PolePole

PolePole EA – Automazione del Trading Intelligente e Affidabile

PolePole EA è un Expert Advisor (EA) intelligente e facile da usare, progettato per fare trading su XAUUSD utilizzando una strategia basata su più indicatori. Sviluppato con l’obiettivo di combinare semplicità e prestazioni, aiuta i trader di ogni livello ad automatizzare le proprie operazioni con precisione e costanza.

Segnale live qui

Il prezzo verrà alzato di 100$ fino ad un massimo di 929$ a seconda del numero di copie vendute e dei profitti generati dal segnale live


Panoramica della Strategia:

PolePole EA analizza il mercato utilizzando una combinazione di indicatori tecnici consolidati per determinare la direzione del trend e i punti di ingresso più favorevoli. In particolare, utilizza:

  • Incrocio di Medie Mobili per individuare i cambi di trend

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence) per confermare la forza del momentum

  • RSI (Relative Strength Index) per rilevare condizioni di ipercomprato o ipervenduto

  • Bande di Bollinger per misurare la volatilità dei prezzi e individuare possibili breakout

  • Deviazione Standard per valutare l’attività di mercato e il rischio

Questo approccio diversificato consente a PolePole di operare in modo bilanciato, calcolato e metodico—fedele al suo nome, che in swahili significa "piano piano", sottolineando prudenza e stabilità nelle decisioni di trading.


Impostazioni Raccomandate:

  • Coppia di Trading: XAUUSD

  • Timeframe: M15/M20/M30/H1

  • Deposito Minimo: $300

  • Broker Richiesto: Qualsiasi broker con spread bassi

  • Leva Finanziaria: Minimo 1:100 – Consigliato 1:500 per ottenere le migliori prestazioni

Facilità d'Uso:

PolePole EA è estremamente semplice da utilizzare e non richiede alcuna modifica o ottimizzazione manuale da parte dell’utente. È fornito con impostazioni preconfigurate, rendendolo ideale anche per chi ha poca o nessuna esperienza con i sistemi di trading automatico.

Trading 24/7 (Consigliato):

Per garantire un funzionamento continuo ed evitare occasioni mancate, è altamente consigliato eseguire PolePole EA su un VPS (Virtual Private Server). Questo assicura un'attività ininterrotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche quando il tuo computer personale è spento.



