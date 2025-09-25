RUHM Reborn
📌 RUHM REBORN for micro account / cent account XAUUSD - GOLD
(⚠️ Catatan: Sistem berbasis grid mengandung risiko tinggi saat tren panjang tanpa retrace. Gunakan modal yang sesuai dan pahami risikonya.)
RUHM REBORN adalah Expert Advisor berbasis Grid + ATR Entry yang dikembangkan untuk memberikan hasil trading yang konsisten, stabil, dan adaptif pada pair XAUUSD (Gold).
EA ini dirancang khusus untuk akun USD Cent, sehingga dapat berjalan dengan modal relatif terjangkau namun dengan kestabilan layaknya akun besar.
🎯 Kelebihan Utama
Profitable & Stabil – Menggunakan kombinasi logika ATR filter dan sistem grid adaptif dengan lot bertingkat.
Spesialis XAUUSD – Default setting dioptimalkan untuk XAUUSD dengan 3 digit ( xxxx.ZZZ ) dan 2 digit ( xxxx.ZZ ) di belakang koma.
Modal Awal – Direkomendasikan minimal equity $50.000 Cent (≈ $500 real) agar sistem grid dapat bekerja dengan leluasa.
Manajemen Risiko – Dilengkapi kontrol MaxDrawdownPercent untuk mengamankan modal bila terjadi volatilitas ekstrem.
Auto Normalize Lot – Lot selalu disesuaikan dengan spesifikasi broker (min, max, step), sehingga menghindari error invalid volume.
Expiry Control – EA memiliki masa berlaku dan akan menutup semua posisi secara otomatis bila masa aktif berakhir. (Jika anda ingin EA mendapatkan tanpa batasan, daftar akun pada broker yang telah saya sediakan dalam parameter setting, copy link lalu paste pada browser, setelah daftar, beritahu saya, Private message)
⚙️ Setting Utama
ATR Entry Filter – Entry hanya dilakukan bila volatilitas cukup tinggi (ATR di atas threshold).
Grid Step
Akun XAUUSD 3 digit = 4500 point
Akun XAUUSD 2 digit = 450 point
Lot Management – Lot awal ( InitialLot ) bertumbuh sesuai LotMultiplier setiap kali ada entry grid tambahan.
Take Profit Grid – Semua posisi grid akan ditutup bersama ketika target profit tercapai.
⚡ Syarat & Rekomendasi
Akun USD Cent, balance ≥ $50.000 Cent (sekitar $500 real).
Pair utama: XAUUSD (Gold).
Timeframe operasional: default M5 (entry filter via ATR).
Cocok untuk trader yang ingin sistem semi-agresif namun terkontrol.
⚠️ Risiko
Sistem Grid → meskipun profit potensial tinggi, drawdown juga bisa besar jika terjadi tren panjang tanpa retrace.
Membutuhkan equity buffer yang cukup agar tidak cepat terkena stop-out.
Setting harus sesuai spesifikasi broker (digit harga, lot minimum, step, dsb).
Tidak dianjurkan untuk akun kecil atau tanpa pemahaman risiko grid/martingale.
