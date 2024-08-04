Promining Ai Currency
- Uzman Danışmanlar
- Rene Taborete Repunte
- Sürüm: 8.5
- Güncellendi: 4 Ağustos 2024
- Etkinleştirmeler: 5
Promining Ai Currency, çok gelişmiş bir tam otomatik ticaret algoritmasıdır. Premium strateji, birden fazla HFT göstergesinin bir kombinasyonudur ve ani piyasa ani oynaklığını tahmin edebilen oynaklık filtresi gibi en gelişmiş filtre işleviyle donatılmıştır.
7/24 CANLI YAYIN OLMADAN GERÇEK PERFORMANSINI GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİZ BİR EA SATIN ALMAYIN
ÖZELLİKLERİ
Gelişmiş İşlem Zamanı Planlayıcısı (Pzt-Pazar)
Gelişmiş Haber Filtresi (Yerel Pc saati ve Broker Saati desteklenir)
Avans Hesap Koruyucu Limiti Tutar
izdiham dedektörü
Market Spike Volatilite Filtre Ayarlayıcı
Ayarlarında ince ayar yapabileceğiniz herhangi bir zaman diliminde herhangi bir Para Birimi çiftiyle uyumludur.
Sağlanan ön ayar dosyası yorumlarda bulunabilir.
İndirilebilir Ücretsiz Demo
Yardıma ve desteğe ihtiyacınız varsa, bana doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.