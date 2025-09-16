PolePole

PolePole EA – Automatisation du Trading Intelligente et Fiable

PolePole EA est un Expert Advisor (EA) intelligent et facile à utiliser, conçu pour trader le XAUUSD en s’appuyant sur une stratégie basée sur plusieurs indicateurs techniques. Développé dans le but d’allier simplicité et performance, il aide les traders de tous niveaux à automatiser leurs opérations avec précision et régularité.

Signal en direct ici

Le prix sera augmenté de 100 $ jusqu’à un maximum de 929 $, en fonction du nombre de copies vendues et des bénéfices générés par le signal en direct.


Présentation de la Stratégie :

PolePole EA analyse le marché à l’aide d’une combinaison d’indicateurs techniques éprouvés afin de déterminer la direction de la tendance et les points d’entrée les plus favorables. Il utilise notamment :

  • Le croisement de moyennes mobiles pour identifier les changements de tendance

  • Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) pour confirmer la force du momentum

  • Le RSI (Relative Strength Index) pour détecter les conditions de surachat ou de survente

  • Les bandes de Bollinger pour mesurer la volatilité des prix et repérer les cassures potentielles

  • L’écart-type pour évaluer l’activité du marché et les niveaux de risque

Cette approche diversifiée permet à PolePole d’opérer de manière équilibrée, calculée et méthodique — fidèle à son nom, qui signifie « doucement doucement » en swahili, soulignant la prudence et la stabilité dans les décisions de trading.

Paramètres Recommandés :

  • Paire de trading : XAUUSD

  • Unité de temps : M15/M20/M30/H1

  • Dépôt minimum : $300

  • Courtier recommandé : Tout courtier avec des spreads faibles

  • Effet de levier : Minimum 1:100 — 1:500 recommandé pour une performance optimale

Facilité d’utilisation :

PolePole EA est extrêmement simple à utiliser et ne nécessite aucun ajustement ou optimisation manuelle. Il est fourni avec des paramètres préconfigurés, ce qui le rend idéal même pour les débutants dans le domaine du trading automatisé.

Trading 24h/24, 7j/7 (Recommandé) :

Pour garantir un fonctionnement ininterrompu et ne rater aucune opportunité, il est fortement recommandé d’exécuter PolePole EA sur un VPS (Serveur Privé Virtuel). Cela assure une activité continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque votre ordinateur personnel est éteint.

