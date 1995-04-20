SMC Sessions

El indicador de sesiones SMC es una herramienta de precisión diseñada para operadores de dinero inteligente que confían en conceptos de TIC, búsquedas de liquidez y estrategias basadas en sesiones . Mapea a la perfección zonas críticas de negociación basadas en sesiones utilizando los conceptos más probados y populares utilizados por operadores de nivel institucional. Este indicador de sesión todo en uno superpone su gráfico con las estrategias de rango más efectivas y de alta probabilidad, incluyendo: Rango asiático ICT, ruptura de Londres, rango de Nueva York, zona de cierre de apertura de Londres ICT, zona de cierre de apertura de Nueva York ICT, rupturas de rango de apertura (ORB) (que cubren Londres, Nueva York, Tokio ) y el poderoso rango de apertura de medianoche . También destaca las principales sesiones de negociación de Forex, incluyendo Sídney, Tokio, Londres y Nueva York . Cada rango se dibuja con la máxima precisión utilizando la metodología TimeBox, lo que ayuda a identificar FVGs clave (brechas de valor razonable), barridos de rango, máximos/mínimos de sesión y posibles zonas de manipulación de creadores de mercado . Diseñado para operadores serios de SMC, este indicador es altamente personalizable para alinearse con la hora del servidor de cualquier bróker, lo que permite una ejecución precisa en cualquier gráfico o marco temporal.





Estrategia de Rango Asiático ICT: El Rango Asiático ICT es una estrategia fundamental dentro de los marcos de Smart Money e ICT. Identifica zonas de acumulación y consolidación entre las 23:00 y las 04:00 GMT , lo que suele generar trampas de liquidez y permite a los operadores anticipar las expansiones de las sesiones de Londres o Nueva York . Esta herramienta representa visualmente el cuadro de la sesión y las áreas de barrido de máximos y mínimos, lo que confirma visualmente los rechazos de precios o las corridas de liquidez. Estas zonas suelen actuar como imanes de liquidez, preparando las configuraciones para la confirmación del sesgo diario y las entradas en zonas de cierre .





Estrategia de Ruptura de Londres: La Ruptura de Londres es uno de los métodos de entrada más populares para minoristas e instituciones. Esta sesión, que abarca desde las 00:00 hasta las 07:00 GMT , captura los movimientos volátiles impulsados por la entrada de liquidez al abrir el mercado de Londres . El indicador traza señales de ruptura y cajas de sesión, lo que permite a los operadores identificar rupturas falsas, búsquedas de stop loss o intenciones reales de los creadores de mercado . Los símbolos de ruptura ayudan a confirmar patrones de continuación alcistas o bajistas , ideales para operadores de ruptura y trampa centrados en configuraciones previas al mercado de Nueva York .





Estrategia de Rango de Nueva York: El Rango de Nueva York es clave para detectar retrocesos o configuraciones de reversión tras sesiones importantes como la de Londres. Esta sesión, que abarca de 12:00 a 14:00 GMT , superpone el cambio de la estructura del mercado en torno a la apertura de Nueva York y se solapa con la de Londres. La herramienta traza máximos y mínimos de este rango y permite la detección de formaciones de FVG, barridos de liquidez y patrones de acumulación de creadores de mercado . Es ideal para quienes operan con configuraciones de reversión, rupturas al final de la sesión o sesiones de ICT PM .





Zona de Liquidez Abierta de ICT Londres: Esta zona, entre las 06:00 y las 08:00 GMT , suele preceder a asaltos de liquidez de alta probabilidad . Resalta la lógica de la Zona de Liquidez enseñada en las mentorías de ICT. Los operadores pueden observar si el precio barre el máximo/mínimo asiático y regresa a zonas premium/descuento , lo que confirma los modelos de entrada . El indicador marca automáticamente el rango y anota si se barren los máximos/mínimos mediante marcadores simbólicos claros.





Zona de cierre de la apertura de Nueva York de ICT: Esta sesión, que abarca de 11:00 a 14:00 GMT , refleja los cambios en el volumen institucional durante la apertura de Nueva York. Se alinea con el sesgo de marco temporal macro , lo que favorece las entradas basadas en ataques de liquidez, ganancias de mercado y barridos de rango . Los operadores utilizan esta zona de cierre para generar operaciones en torno a comunicados de prensa, aperturas de mercado y movimientos impulsados por el volumen .





Ruptura del Rango de Apertura de Londres (ORB): De 07:00 a 08:00 GMT , el ORB de Londres mapea las rupturas de rango clave para los operadores intradía. Define los puntos de anclaje máximo y mínimo de la hora posterior a la apertura de Londres, lo que permite identificar volumen atrapado, continuación de la ruptura o movimientos falsos . Especialmente útil para operadores que utilizan clústeres de volumen, flujo de órdenes o herramientas de expansión de rango .





Ruptura del Rango de Apertura de Nueva York (ORB): Este rango , de 13:00 a 14:00 GMT, captura las rupturas de la apertura del mercado de Nueva York. Ideal para detectar cambios iniciales en el balance, rupturas falsas y corridas de liquidez antes del cierre de Londres . El indicador rastrea las reacciones del rango, ideal para combinarse con bloques de ruptura de ICT, bloques de órdenes y zonas de reversión de dinero inteligente .





Ruptura del Rango de Apertura de Tokio (ORB): De 00:00 a 01:00 GMT , el ORB de Tokio ayuda a detectar la acumulación de liquidez durante la noche . A menudo pasada por alto, esta sesión ayuda a identificar trampas de liquidez generadas por Asia que posteriormente impulsan los movimientos de Londres y Nueva York. Resulta útil para los operadores que monitorean el flujo de la sesión global, buscando barridos de soporte/resistencia inducidos por Asia .





Rango de Apertura de Medianoche (OR de Medianoche): El OR de Medianoche, de 00:00 a 01:00 GMT, marca el inicio de la jornada bursátil y sirve como punto de referencia clave para la determinación del sesgo diario . Es comúnmente utilizado por los operadores de SMC para definir el rango inicial del creador de mercado del día. Este cuadro, combinado con la lógica de barrido de liquidez y las zonas FVG , ayuda a mapear posibles configuraciones de cruce Asia-Londres .



Además de las estrategias basadas en rangos, el indicador mapea las principales sesiones de trading de forex: Sídney, Tokio, Londres y Nueva York , con colores y estilos totalmente personalizables. Estos cuadros permiten a los operadores alinear visualmente la acción del precio con los ciclos de flujo de órdenes institucionales y ver dónde se acumula, manipula o expande el precio dentro de las ventanas de tiempo clave.



El indicador incluye gráficos de gaps FVG , que muestran desequilibrios tanto alcistas como bajistas con una detección precisa basada en la lógica de llenado de gaps del 66,66%. Los usuarios pueden rastrear gaps sin llenar, su tamaño en pips y utilizar esta confluencia con rupturas de rango o barridos de liquidez para crear configuraciones potentes. Los FVG se resaltan con colores únicos e incluyen alertas personalizables cuando el precio alcanza estas zonas.



Cada sesión cuenta con una alerta opcional de barrido de liquidez que notifica al operador cuando se superan los máximos o mínimos de la sesión, un objetivo típico de Smart Money . Las alertas se pueden activar para dispositivos móviles, correo electrónico y ventanas emergentes , lo que mantiene a los operadores informados sobre las violaciones del rango del creador de mercado o las expansiones de la sesión , incluso sin estar atentos a los gráficos.



Todos los ajustes de hora están integrados en la lógica horaria del servidor, lo que garantiza una alineación precisa en cualquier bróker o plataforma. Desde la hora de inicio y la hora de fin de sesión, los esquemas de color, la configuración de fuentes, los estilos de línea y las etiquetas, el indicador es totalmente personalizable para adaptarse a su flujo de trabajo de trading. El método de dibujo admite tanto cuadros rellenos como estilos con contorno , lo que proporciona un control total sobre la estética del gráfico.



Ya sea que opere con reversiones de Londres, trampas de liquidez asiáticas o expansiones de FVG de Nueva York, el Indicador de Sesiones SMC está diseñado para brindar información de mercado de calidad institucional , totalmente alineado con los Conceptos de Dinero Inteligente, la teoría de manipulación de creadores de mercado y las estrategias de trading de las TIC . Desde scalpers hasta swing traders, esta herramienta conecta la acción del precio sin procesar con la planificación estructurada basada en sesiones, brindándole la claridad necesaria para identificar con confianza los puntos de inflexión clave del mercado, las zonas de liquidez atrapada y las reacciones impulsadas por el flujo de órdenes .





Mejoras futuras: Se prevé que las futuras actualizaciones incluyan el dibujo automático de los niveles de Ruptura de Estructura (BOS) y Bloque de Orden (OB) . Estas mejoras ayudan a los usuarios a identificar áreas clave de interés en el gráfico, basándose en conceptos de estructura de mercado comúnmente utilizados.