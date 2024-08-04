Promining Ai Currency

PROMINING EA+Ai, XAUUSD GOLD çiftlerinde en etkili olan tam otomatik algoritmik bir ticaret sistemidir. Sistem ticaret yapmak için çoklu zaman çizelgesi grafiği kullanır, EA aynı anda trendi takip eder. Alım satımlarda çok aktif olan çok hızlı bir soyucu. XAUUSD çiftlerinde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Yeni set dosyası, yükseltme ve güncellemeleri paylaştığımız MQL5 grubumuza katılın. Promining EA +Ai robotu satın aldığınızda, EA'nın nasıl çalıştığını, dosya setlerini, kılavuz