or Ritz KAMA Candle, 2. Support Resistance Market Structure Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights . Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals , identify overbought/oversold levels , and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation. Key Features Visual Cros
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
SCALPFLASH-X — Where Fibonacci Precision Meets RSI Intelligence. Next-gen trading system combining Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping, and Smart Candle Analytics. Detect market dominance, momentum shifts, and reversal zones in real time across multiple timeframes. Institutional accuracy, retail simplicity — built for speed, clarity, and precision. Advanced Multi-Timeframe Fibonacci & RSI-Driven Market Intelligence System ScalpFlash-X — A next-generation trading system combining Fibon
Smart Trend Adaptif Finder
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
RITZ SMART TREND ADAPTIVE FINDER Precision Trend Intelligence. Adaptive. Insightful. Real-Time. Ritz Smart Trend Adaptive Finder is an advanced market intelligence indicator engineered to detect and adapt to evolving market structures with dynamic precision. It automatically calibrates its analytical period based on real-time volatility, price momentum, and correlation strength — delivering true adaptive trend detection rather than static or lagging signals. By combining Pearson correlation , sl
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt