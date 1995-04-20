SMC Sessions

SMCセッションインジケーターは、ICTコンセプト、流動性ハント、セッションベースの戦略に頼るスマートマネートレーダー向けに作られた高精度ツールです。機関投資家レベルのトレーダーが使用する最も実績のある人気のコンセプトを使用して、重要なセッションベースの取引ゾーンをシームレスにマッピングします。このオールインワンセッションインジケーターは、 ICTアジアレンジ、ロンドンブレイクアウト、ニューヨークレンジ、ICTロンドンオープンキルゾーン、ICTニューヨークオープンキルゾーン、オープニングレンジブレイクアウト（ORB） ロンドン、ニューヨーク、東京をカバー）、強力なミッドナイトオープニングレンジなど、最も効果的で確率の高いレンジ戦略をチャートにオーバーレイします。また、シドニー、東京、ロンドン、ニューヨークなどの主要な外国為替取引セッションも強調表示します。各レンジは、タイムボックス手法を使用して最高の精度で描画され、主要なFVG（フェアバリューギャップ）、レンジスイープ、セッションの高値/安値、および潜在的なマーケットメーカーの操作ゾーンを特定するのに役立ちます。本格的な SMC トレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、あらゆるブローカーのサーバー時間に合わせて高度にカスタマイズ可能で、あらゆるチャートや時間枠で正確な実行を可能にします。


ICTアジアレンジ戦略： ICTアジアレンジは、スマートマネーおよびICTフレームワークにおける基本的な戦略です。23 :00から4:00 GMTの間の蓄積ゾーンと保ち合いゾーンを特定し、流動性トラップを設定することで、トレーダーがロンドンまたはニューヨークのセッション拡大を予測できるようにします。このツールは、セッションボックスと高値/安値のスイープエリアを視覚的に表示し、価格の拒否や流動性の流出を視覚的に確認できるようにします。これらのゾーンは流動性を引き寄せる磁石として機能し、日次バイアスの確認やキルゾーンへのエントリーのためのセットアップを準備します。


ロンドンブレイクアウト戦略：ロンドンブレイクアウトは、個人投資家と機関投資家の間で最も人気のあるエントリー手法の一つです。GMT 0:00から7:00までのこのセッションは、ロンドン市場のオープン流動性流入によって引き起こされるボラティリティの高い動きを捉えます。このインジケーターはブレイクアウトのサインとセッションボックスをプロットし、トレーダーがダマシブレイク、ストップハンティング、あるいは真のマーケットメーカーの意図を見極めることを可能にします。ブレイクアウトシンボルは強気または弱気の継続パターンを確認するのに役立ち、ニューヨーク市場前のセットアップに重点を置くブレイクアウトトレーダーやトラップトレーダーに最適です。


ニューヨークレンジ戦略：ニューヨークレンジは、ロンドン市場などの主要セッション後のリトレースメントエントリー反転セットアップを見極める鍵となります。GMT 12:00～14:00をカバーし、ニューヨーク市場のオープン前後の市場構造の変化とロンドン市場との重なりをオーバーレイ表示します。このツールは、このレンジの高値と安値をプロットし、 FVG形成、流動性スイープ、マーケットメーカーの蓄積パターンの検出をサポートします。反転セットアップ、セッション終盤のブレイクアウト、またはICT PMセッションの取引に最適です。


ICTロンドンオープン・キルゾーン： GMT午前6時から午前8時の間に形成されるこのゾーンは、高確率の流動性急騰の前兆となることが多い。これはICTメンターシップで教えられているキルゾーンのロジックを浮き彫りにする。トレーダーは、価格がアジアの高値/安値をスイープし、プレミアム/ディスカウントゾーンに戻るかどうかを観察することで、エントリーモデルを検証できる。このインジケーターは自動的にレンジをマークし、高値/安値がスイープされたかどうかを明確なシンボルマーカーで表示する。


ICTニューヨーク市場オープン・キルゾーン： 11:00から14:00（GMT）にかけて、このセッションはニューヨーク市場のオープン時の機関投資家の出来高シフトを反映します。マクロの時間枠バイアスと整合しており、流動性レイド、FVG、レンジスイープに基づくエントリーをサポートします。トレーダーはこのキルゾーンを利用して、ニュースリリース、市場のオープン、そして出来高主導の変動を軸に取引を構築します。


ロンドン市場開始レンジブレイクアウト（ORB）：午前7時から午前8時（GMT）まで稼働するロンドンORBは、日中取引において重要なレンジブレイクアウトを可視化します。ロンドン市場開始後の1時間の高値と安値のアンカーを定義し、トラップされた出来高、ブレイクアウトの継続、あるいは偽の動きを特定するのに役立ちます。特に、出来高クラスター、注文フロー、レンジ拡大ツールなどを使用するトレーダーにとって有用です。


ニューヨーク市場オープニングレンジブレイクアウト（ORB）：この13:00～14:00（GMT）のレンジは、ニューヨーク市場のオープンからのブレイクアウトの動きを捉えます。ロンドン市場の引け前の初期のバランスシフト、フェイクブレイクアウト、流動性流出を見極めるのに最適です。このインジケーターはレンジ反応を追跡するため、 ICTブレーカーブロック、注文ブロック、スマートマネーリバーサルゾーンと組み合わせるのに最適です。

東京オープニングレンジブレイクアウト（ORB）： GMT 00:00から1:00まで、東京ORBはオーバーナイト流動性集中の検知に役立ちます。見落とされがちですが、このセッションは、後にロンドンとニューヨークの動向に影響を与えるアジア主導の流動性トラップを特定するのに役立ちます。これは、アジア主導のサポート/レジスタンススイープを探り、グローバルなセッションフローを監視しているトレーダーにとって有用です。

深夜開始レンジ（ミッドナイトOR）： GMT 00:00から01:00までの深夜ORは取引開始日を示し、日次バイアス決定の重要な基準となります。SMCトレーダーは、このレンジをその日の初期マーケットメーカーレンジを定義するためによく使用します。このボックスは、流動性スイープロジックFVGゾーンと組み合わせることで、アジア・ロンドン間のクロスオーバーの潜在的な設定をマッピングするのに役立ちます。


レンジベースの戦略に加え、このインジケーターはシドニー、東京、ロンドン、ニューヨークの主要な外国為替取引セッションを、完全にカスタマイズ可能な色とスタイルを使用してマッピングします。これらのボックスにより、トレーダーは価格変動を機関投資家の注文フローサイクルと視覚的に整合させ、主要な時間枠内で価格が上昇、変動、または拡大する場所を把握できます。

このインジケーターにはFVGギャッププロット機能が搭載されており、66.66%のギャップフィルロジックに基づく正確な検出により、強気と弱気の両方のアンバランスを表示します。ユーザーは、埋められていないギャップとギャップサイズ（ピップ単位）を追跡し、レンジブレイクアウト流動性スイープとの合流点を利用して、強力なセットアップを構築できます。FVGは独自の色で強調表示され、価格がこれらの領域に入った際にカスタマイズ可能なアラートが通知されます。

各セッションには、オプションの流動性スイープアラートが設定されており、セッションの高値または安値を下回った際にトレーダーに通知されます。これはSmart Moneyの典型的なターゲットです。アラートはモバイル、メール、ポップアップで有効にすることができ、チャートから離れている場合でも、マーケットメーカーのレンジ違反セッション拡大イベントに関する最新情報をトレーダーに提供します。

すべての時間設定はサーバー時間ロジックに組み込まれているため、どのブローカーやプラットフォームでも正確な同期が確保されます。セッションの開始時間、終了時間、カラースキーム、フォント設定、線のスタイル、ラベルなど、インジケーターはお客様独自の取引ワークフローに合わせて完全にカスタマイズ可能です。描画方法は塗りつぶしボックスアウトラインスタイルの両方に対応しており、チャートの美観を自由にコントロールできます。

SMCセッションインジケーターは、ロンドン市場の反転、アジアの流動性トラップ、ニューヨーク市場のFVG拡大など、あらゆる取引において、機関投資家レベルの市場洞察を提供するように設計されています。Smart Money Concepts、マーケットメーカーによる操作理論、そしてICT取引戦略に完全に準拠しています。スキャルパーからスイングトレーダーまで、このツールは生の値動きと構造化されたセッションベースのプランニングの間のギャップを埋め、主要な市場の転換点、流動性トラップゾーン、そして注文フロー主導の反応を自信を持って特定するために必要な明確さを提供します。

今後の機能強化：今後のアップデートでは、BOS（Break of Structure）レベルとOB（Order Block）レベルの自動描画機能を追加する予定です。これらの追加機能は、一般的に使用される市場構造の概念に基づいて、ユーザーがチャート上の重要な関心領域を特定しやすくすることを目的としています。


