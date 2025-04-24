PolePole
- Experts
- Simone Zappatini
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 8
PolePole EA – Automazione del Trading Intelligente e Affidabile
PolePole EA è un Expert Advisor (EA) intelligente e facile da usare, progettato per fare trading su XAUUSD utilizzando una strategia basata su più indicatori. Sviluppato con l’obiettivo di combinare semplicità e prestazioni, aiuta i trader di ogni livello ad automatizzare le proprie operazioni con precisione e costanza.
Segnale live qui
Il prezzo verrà alzato di 100$ fino ad un massimo di 929$ a seconda del numero di copie vendute e dei profitti generati dal segnale live
Panoramica della Strategia:
PolePole EA analizza il mercato utilizzando una combinazione di indicatori tecnici consolidati per determinare la direzione del trend e i punti di ingresso più favorevoli. In particolare, utilizza:
-
Incrocio di Medie Mobili per individuare i cambi di trend
-
MACD (Moving Average Convergence Divergence) per confermare la forza del momentum
-
RSI (Relative Strength Index) per rilevare condizioni di ipercomprato o ipervenduto
-
Bande di Bollinger per misurare la volatilità dei prezzi e individuare possibili breakout
-
Deviazione Standard per valutare l’attività di mercato e il rischio
Questo approccio diversificato consente a PolePole di operare in modo bilanciato, calcolato e metodico—fedele al suo nome, che in swahili significa "piano piano", sottolineando prudenza e stabilità nelle decisioni di trading.
Impostazioni Raccomandate:
-
Coppia di Trading: XAUUSD
-
Timeframe: M15/M20/M30/H1
-
Deposito Minimo: $300
-
Broker Richiesto: Qualsiasi broker con spread bassi
-
Leva Finanziaria: Minimo 1:100 – Consigliato 1:500 per ottenere le migliori prestazioni
Facilità d'Uso:
PolePole EA è estremamente semplice da utilizzare e non richiede alcuna modifica o ottimizzazione manuale da parte dell’utente. È fornito con impostazioni preconfigurate, rendendolo ideale anche per chi ha poca o nessuna esperienza con i sistemi di trading automatico.
Trading 24/7 (Consigliato):
Per garantire un funzionamento continuo ed evitare occasioni mancate, è altamente consigliato eseguire PolePole EA su un VPS (Virtual Private Server). Questo assicura un'attività ininterrotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche quando il tuo computer personale è spento.