PolePole EA, XAUUSD paritesinde işlem yapmak üzere tasarlanmış, birden fazla göstergeye dayanan bir strateji kullanan akıllı ve kullanımı kolay bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Basitlik ile performansı birleştirmek amacıyla geliştirilmiş olup, her seviyeden yatırımcının işlemlerini hassasiyet ve tutarlılıkla otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Fiyat, satılan kopya sayısına ve canlı sinyalden elde edilen kârlara bağlı olarak 100 $ artırılacak ve en fazla 929 $’a kadar çıkacaktır.


Strateji Özeti:

PolePole EA, trend yönünü ve en uygun giriş noktalarını belirlemek için kanıtlanmış teknik göstergelerin birleşimini kullanarak piyasayı analiz eder. Özellikle şu göstergeleri kullanır:

  • Trend değişimlerini tespit etmek için hareketli ortalama kesişimleri

  • Momentumun gücünü teyit etmek için MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama)

  • Aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemek için RSI (Göreceli Güç Endeksi)

  • Fiyat oynaklığını ölçmek ve olası kırılmaları tespit etmek için Bollinger Bantları

  • Piyasa aktivitesi ve riski değerlendirmek için Standart Sapma

Bu çeşitlendirilmiş yaklaşım, PolePole EA’nın dengeli, hesaplı ve sistematik bir şekilde çalışmasını sağlar. İsmi olan PolePole, Svahili dilinde "yavaş yavaş" anlamına gelir ve işlem kararlarında ihtiyatlılığı ve istikrarı vurgular.

Önerilen Ayarlar:

  • İşlem Paritesi: XAUUSD

  • Zaman Dilimi: M15/M20/M30/H1

  • Minimum Mevduat: $300

  • Önerilen Broker: Düşük spread sunan herhangi bir broker

  • Kaldıraç: Minimum 1:100 – en iyi performans için 1:500 önerilir

Kullanım Kolaylığı:

PolePole EA son derece kolay kullanıma sahiptir ve kullanıcıdan herhangi bir manuel ayar veya optimizasyon gerektirmez. Önceden yapılandırılmış ayarlarla birlikte gelir, bu da onu otomatik ticaret sistemlerinde deneyimi olmayan kullanıcılar için bile ideal kılar.

7/24 Ticaret (Önerilir):

Kesintisiz çalışmayı sağlamak ve fırsat kaçırmamak adına, PolePole EA’nın bir VPS (Sanal Özel Sunucu) üzerinde çalıştırılması şiddetle tavsiye edilir. Bu sayede kişisel bilgisayarınız kapalı olsa bile 7 gün 24 saat boyunca işlem yapmaya devam eder.


