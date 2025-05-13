SMC Sessions

SMC Sessions Göstergesi, ICT kavramlarına, likidite avlarına ve seans bazlı stratejilere güvenen Akıllı Para yatırımcıları için tasarlanmış hassas bir araçtır. Kurumsal düzeydeki yatırımcılar tarafından kullanılan en kanıtlanmış ve popüler kavramları kullanarak kritik seans bazlı işlem bölgelerini sorunsuz bir şekilde haritalandırır. Bu hepsi bir arada seans göstergesi, grafiğinizi ICT Asya Aralığı, Londra Çıkışı, New York Aralığı, ICT Londra Açık Ölüm Bölgesi, ICT New York Açık Ölüm Bölgesi, Açılış Aralığı Çıkışları (ORB) ( Londra, New York, Tokyo'yu kapsar) ve güçlü Gece Yarısı Açılış Aralığı dahil olmak üzere en etkili ve yüksek olasılık aralığı stratejileriyle kaplar. Ayrıca Sidney, Tokyo, Londra ve New York dahil olmak üzere ana Forex işlem seanslarını vurgular. Her aralık , TimeBox metodolojisi kullanılarak maksimum doğrulukla çizilir ve önemli FVG'leri (Adil Değer Boşlukları), aralık taramalarını, seans yükseklerini/düşüklerini ve potansiyel piyasa yapıcı manipülasyon bölgelerini belirlemeye yardımcı olur. Ciddi SMC yatırımcıları için tasarlanan bu gösterge, herhangi bir brokerin sunucu zamanına uyum sağlayacak şekilde son derece özelleştirilebilir olup, herhangi bir grafikte veya zaman diliminde hassas yürütmeye olanak tanır.


ICT Asya Aralık Stratejisi: ICT Asya Aralık, Akıllı Para ve ICT çerçeveleri içinde temel bir stratejidir. 23:00 ile 04:00 GMT arasındaki birikim ve konsolidasyon bölgelerini belirler, sıklıkla likidite tuzakları kurar ve yatırımcıların Londra veya New York seans genişlemelerini tahmin etmelerini sağlar. Bu araç , seans kutusunu ve yüksek/düşük süpürme alanlarını görsel olarak temsil ederek fiyat reddi veya likidite koşularının görsel onayını verir. Bu bölgeler sıklıkla likidite mıknatısı görevi görerek günlük önyargı onayı ve killzone girişleri için kurulumlar hazırlar.


Londra Çıkış Stratejisi: Londra Çıkışı en popüler perakende ve kurumsal giriş yöntemlerinden biridir. 00:00 ile 07:00 GMT arasında değişen bu seans, Londra piyasasının açık likidite akışı tarafından yönlendirilen oynak hareketleri yakalar. Gösterge, çıkış işaretlerini ve seans kutularını çizerek, yatırımcıların yanlış çıkışları, durdurma avlarını veya gerçek piyasa yapıcı niyetini belirlemesine olanak tanır. Çıkış sembolleri , yükseliş veya düşüş devam modellerini doğrulamaya yardımcı olur, NY öncesi kurulumlara odaklanan çıkış ve tuzak yatırımcıları için idealdir.


New York Aralık Stratejisi: New York Aralık, Londra gibi büyük seanslardan sonra geri çekilme girişlerini veya tersine dönüş kurulumlarını tespit etmek için anahtardır. 12:00 ila 14:00 GMT'yi kapsayan bu seans, NY açılışı etrafındaki piyasa yapısı değişimini kaplar ve Londra ile örtüşür . Araç, bu aralığın en yüksek ve en düşük noktalarını çizer ve FVG formasyonlarının, likidite süpürmelerinin ve piyasa yapıcı birikim modellerinin tespitini destekler. Tersine dönüş kurulumları, seans sonu kopuşları veya ICT PM seansları ticareti yapanlar için mükemmeldir.


ICT London Open Killzone: 06:00 ile 08:00 GMT arasındaki bu bölge, genellikle yüksek olasılıklı likidite baskınlarından önce gelir. ICT mentorluklarında öğretilen Killzone mantığını vurgular. Yatırımcılar, fiyatın Asya'nın en yüksek/en düşük seviyelerini süpürüp süpürmediğini ve prim/indirim bölgelerine geri dönüp dönmediğini gözlemleyebilir ve giriş modellerini doğrulayabilir. Gösterge, aralığı otomatik olarak işaretler ve net sembolik işaretçiler kullanarak en yüksek/en düşük seviyelerin süpürülüp süpürülmediğini not eder.


ICT New York Açık Killzone: 11:00 ile 14:00 GMT arasında gerçekleşecek bu oturum, NY açılışı sırasında kurumsal hacim değişimlerini yansıtıyor. Makro zaman dilimi eğilimiyle uyumlu, likidite baskınlarına, FVG'lere ve aralık taramalarına dayalı girişleri destekliyor. Tüccarlar, haber bültenleri, piyasa açılışları ve hacim odaklı yer değiştirmeler etrafında işlemler oluşturmak için bu killzone'u kullanıyor.


Londra Açılış Aralığı Kopuşu (ORB): 07:00 ile 08:00 GMT arasında çalışan Londra ORB, günlük yatırımcılar için önemli aralık kopuşlarını haritalar. Londra açılışından sonraki saatin yüksek ve düşük çapa noktalarını tanımlayarak, sıkışmış hacmin, kopuşun devam etmesinin veya yanlış hareketlerin belirlenmesine olanak tanır. Özellikle hacim kümeleri, emir akışı veya aralık genişletme araçları kullanan yatırımcılar için faydalıdır.


New York Açılış Aralığı Kopuşu (ORB): Bu aralık 13:00 ila 14:00 GMT, NY piyasa açılışından kopuş hareketlerini yakalar. Londra kapanışından önce ilk bakiye değişimlerini, sahte kopuşları ve likidite koşularını tespit etmek için idealdir. Gösterge, aralık tepkilerini izler, ICT kırıcı blokları, emir blokları ve akıllı para geri dönüş bölgeleriyle birleştirmek için idealdir.

Tokyo Açılış Aralığı Kırılması (ORB): 00:00 ile 01:00 GMT arasında Tokyo ORB, gecelik likidite toplamasını tespit etmeye yardımcı olur. Genellikle göz ardı edilen bu oturum, daha sonra Londra ve NY hareketlerini besleyen Asya kaynaklı likidite tuzaklarını tespit etmeye yardımcı olur. Küresel oturum akışını izleyen ve Asya kaynaklı destek/direnç süpürmelerini arayan yatırımcılar için faydalıdır.

Gece Yarısı Açılış Aralığı (Gece Yarısı OR): 00:00 ile 01:00 GMT arasındaki Gece Yarısı OR, işlem gününün başlangıcını işaret eder ve günlük önyargı belirlemesi için önemli bir çapa görevi görür. Genellikle SMC tüccarları tarafından gün için ilk piyasa yapıcı aralığını tanımlamak için kullanılır. Bu kutu, likidite tarama mantığı ve FVG bölgeleriyle birleştirildiğinde olası Asya Londra geçiş kurulumlarını haritalamaya yardımcı olur.


Aralık tabanlı stratejilere ek olarak, gösterge tamamen özelleştirilebilir renkler ve stiller kullanarak temel forex ticaret seanslarını eşler: Sidney, Tokyo, Londra ve New York . Bu kutular, yatırımcıların fiyat hareketini kurumsal emir akışı döngüleriyle görsel olarak hizalamalarına ve fiyatın önemli zaman aralıklarında nerede biriktiğini, manipüle edildiğini veya genişlediğini görmelerine olanak tanır.

Gösterge, %66,66 boşluk doldurma mantığına dayalı hassas tespitle hem yükseliş hem de düşüş dengesizliklerini gösteren FVG boşluk çizimini içerir. Kullanıcılar doldurulmamış boşlukları, pip cinsinden boşluk boyutlarını takip edebilir ve bu birleşimi güçlü kurulumlar için aralık kopuşları veya likidite taramalarıyla kullanabilir. FVG'ler benzersiz renklendirmeyle vurgulanır ve fiyat bu alanlara girdiğinde özelleştirilebilir uyarılar içerir.

Her oturumda, tipik bir Akıllı Para hedefi olan oturum zirveleri veya dipleri aşıldığında yatırımcıyı bilgilendiren isteğe bağlı bir likidite tarama uyarısı vardır. Uyarılar mobil, e-posta ve açılır pencere için etkinleştirilebilir ve yatırımcıları piyasa yapıcı aralık ihlalleri veya oturum genişleme olayları hakkında, grafiklerden uzaktayken bile bilgilendirir.

Tüm zaman ayarları, herhangi bir broker veya platformda temiz hizalama sağlayarak yerleşik sunucu zaman mantığındadır. Oturum başlangıç saatlerinden, bitiş saatlerine, renk şemalarına, yazı tipi ayarlarına, çizgi stillerine ve etiketlere kadar, gösterge benzersiz ticaret iş akışınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir. Çizim yöntemi hem dolu kutuları hem de ana hatları çizilmiş stilleri destekler ve grafik estetiği üzerinde tam kontrol sağlar.

İster Londra geri dönüşleri, ister Asya likidite tuzakları veya New York FVG genişlemeleri ile işlem yapın, SMC Sessions Göstergesi, Smart Money Concepts, piyasa yapıcı manipülasyon teorisi ve ICT işlem stratejileriyle tamamen uyumlu kurumsal düzeyde piyasa içgörüsü sağlamak için tasarlanmıştır. Scalper'lardan swing tüccarlarına kadar, bu araç ham fiyat hareketi ile yapılandırılmış seans tabanlı planlama arasındaki boşluğu kapatarak, temel piyasa dönüm noktalarını, sıkışmış likidite bölgelerini ve emir akışıyla yönlendirilen tepkileri güvenle belirlemeniz için ihtiyaç duyduğunuz netliği sağlar.

Gelecekteki Geliştirmeler: Gelecekteki güncellemelerin Yapı Kırılması (BOS) ve Emir Bloğu (OB) seviyelerinin otomatik çizimini içermesi planlanıyor. Bu eklemeler, kullanıcıların yaygın olarak kullanılan piyasa yapısı kavramlarına dayalı olarak grafikteki temel ilgi alanlarını belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
