SMC Sessions

SMC 时段指标是一种精确工具，专为依赖ICT 概念、流动性搜寻基于时段的策略智能货币交易者而设计。它使用机构级交易者使用的最成熟和最流行的概念，无缝地绘制出关键的基于时段的交易区域。这种一体化时段指标将最有效和高概率的区间策略叠加到您的图表上，包括： ICT 亚洲区间、伦敦突破、纽约区间、ICT 伦敦开盘杀戮区、ICT 纽约开盘杀戮区、开盘区间突破 (ORB) （涵盖伦敦、纽约、东京）和强大的午夜开盘区间。它还突出显示主要的外汇交易时段，包括悉尼、东京、伦敦纽约。每个区间都使用TimeBox 方法以最高精度绘制，有助于识别关键的FVG（公允价值差距）、区间扫描、时段高点/低点和潜在的做市商操纵区域。该指标专为严肃的 SMC 交易者设计，高度可定制，以与任何经纪商的服务器时间保持一致，从而能够在任何图表或时间范围内精确执行。


ICT 亚洲区间策略： ICT 亚洲区间策略是智能货币和 ICT 框架下的基础策略。它识别格林威治标准时间 23:00 至 04:00之间的累积和盘整区域，这些区域通常会设置流动性陷阱，并使交易者能够预测伦敦或纽约时段的扩张。该工具以可视化的方式呈现时段箱体和高/低点扫描区域，从而直观地确认价格拒绝或流动性挤兑。这些区域通常充当流动性磁铁，每日趋势确认和杀伤区入场做好准备。


伦敦突破策略：伦敦突破策略是最受欢迎的散户和机构入场策略之一。该交易时段从格林威治标准时间 00:00 到 07:00 ，捕捉由伦敦市场开放流动性流入推动的波动走势。该指标绘制了突破信号和交易箱体，帮助交易者识别假突破、止损追逐真正的做市商意图。突破符号有助于确认看涨或看跌的延续形态，非常适合专注于纽约前设置的突破和陷阱交易者。


纽约区间策略：纽约区间策略是识别伦敦等主要交易时段后回调入场点反转信号的关键。该交易时段覆盖格林威治标准时间 12:00 至 14:00 ，涵盖纽约开盘前后市场结构的变化，并与伦敦交易时段重叠。该工具绘制了该区间的高点和低点，并支持检测快速成交量（FVG）形态、流动性扫荡做市商吸筹模式。非常适合交易反转信号、尾盘突破或ICT下午时段的投资者。


ICT 伦敦开盘杀戮区：此区域位于格林威治标准时间 06:00 至 08:00之间，通常预示着高概率流动性突袭。它强调了 ICT 导师指导中传授的杀戮区逻辑。交易者可以观察价格是否突破亚洲高点/低点并返回溢价/折价区域，从而确认入场模型。该指标会自动标记范围，并使用清晰的符号标记来指示高点/低点是否被突破。


ICT 纽约开盘杀戮区：该交易时段涵盖格林威治标准时间 11:00 至 14:00 ，反映了纽约开盘期间机构交易量的变化。它与宏观时间框架偏差相一致，支持基于流动性突袭、FVG区间震荡的入场。交易者利用此杀戮区围绕新闻发布、市场开盘成交量驱动的位移进行交易。


伦敦开盘区间突破指标 (ORB)：伦敦开盘区间突破指标 (ORB) 运行于格林威治标准时间 07:00 至 08:00 ，为日内交易者绘制关键区间突破图。它定义了伦敦开盘后一小时的最高点和最低点，从而能够识别成交量受阻、突破延续假波动。对于使用成交量集群、订单流区间扩展工具的交易者尤其有用。


纽约开盘区间突破 (ORB)：该指标在格林威治标准时间 13:00 至 14:00区间内捕捉纽约市场开盘后的突破走势。非常适合在伦敦收盘前发现初始余额变化、假突破流动性波动。该指标追踪区间反应，非常适合与ICT 突破区块、订单区块智能货币反转区域结合使用。

东京开盘区间突破 (ORB)：格林威治标准时间 00:00 到 01:00 ，东京开盘区间突破有助于监测隔夜流动性收集。该时段通常被忽视，但它有助于识别由亚洲市场引发的流动性陷阱，这些陷阱随后会加剧伦敦和纽约市场的波动。对于关注全球市场走势、寻找亚洲市场引发的支撑/阻力位波动的交易者来说，它非常有用。

午夜开盘区间（午夜OR）：格林威治标准时间00:00至01:00的午夜OR标志着交易日的开始，是确定每日偏差的关键基准。SMC交易员通常使用它来定义当日的初始做市商范围。此框结合流动性扫描逻辑FVG区域，有助于绘制潜在的亚洲伦敦交叉设置


除了基于区间的策略外，该指标还使用完全可自定义的颜色和样式，映射了核心外汇交易时段：悉尼、东京、伦敦纽约。这些框使交易者能够直观地将价格走势与机构订单流周期对齐，并查看价格在关键时间窗口内的累积、操纵扩张位置。

该指标包含FVG 缺口图，可显示看涨和看跌的不平衡情况，并基于 66.66% 的缺口填补逻辑进行精确检测。用户可以跟踪未填补的缺口、缺口大小（以点为单位），并将此汇合点与区间突破流动性扫描结合使用，以形成强大的设置。FVG 以独特的颜色突出显示，并在价格进入这些区域时提供可自定义的警报。

每个交易时段均设有可选的流动性扫描警报，当交易时段的最高价或最低价被突破时，系统会通知交易者，这是“智能货币”的典型目标。警报功能可通过移动设备、电子邮件弹出窗口启用，即使交易者不在图表前，也能及时了解做市商交易区间违规交易时段扩展事件

所有时间设置均采用内置的服务器时间逻辑，确保在任何经纪商或平台上清晰地保持一致。从交易时段的开始时间、结束时间、配色方案、字体设置、线条样式和标签，该指标均可完全自定义，以适应您独特的交易工作流程。绘图方法支持实心框轮廓样式，让您可以完全掌控图表的美观度。

无论您交易的是伦敦反转、亚洲流动性陷阱，还是纽约FVG扩张， SMC交易时段指标都旨在提供机构级市场洞察，并与智能货币概念、做市商操纵理论ICT交易策略完全一致。从剥头皮交易者到波段交易者，该工具弥合了原始价格行为与基于结构化时段的规划之间的差距，为您提供所需的清晰度，让您自信地识别关键的市场转折点、流动性陷阱区域以及订单流驱动的反应

未来增强功能：未来计划更新包括自动绘制结构突破 (BOS)订单块 (OB)级别。这些新增功能旨在帮助用户根据常用的市场结构概念识别图表上的关键关注区域。


推荐产品
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
指标
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
指标
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
指标
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
指标
Alpha Trend sign Alpha Trend sign 是我么长期以来非常受欢迎的交易工具，它可以验证我们的交易系统，并且明确的提示交易信号，并且信号不会漂移。 主要功能： •  根据市场显示活跃区域，根据指标可以很直观的判断当前行情是属于趋势行情，还是震荡行情。    并根据指标的指示箭头切入市场，绿色箭头提示买入，红色箭头提示卖出。 •  建议使用5分钟以上的时间周期进行交易，避免因为小周期波动出现频繁的交易信号。 •  您也可以开启信号提示，以免错过最佳的交易时机。 •  本指标不但可以很好的预测趋势行情，也可以在宽幅震荡行情中获利。 •  本指标本着大道至简的原则，适合不同阶段的交易者使用。 注意事项： •  Alpha Trend sign 有明确的进出场信号，不建议逆势操作，以免造成损失。 •  Alpha Trend sign 是特别成熟的指标，我们团队人手一个，使用它可以实现稳定盈利。     
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Matrixs
Andriy Sydoruk
指标
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
RTSPattern
Tomas Belak
指标
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Trend Ray
Andriy Sydoruk
指标
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
指标
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
实用工具
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Distinctive
Tatiana Savkevych
指标
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
指标
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
指标
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
指标
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
指标
该指标在图表上显示谐波模式，无需以尽可能小的滞后 重新绘制。 指标顶部的搜索基于价格分析的波动原理。 高级设置允许您为您的交易风格选择参数。在蜡烛（柱）开盘时，当新形态形成时，价格变动可能方向的箭头是固定的，保持不变。 该指标识别以下形态及其品种：ABCD、Gartley（蝴蝶、螃蟹、蝙蝠）、3Drives、5-0、蝙蝠侠、SHS、One2One、骆驼、三角形、WXY、斐波那契、振动。默认情况下，设置中仅显示 ABCD 和 Gartley 数字。许多额外的可配置参数。 主要参数: ShowUpDnArrows - 显示/隐藏可能的方向箭头 ArrowUpCode - 向上箭头代码 ArrowDnCode - 向下箭头代码 Show old history patterns - 启用/禁用过时模式的显示 Enable alert messages, actual if history OFF - 启用/禁用模式出现/更改时的警报（仅在禁用历史记录时） Enable alert notification, actual if alert messages is enabled - 模式出现
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
指标
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
指标
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
Laser Trend
Nicolas Zouein
指标
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
指标
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
指标
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
指标
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
指标
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex MT4 指标“ RSI SPEED ”——卓越的预测工具，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。RSI SPEED 是 RSI 本身的一阶导数。 - RSI SPEED 非常适合顺着主趋势方向进行剥头皮交易。 - 建议结合合适的趋势指标使用，例如 HTF MA（如图所示）。 - RSI SPEED 指标显示 RSI 本身方向变化的速度——它非常敏感。 - 建议将 RSI SPEED 指标用于动量交易策略：如果 RSI SPEED 指标的值小于 0：价格动量下降；如果 RSI SPEED 指标的值大于 0：价格动量上升。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
Meta Sniper
Samir Tabarcia
专家
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
指标
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
指标
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://robomarket.org/product-category/signals/ 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
指标
矩阵箭头指标 MT4 是一种独特的 10 合 1 趋势，遵循 100% 非重绘多时间框架指标 ，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。  Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是： 平均定向运动指数 (ADX) 商品渠道指数 (CCI) 经典 Heiken Ashi 蜡烛 移动平均线 移动平均收敛散度 (MACD) 相对活力指数 (RVI) 相对强弱指数 (RSI) 抛物线SAR 随机振荡器 威廉姆斯的百分比范围 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一根蜡烛/柱线开盘时，指示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。 Matrix Arrow Indicator MT4 仅从选定的指标中收集信息，并仅根据其数据打印箭头。 Matrix Arrow Indicator MT4 还可以为所有新信号发送终端、推送通知或电子邮件警报。无论您是黄牛、日内交易者还是波段交易者， Matrix Arrow Indicat
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
指标
目前26%的折扣 任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
指标
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
指标
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
指标
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
指标
一款可以直观识别波段趋势的顶底指标，手工交易最佳选择，不重绘不漂移。 如何免费获得此指标： 了解更多信息 每间隔三天涨价$20元,涨价过程: 79--> 99 --> 119...... 涨到目标价 $ 1000为止。 适应任何新手和量化交易的朋友，可以把信号写入到EA中自由发挥，数组3和数组4，例：3>4为变绿，3<4为变红，如有不懂的请联系我。 参数简介: KQuantity  显示历史K线的数量 InpPeriod_3 指标获取范围参数 Popupalarm 弹窗报警开关 Mailalarm 邮件报警开关 AlarmTimeinterval  每报警一次的间隔时间 Upperhorizontalline 上方水平线参数 Lowerhorizontalline 下方水平线参数 ===================分析方法：===================== buy： 指标绿柱在下方水平线下，由红柱变成绿柱确定做buy。 sell：指标红柱在上方水平线上，由绿柱变成红柱确定做sell。
作者的更多信息
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
指标
开盘区间突破指标 是一款基于交易时段的交易工具，专为遵循机构交易理念（例如 ICT（内部圈交易者）、智能货币理念（SMC） 以及基于 交易量 或 订单流 的策略）的交易者设计。该指标绘制了重要的开盘区间，帮助交易者识别全球主要外汇交易时段中潜在的 流动性扫荡、突破区域、假突破 以及 关键的日内水平 。 该策略植根于 开盘区间的概念， 这是一个在每个交易日开盘后预先定义的时间框，可帮助交易者判断做市商的意图、短期偏好以及日内方向性走势。通过标记区间的高点和低点并延伸这些水平，该指标能够直观地协助监控 智能货币突破 、 交易日横扫 、 假突破 、 公允价值缺口 (FVG) 以及 区间扩张 。 该工具重点介绍了四个主要基于会话的时间盒： 伦敦开盘区间突破（格林威治标准时间 07:00–08:00）   ：伦敦开盘区间突破通常被认为是波动性最大的时段，它对于捕捉伦敦开盘期间最初的 区间扩张 和 流动性抢夺 至关重要。它可以作为识别 受困交易者 、 持续突破 或早期 假波动的 基础。 纽约开盘区间突破（格林威治标准时间 13:00–14:00）   ：该区间对于发现纽约时段 的盘中反转 、 突破
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
指标
这   蜡烛电源专业版   是一款旨在解码的复杂交易工具   实际成交量压力、报价数据不平衡以及机构订单流动态   通过测量   牛市蜱虫与熊市蜱虫之间的斗争   实时。该指标将原始   成交量数据转化为可操作的见解 ，帮助交易者识别   智能货币运动、流动性追逐和隐藏的市场心理   在每个价格 K 线图背后。通过分析   买方/卖方成交量百分比、分歧模式和基于成交量的确认 ，它弥补了   价格行为和交易量分析 ，对于关注以下交易者来说非常有价值     ICT、SMC 和机构交易方法 。 与传统的成交量指标不同，     蜡烛电源专业版   专注于   报价数据粒度 ，揭示每根蜡烛的走势是否与标的一致   牛市/熊市强度   或发出潜在信号   做市商陷阱、逆转或突破延续 。它与   基于时段的策略（伦敦/纽约杀戮地带）、公允价值缺口（FVG）和区间突破 ，提供对   市场流动性和参与者意图 。 工作原理： 指标流程   实时报价量数据 ，计算百分比   看涨交易与看跌交易   每根蜡烛内。这揭示了： 买家/卖家不平衡：     看跌蜡烛图上牛市跳动百分比较高，警告   潜在的逆
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
指标
ICT纽约开盘杀戮区指标 专为在 外汇市场 遵循 智能货币概念 (SMC)   、   ICT交易模型 和 基于流动性策略的 交易者而设计。该工具标记 纽约开盘杀戮区 ，涵盖格林威治标准时间 (GMT) 11:00 至 14:00   ，这是一个机构交易量通常引发重大波动的关键时段。该指标突出显示了 交易时段波动范围 、 做市商波动范围 、 流动性波动 、   FVG区域（公允价值缺口） 和 突破机会 ，从而提供高影响时段 价格走势 的完整视图。 该指标使用 时间框 绘制 纽约交易时段波动范围 ，并绘制交易时段的 最高点和最低点 ，帮助识别潜在的 流动性追逐 、 区间震荡 和 做市商陷阱 。FVG 检测功能 可显示激进走势留下的缺口，从而洞察潜在的 回撤区域 和 延续区域 。显示 缺口填补百分比， 以便更好地分析 订单区块行为 、 不平衡填补 和 基于交易量的位移 。 此工具非常适合： 交易员在 纽约开盘 期间 运用 ICT 杀伤区 来捕捉高概率设置 。 精明的资金交易者希望围绕 流动性突袭 、 区间扫描 和 突破设置 建立入场点 。 日内交易者和波段交易者分析 宏观时间框架偏差 并
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
专家
Fibo Scalper Pro Expert Advisor 是一款功能强大的工具，旨在自动执行流行的 斐波那契交易策略 。它通过在图表上自动绘制和调整斐波那契水平来简化交易过程。此功能为在其分析中使用斐波那契回撤和扩展的交易者提供了便利和准确性。 Fibo Scalper Pro 的主要特点之一是其定制功能。它允许专业交易者根据他们的特定交易偏好启用或禁用每个斐波那契水平。这种级别的定制确保交易者可以根据他们的个人策略和交易风格定制工具。 为了进一步增强交易信号，Fibo Scalper Pro 结合了流行的指标，例如 RSI、CCI 和随机指标。这些指标用作验证斐波那契信号的过滤器，提高交易策略的整体准确性和可靠性。 Expert Advisor 还包括适当的风险管理系统，这对于有效保护资本和管理风险至关重要。交易者可以定义手数、最大风险百分比、追踪止损、止损和止盈等参数，以符合他们的风险承受能力和交易目标。 此外，Fibo Scalper Pro 提供快速活动，确保根据生成的信号及时执行交易。交易者即使没有主动监控图表，也可以收到通知提醒，随时了解交易机会。 Fib
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
专家
突破机器人 EA 是一款专门的交易工具，旨在自动执行 基于时间时段的突破交易 。该 EA 的运作方式是根据指定的输入时间参数绘制价格范围框和高/低线。当价格突破该定义范围的高点或低点时，EA 会自动执行交易。该系统的核心功能专注于 格林威治标准时间 (GMT) 22:00-02:00 之间的欧元/日元突破 ，同时其灵活的架构允许通过参数调整适应其他基于时间的策略，例如 伦敦、纽约、东京 或 午夜杀戮地带的突破 。 主要特点包括： 欧元/日元区间焦点：     硬编码监控格林威治标准时间 (GMT) 22:00-02:00 时段内欧元/日元的突破情况，并可调整范围阈值。 自定义时段适应性：     虽然没有针对特定交易时段进行预先配置，但交易者可以修改设置以实施伦敦、纽约、东京或午夜杀戮地带策略。 动态范围验证：     根据可自定义的最小/最大范围阈值（默认 15-45 点）过滤交易，以避免低波动性突破。 突破确认：     使用收盘价和可调整的保证金设置（超出范围 0-5 个点）来验证信号。 移动平均趋势过滤器：     可选的快速（25 周期）和慢速（200 周期）MA，以使突
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
指标
这     ICT 亚洲范围指标   是一款功能强大的工具，旨在帮助交易者根据 ICT 亚洲区间交易策略识别关键市场结构和流动性区域。它标记了亚洲交易时段（纽约时间晚上 7 点至午夜）的最高价和最低价，并为接下来的交易时段的市场走势提供了重要见解。该指标通过突出显示流动性扫荡和公允价值缺口 (FVG) 来提高交易准确性，使其成为 ICT 交易者必不可少的工具。 为什么亚洲范围如此重要？ 亚洲交易时段为后续交易时段的价格走势奠定了基础。了解这一范围可让交易者预测市场情绪、找到流动性区域并制定战略性交易入场和出场。 ICT 亚洲指数的主要优势及使用方法 ICT 亚洲区间指标为交易者提供早期市场洞察，帮助他们在伦敦和纽约交易时段开始前预测每日趋势和情绪。通过识别流动性定位，该指标突出了机构交易者可能进入或退出头寸的区域，从而更深入地了解市场行为。该指标还有助于预测波动性和潜在突破点，让交易者为即将到来的交易时段的价格变动做好准备。此外，它还是一种有价值的风险管理工具，为止损和止盈设置提供了明确的参考点，从而降低了整体交易风险。 要有效使用 ICT 亚洲区间指标，交易者首先应确定亚
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
指标
伦敦交易时段突破策略指标 专为遵循 ICT（内部交易者） 和 智能货币概念（SMC）的 交易者设计，专注于伦敦交易时段内基于交易时段的 流动性追逐、杀伤区 和 做市商行为 。该工具捕捉格林威治标准 时间00:00 至 07:00 之间的最高价位和最低价位，这通常被称为 伦敦杀伤区 或 做市商区间 。它可以帮助交易者识别机构活动和波动性激增最常出现的潜在突破区域。 该指标以清晰的图形直观地突出显示 交易时段、价格区间、公允价值缺口 (FVG) 和 突破水平 。它支持分析 流动性波动、区间盘整 和 价格突然上涨等 伦敦交易时段的核心行为。通过与流动性区域和市场结构变化保持一致，交易者可以更好地了解价格可能上涨或反转的位置。 时段高/低线和突破信号提供了一个清晰的框架，用于识别基于市场结构、突破阻力、流动性空缺和不平衡区域的设置。此策略对于那些在亚洲时段寻找区间形成并等待价格在伦敦开盘时突破或扫荡区间的交易者尤其有用。交易者可以通过观察流动性的看涨或看跌波动以及对关键机构价格水平的反应来预测市场走势。 此工具非常适合： 使用智能货币概念（SMC）的交易者 ICT战略追随者 伦敦交易时
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
指标
多时间框架 K 线 指标是一款强大的可视化工具，旨在帮助交易者将较低时间框架的分析与较高时间框架的结构相结合。该指标可直接在当前图表上绘制所选较高时间框架（1 小时、4 小时、1 天等）的 K 线图，让您无需切换图表即可更清晰地了解整体市场走势。 谁需要这个指标？ 此工具非常适合： 智能货币概念 (SMC) / ICT 交易者依赖较高的时间框架偏差，同时在较低的时间框架上执行交易。 黄牛和日内交易者希望与每日或时段的动量保持同步。 想要快速浏览 HTF 结构同时在较小图表上细化条目的波段交易者。 无论您交易的是价格行为、供需还是趋势跟踪系统，该指标都能确保您的入场得到更高时间范围的强度支持。 策略改进 多时间框架蜡烛图有助于改善： 方向偏差确认——与主导趋势或市场结构保持一致。 精炼入场点——确定最佳入场区域（例如，5M 图上的看涨日线图内）。 假突破过滤——仅按照 HTF 蜡烛的方向进行交易，以避免陷阱。 HTF 流动性意识——从更高的时间范围内发现潜在的灯芯和反应区。 主要特点： 选择任意更高的时间范围进行覆盖。 自定义蜡烛颜色、边框和填充设置。 将 MTF 蜡烛显示在常
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
指标
纽约区间指标 是一款基于交易时段的分析工具，专为运用 ICT（内部交易者） 概念、智能货币交易 和 机构价格行为方法的 交易者而开发。该指标专为纽约交易时段设计，捕捉格林威治标准时间（GMT）   12:00 至 14:00 之间的价格区间，这一关键时段与 伦敦收盘价 和 纽约开盘价 重叠。它能够识别 交易时段的最高价和最低价 ，检测 公允价值缺口（FVG）   ，并突出显示潜在的 流动性扫荡区域 ，帮助交易者精准分析 做市商行为、交易时段区间突破 和 回撤机会 。 该策略专注于理解 纽约杀戮区 与 伦敦纽约交易时段 重叠 期间发生的 市场结构转变 以及 累积或分布模式 。该指标提供了一个结构化的可视化框架，用于使用 智能货币概念 解读图表，例如 结构突破（BOS）、市场结构转变（MSS）、位移蜡烛图、不平衡区域 和 流动性空缺 。该工具允许交易者分析 交易区间、 等待 流动性抢占 并监控 FVG的填充反应 ，使其非常适合 回撤入场、后期突破 和 反转设置 。 该指标适合那些希望利用 纽约交易时段 常见的高波动性和机构交易量的交易者。它支持分析 外汇交易周期 内的 价格走势 ，尤其
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
指标
SMC 时段指标 是一种精确工具，专为依赖 ICT 概念、流动性搜寻 和 基于时段的策略 的 智能货币交易者 而设计。它使用机构级交易者使用的最成熟和最流行的概念，无缝地绘制出关键的基于时段的交易区域。这种一体化时段指标将最有效和高概率的区间策略叠加到您的图表上，包括：   ICT 亚洲区间、伦敦突破、纽约区间、ICT 伦敦开盘杀戮区、ICT 纽约开盘杀戮区、开盘区间突破 (ORB)   （涵盖 伦敦、纽约、东京 ）和强大的 午夜开盘区间 。它还突出显示 主要的外汇交易时段， 包括 悉尼、东京、伦敦 和 纽约 。每个区间都使用 TimeBox 方法以最高精度绘制， 有助于识别关键的 FVG（公允价值差距）、区间扫描、时段高点/低点 和潜在的 做市商操纵区域 。该指标专为严肃的 SMC 交易者设计，高度可定制，以与任何经纪商的服务器时间保持一致，从而能够在任何图表或时间范围内精确执行。 ICT 亚洲区间策略：   ICT 亚洲区间 策略是智能货币和 ICT 框架下的基础策略。它识别 格林威治标准时间 23:00 至 04:00 之间的累积和盘整区域，这些区域通常会设置流动性陷阱，并使交
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
指标
Exit Area Ultimate 是一种技术指标，旨在通过在图表上指示每日 平均真实范围 (ATR) 和 平均每日汇率 (ADR) 水平来增强交易决策。通过了解这些水平，交易者可以轻松评估资产全天的平均变动。这个多功能指标为日内交易者提供多种用途，帮助下单、识别日内趋势、设置追踪止损水平以及建立每日获利水平。 该指标的主要特征之一是它依赖于 ATR 和 ADR 指标，这些指标提供了对市场波动和价格范围的宝贵见解。交易者可以使用此信息来确定适当的获利和止损水平，从而优化他们的风险管理策略。该指标还根据指示的水平计算剩余点数，从而可以快速评估潜在的利润或损失。 Exit Area Ultimate 与每个符号兼容，使交易者能够将其应用于广泛的资产。此外，每个指标级别都可以根据个人偏好和交易策略激活或停用。交易者可以根据他们的具体要求灵活地定制指标水平。 为确保及时通知，该指标提供手机、电子邮件和弹出式警报，让交易者随时了解重要的市场动态。这些警报可以快速配置和定制，以满足个人喜好。 在参数方面，Exit Area Ultimate 提供了 ATR 和 ADR 的各种设置。交易者可以调整
FVG Zone Indicator MT5
Thushara Dissanayake
指标
这     FVG 区域指标 MT5     是一款功能强大的工具，旨在识别市场中的公允价值差距 (FVG)，突出公允价值与市场价格之间的价格不平衡。这种对差距的精确识别使交易者能够发现潜在的市场进入和退出点，从而大大提高他们做出明智交易决策的能力。 FVG 区域指标具有直观且用户友好的界面，可自动扫描图表以查找公允价值缺口，并在价格图表上实时标记这些区域。这使交易者能够快速轻松地识别可能预示即将出现价格调整或趋势延续的潜在价格不平衡。 主要特点包括： 实时间隙检测：     自动识别并标记出现的 FVG。 显示间隙大小（点数）：     该指标以点数显示每个已识别差距的大小，帮助交易者了解差距的重要性。 与当前价格的点差：     立即计算并显示当前价格与已确定的公平价值差距有多少点。 清晰的可视化：     视觉上不同的 FVG 区域采用颜色编码以便快速参考，帮助交易者专注于关键市场区域。 无论您是经验丰富的交易员还是技术分析新手，       FVG 区域指标   提供有关市场价格不平衡的重要见解，帮助您准确、自信地完善交易策略。 参数 间隙参数 间隙填充检测百分比 -    
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
指标
Candle GAP 指标是交易者使用 缺口交易策略的 重要工具，因为它会自动识别一周中每一天的蜡烛缺口。缺口是指连续两天的收盘价和开盘价之间的价格水平差异。该指标识别四种类型的缺口模式：常见、突破、延续和耗尽。通过将该指标纳入任何图表，交易者可以验证他们的信号并增强他们的交易决策。 Candle GAP 指标的主要特点之一是它的多功能性，因为它可用于 D1（每日）下的任何时间范围以及任何交易品种或工具。它提供易于使用的参数，使所有经验水平的交易者都可以使用它。该指标在图表上迅速绘制缺口形态，便于快速分析和决策。它的简单性增加了它的可用性，确保了简单高效的交易体验。 指标的数据显示参数允许交易者自定义缺口信息的外观。用户可以选择所需的字体系列和大小来显示与一周中的每一天相关的文本。此外，可以为星期一、星期二、星期三、星期四和星期五分配单独的颜色，提供视觉清晰度和易于解释。 总体而言，Candle GAP 指标是寻求利用缺口交易策略的交易者的强大工具。它有助于识别和确认缺口模式，使交易者能够跨各种时间框架和交易品种做出明智的交易决策。 参数 数据显示参数 - 自定义视觉外观和颜色。
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
指标
Extract Candle Power 是一种实时交易量提取器指标，可提供有关每根蜡烛期间买卖双方行为的宝贵见解。通过分析交易量数据，交易者可以就市场趋势和潜在逆转做出更明智的决策，超越传统移动平均线指标的能力。 这个强大的工具允许您提取和分析当前蜡烛的买卖双方交易量，并将其与之前蜡烛的交易量进行比较。该信息对于了解交易者当前在市场中的定位至关重要。此外，您可以通过将实时蜡烛的交易量与移动平均线进行比较，轻松识别潜在的反转点。 Extract Candle Power 指标用途广泛，适用于所有时间范围和任何货币对。它提供了准确的见解，并且在更高的时间范围内使用时尤其有价值。无论您有特定的交易策略还是更喜欢适应不同的时间框架，该指标都可以根据您的需要进行定制。 该指标还提供了一系列附加信息和参数，可增强您的交易体验。您可以访问详细信息，例如经纪人的服务器时间、买家和卖家的交易量百分比、蜡烛交易量、买入价和卖出价、价差、当日最高价和最低价、掉期利率、杠杆、保证金、净值、利润和余额。 通过可自定义的显示参数，包括颜色选择、字体选择和大小选项，您可以个性化指示器的外观以满足您的喜好。信息面板
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
指标
Three MA Alert 指标是依赖 移动平均线交叉策略 的交易者的必备工具。它通过向您的移动设备、电子邮件发送通知并在三个移动平均线交叉时显示带有声音的弹出警报来简化您的交易生活。通过遵循这种广泛使用的技术，您可以确保您始终处于趋势的正确一边，避免与当前市场方向相反的交易。 使用三均线警报指标，您不再需要坐等移动平均线交叉。在等待通知到达您的移动设备并播放声音提示的同时，您可以与家人共度美好时光或从事其他活动。该指标的默认设置非常适合 30 分钟及以上的时间范围，尤其是 EUR/USD 货币对。 该指标的一个惊人且有价值的特性是它能够获取每根蜡烛的真实交易量信息。它计算买卖双方之间的战斗占总交易量的百分比，并将其显示在图表上。此信息有助于在进入交易前确认突破、识别趋势和识别潜在逆转。 该指标提供了几个值得注意的功能来增强您的交易体验。它提供全面的通知，包括时间框架、信号、买入价和卖出价、点差、账户余额、净值和利润等基本细节。您可以根据自己的喜好灵活地激活或停用每种通知方式。此外，指标会在图表上快速绘制信号，让您直观地识别交叉事件。可以使用字体、字体大小和颜色等自定义选项，以确保更
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
指标
隆重推出 Mr. Fibonacci   ，这是一个了不起的指标，旨在简化在图表上绘制和调整斐波那契水平的过程。该指标为专业交易者提供特殊的定制选项，使他们能够精确地绘制任何斐波那契水平。此外，它还提供移动通知、电子邮件提醒和价格进入斐波那契水平时的弹出提醒，确保您不会错过潜在的交易机会。 使用此指标，您不再需要持续监控价格走势，直到它触及斐波那契水平。相反，您可以依靠移动通知或电子邮件提醒来随时了解情况。这可以为您节省宝贵的时间，让您可以专注于交易策略的其他方面。此外，斐波那契先生确保斐波那契水平被正确绘制，点对点，这对于准确分析和决策至关重要。 用户友好的界面和快速访问按钮使 Mr. Fibonacci 易于使用和导航。由于其自动调整功能，绘制斐波那契水平变得轻而易举。该指标智能调整每个级别，以适应市场条件的变化。 凭借发送手机、电子邮件和弹出式警报的能力，当价格进入斐波那契水平时，斐波那契先生会通知您。您可以根据自己的喜好和交易风格灵活地激活或停用每种类型的警报。这可确保您以适合您需要的方式接收通知。 斐波那契先生包括技术分析中常用的最重要的斐波那契水平。此外，它还提供自定义选
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
指标
Two MA Crossover 是一个强大的通知系统，专为依赖 移动平均线交叉策略的 交易者设计。这个全自动指标作为一个全面的警报系统，确保您不会错过重要的交易事件。它会向您的移动设备、电子邮件发送通知，并在您的计算机上显示带有声音的弹出警报，所有这些都是在它根据您的首选参数检测到移动平均线交叉时发生的。 其显着特点之一是与最流行的移动平均线交叉策略的兼容性，使其成为采用该策略的交易者的宝贵工具。该指标自动在图表上绘制移动平均线，提供交叉事件的视觉确认。无论是“买入信号”还是“卖出信号”，您都会及时收到通知，让您随时了解市场动向。 两个 MA 交叉的灵活性允许您根据您的喜好激活或停用每种通知方法。您可以选择各种通知渠道，包括移动设备、电子邮件和弹出式警报。电子邮件提醒包括基本信息，例如时间范围、信号类型、时间、买价/卖价、点差、账户余额、净值和利润。通过触手可及的这些详细信息，您可以做出明智的交易决策。 该指标还在图表上直接显示“买入”和“卖出”信号，便于直观地识别交叉事件。此外，它还提供服务器时间和点差等实时信息，让您全面了解市场行情。凭借其快速的活动，您可以依靠两个 MA 交叉来
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
指标
Pivot Bro 技术指标是一个强大的工具，旨在使用 Pivot、Fibonacci、ATR 和 ADR 水平来识别回撤区域。它还通过识别基于价格行为的反转 烛台模式 超越了这一点。此外，   Currency Meter 是评估主要货币真实强度的重要工具。通过分析 28 种货币对并在图表上用颜色变化显示它们的强度，它使交易者能够在进入和退出点上做出明智的决定。 该指标包含流行的指标，如枢轴、斐波那契、ADR、ATR、反转烛条模式和货币仪表，提供了一套全面的工具来提供精确和准确的信号。每个指标都是完全可定制的，以适应个人交易偏好，允许交易者根据他们的特定需求定制设置。每个指示器的快速激活/停用功能可确保方便地控制其显示。 Fibonacci 参数允许启用或禁用 Fibonacci 级别、自定义各个级别以及灵活地选择用于绘制 Fibonacci 的条形范围。枢轴点参数启用或停用枢轴水平，并选择所需的时间范围。 ATR 和 ADR 参数提供对 ATR 和 ADR 水平显示的控制，包括平均周期的自定义。包含烛台模式允许交易者启用或禁用它们的显示，从而增强模式识别。 为了进一步提高交易效率，
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
指标
该技术指标使用图表上的各种 反转烛台模式 自动识别和分析价格行为。它可以方便地绘制箭头符号以及相应的形态名称，从而轻松发现最新的反转烛条形态。使用此指标，您可以快速识别图表分析并将其与之前识别的蜡烛形态进行比较。 该指标包括一系列实施的烛台模式，既简单又复杂，例如蜻蜓十字星、墓碑十字星、锤子、Pin Bar 等。这些模式根据当前趋势和历史数据进行过滤，确保信号可靠。该指标通过绘制箭头并在图表上显示模式名称来直观地表示已识别的模式。此外，您可以灵活地自定义所有对象的箭头类型和颜色，以获得更好的视觉体验。 除了其模式识别功能外，该指标还提供各种自定义参数。您可以设置买卖信号的颜色，为箭头符号选择特定字符，并调整箭头与蜡烛高/低点的距离。此外，“高-低保证金”参数允许您从当天的高点和低点定义保证金水平，以分析烛台形态。 凭借其全面的功能和用户友好的界面，该指标对于寻求在其技术分析中利用烛台模式的力量的交易者来说是一个有价值的工具。 参数 图形参数 - 自定义视觉外观和颜色。 其他参数 - 自定义常用指标条件。
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
指标
Reversal Alert Pro 指标是一款功能强大的工具，旨在自动检测市场的反转区域。它提供直接发送到您的移动设备的方便通知，并显示带有声音的弹出式警报。通过将该指标纳入您的交易策略，您可以有效地过滤交易头寸。此外，该指标提供了利用 CCI、RSI 和随机指标进一步细化生成的信号的选项，从而增强了其通用性和适用性。 Reversal Alert Pro 指标的主要特点之一是它适用于所有时间范围和交易品种。无论您喜欢哪种交易方式或您交易的市场，该指标都能适应您的需求。参数设置设计为人性化，可以根据您的喜好轻松配置和定制。 当应用于您的图表时，该指标会快速绘制信号，使您能够迅速识别潜在的反转区域。这些信号可以通过您选择的周期、CCI、RSI 和随机指标进一步过滤，提供额外的精度层和对生成的警报的控制。 在指标的参数中，您可以灵活地调整各种设置。其中包括定义计算周期、指定从蜡烛高点/低点绘制箭头符号的距离，以及自定义具有不同颜色和字符的买卖符号的外观。 要进一步细化信号，您可以激活 CCI、RSI 和随机信号过滤器。这些过滤器允许您设置特定水平和平均周期，以根据各自的指标确定买入和卖出
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
指标
Currency Strength 7 技术指标是一个强大的工具，旨在帮助交易者衡量七种最受欢迎货币的强度。通过分析澳元、美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎和加元的实力，该指标提供了对货币动态的宝贵见解。它在图表上使用线条表示货币强弱，让交易者能够快速评估不同货币的相对强弱。 该指标的突出特点之一是它能够在图表上绘制大量历史数据。这种全面的历史视角使交易者能够更有效地分析市场走势并做出明智的交易决策。通过更好地了解过去的趋势和模式，交易者可以增强他们预测未来货币走势的能力。 货币强度 7 指标利用移动平均线数据来指示每种货币的强度。它使用“+”和“-”符号分别表示强势和弱势头寸。这种清晰的视觉表示简化了货币强度信号的解释，使交易者能够快速评估市场状况。此外，该指标与各种时间帧兼容，但特别推荐用于其信号更可靠的更高时间帧。 该指标提供用户友好的参数，使其易于定制和适应个人交易偏好。交易者可以选择通过调整移动平均线参数来过滤信号，从而进一步完善并与特定交易策略保持一致。 为了提供清晰的视觉呈现，货币强度 7 指标在单独的窗口上绘制其信号，确保它们脱颖而出并且不会干扰其他图表元素。这种分离提高
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
专家
BullsBears Action Expert Advisor 是一款先进的交易解决方案，专为依赖基于交易量的市场分析的交易者而设计。利用牛市和熊市的交易量数据，此 EA 可根据市场强度自动识别潜在交易机会，并根据用户定义的参数执行买入或卖出订单。它是完全可定制的，允许交易者使用多个过滤器、风险管理选项和交易执行控制来微调他们的策略。 此 EA 包含增强型风险管理系统，允许交易者定义每笔交易的最大风险百分比，从而帮助有效管理风险。手数管理系统支持基于风险百分比的动态头寸调整。利润保护功能（包括追踪止损、盈亏平衡和分步利润锁定）使交易者能够有效确保收益。警报系统已得到改进，可提供及时的弹出窗口、移动端和电子邮件通知，以了解交易执行情况和市场状况。 交易者使用多个时间范围过滤交易信号，确保在进入头寸之前确认。其他过滤器（例如移动平均线交叉、CCI、RSI 和随机指标）可进一步细化交易信号。EA 还可以根据价差条件、之前的蜡烛范围和蜡烛类型限制交易，让交易者更好地控制执行质量。时间范围过滤器仅允许在指定时间内进行交易，每日利润目标设置在达到期望的利润水平后停止交易。 简单的仪表板显
Crossover Action
Thushara Dissanayake
专家
Crossover Action Expert Advisor 是一种高级工具，旨在自动执行最流行的交易策略之一，即 移动平均线交叉策略 。凭借其直观的界面和强大的功能，该专家顾问消除了手动交易的复杂性，并根据移动平均线交叉自动执行交易。 该专家顾问的主要特点之一是其适当的风险管理系统，确保以适当的手数和最大风险限额执行交易。这有助于保护您的交易资金并最大程度地减少潜在损失。 专家顾问完全自动运行，无需人工干预。它利用潜在的趋势逆转或延续，在移动平均线交叉处开单。此外，随着交易的进行，它会自动调整止损水平以保护利润。止损水平是隐藏的，为您的交易增加了一层额外的安全保障。 为了增强信号的可靠性，专家顾问应用了先进的过滤技术。这些过滤器有助于消除错误信号并提高交易策略的准确性。通过合并这些过滤器，专家顾问确保只对最可靠和高概率的交易机会采取行动。 专家顾问的用户友好设置使配置和适应您的特定交易偏好变得容易。您可以自定义参数，例如手数、最大风险、移动止损、止损、获利等等。这种灵活性使您能够根据您想要的风险回报概况和交易风格调整专家顾问。 总之，Crossover Action Expert
CCI Action
Thushara Dissanayake
专家
CCI 行动专家顾问 是一个强大的工具，旨在自动化 CCI（商品通道指数）策略 ，允许交易者利用 CCI 水平触及。凭借其用户友好的设置和强大的风险管理系统，该 EA 为希望将 CCI 指标纳入其交易方法的交易者提供了可靠且高效的解决方案。 该 Expert Advisor 的主要特点之一是其适当的风险管理系统，可帮助交易者保持对其交易资本的控制。通过指定手数和最大风险占总保证金的百分比，交易者可以有效地管理他们的市场敞口并保护他们的投资。 EA 完全自动运行，根据预定义的 CCI 级别参数执行交易。当达到指定的 CCI 水平时，EA 相应地打开订单，允许交易者利用 CCI 指标识别的潜在市场变动。这种自动化为交易者节省了时间和精力，因为他们不再需要手动监控市场的 CCI 信号。 为了保障利润，EA 交易会自动调整止损水平，随着交易的顺利进行将其移至盈利方。此功能有助于保护收益并确保利润得到保障，同时最大限度地减少潜在损失。此外，隐藏的止损水平通过防止其他市场参与者成为目标而增加了额外的安全层。 EA 结合了基于流行规则的信号过滤，使交易者能够通过将其与特定的 CCI 指标信号对齐来增
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
专家
News Robo Expert Advisor 是一个强大的工具，旨在帮助新闻交易者在新闻发布期间打开带有隐藏止损的挂单。它提供多种功能，可增强您的交易体验并保护您的交易。 News Robo 的主要功能之一是隐藏止损，这对于喜欢向做市商经纪人隐瞒止损的新闻交易者来说是理想的选择。一旦实现盈利头寸，止损会自动显示，让您有效地确保您的收益。此外，Expert Advisor 采用适当的风险管理技术来确保您的交易资金受到保护。 使用 News Robo，您有两种打开挂单的选项：快速模式和时间模式。快速模式使您能够根据默认设置快速打开挂单，如果您忘记手动设置消息时间，则提供了一个方便的解决方案。另一方面，时间模式允许您指定打开挂单的确切时间，提供更多的灵活性和自定义。 Expert Advisor 的设计具有用户友好的设置，使所有经验水平的交易者都可以使用它。您可以根据您的交易偏好轻松配置手数、最大风险、追踪止损、止损、获利和放置挂单的距离等参数。 EA 还提供快速活动，确保在新闻事件期间及时执行交易。它提供通知警报，让您随时了解重要的市场动态，即使您没有主动监控您的交易平台。 为了进一步
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
专家
RSI Action Expert Advisor 是一款功能强大的工具，可自动执行流行的 RSI（相对强度指数） 策略，从而实现高效准确的交易。通过利用超买和超卖水平，此 EA 确定买卖订单的最佳切入点。它还提供各种信号过滤选项以提高交易精度，包括 RSI 反转点、挂单、主要趋势识别和移动平均线交叉信号。此外，它还结合了一个现代追踪系统，可以自动保护利润和追踪止损以最大化收益。 该 EA 包含旨在优化您的交易体验的基本功能。它包括适当的风险管理系统，确保负责任的交易行为。凭借其完全自动化的功能，EA 独立执行交易，为您节省时间和精力。现代追踪和利润保护系统有助于在波动的市场条件下确保您的利润。用户友好的设置允许根据您的交易偏好轻松定制。下单无界限，您可以自由探索交易机会。 EA 以惊人的速度运行，使您能够利用时间敏感的市场情况。 在参数方面，EA 提供了灵活性和控制力。您可以指定手数并设置止损和获利水平以有效管理风险。幻数功能允许跨不同交易品种窗口同时使用 EA。您还可以定义挂单的距离，并设置帐户可用保证金阈值以在低余额情况下禁用交易。利润保护功能通过动态调整止损来保护您的收益。追踪
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
实用工具
介绍 TPSL Driver Utility   ，这是一款功能强大的工具，旨在通过自动化止损和获利管理来增强您的交易体验。该实用程序迎合了每个需要无缝订单管理和高级利润保护技术的交易者。 使用 TPSL Driver Utility，您可以灵活地在两种订单管理模式之间进行选择：隐藏和可视。隐藏模式允许您隐藏获利和止损水平，提供一种谨慎的方法来管理您的交易。另一方面，可视模式提供传统的获利和止损水平显示。 通过多种选项来设置止损和获利，从而控制您的风险和利润目标。无论您喜欢按点数还是按美元金额计算，该实用程序都能确保精确控制您想要的水平。此外，利润保护选项通过在您的交易达到特定点数或特定金额时自动调整止损水平来增加额外的安全层。 使用跟踪选项最大化您的利润，该选项会随着市场向您有利的方向动态调整止损水平。此功能允许您锁定收益并跟踪您的利润以捕捉额外的上涨潜力。 通过弹出通知、声音警报和移动通知提供的实时警报，随时了解情况，不错过任何交易机会。该实用程序的用户友好设置使自定义变得轻而易举，让您可以将其无缝集成到您的交易设置中。 体验 TPSL Driver Utility 的快速响应性能
Entry Point
Thushara Dissanayake
指标
引入 入口点 ，这是一个强大的技术指标，旨在提供买入/卖出通知。该指标分析 3 个不同时间范围内的 5 条移动平均线、CCI、RSI、随机指标、比尔威廉姆斯指标和成交量指标，以生成准确的信号。它为专业交易者提供无限的定制选项，允许他们根据自己的经验和策略定制指标。入口点通过移动设备、电子邮件和带有声音的弹出警报向用户发送信号。 指标的主要信号是根据来自不同时间帧的信号的组合来确定的。例如，如果 M1、M5 和 M15 均指示卖出信号，则主要信号将被归类为卖出或强力卖出。 Entry Point 具有广泛的功能，是交易者的综合工具。它包括 6 个流行的指标，可以跨 3 个时间范围进行分析。该指标的参数用户友好且完全可定制，允许交易者将其与自己的策略保持一致。它适用于任何交易品种和时间框架，为交易决策提供灵活性。 入口点迅速指示所有信号，并通过移动设备、电子邮件和带有声音的弹出警报提供通知。用户可以根据自己的喜好选择激活或停用每种通知类型。 该指标的参数涵盖每个指标的各种过滤器，包括符号、时间段、移动平均线、CCI、RSI 和随机信号过滤器。警报过滤器允许用户激活或停用弹出警报、电子邮件警
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
指标
引入 Entry Point Dashboard Ultimate   ，这是一个强大的技术指标，旨在为 6 种货币对提供买入/卖出通知。该指标分析 3 个不同时间范围内的 5 条移动平均线、CCI、RSI、随机指标、比尔威廉姆斯指标和成交量指标，以生成准确的信号。它为专业交易者提供无限的定制选项，允许他们根据自己的经验和策略定制指标。 Entry Point Dashboard Ultimate 通过移动设备、电子邮件和带有声音的弹出式警报向用户发送信号。 指标的主要信号是根据来自不同时间帧的信号的组合来确定的。例如，如果 M1、M5 和 M15 均指示卖出信号，则主要信号将被归类为卖出或强力卖出。 Entry Point Dashboard Ultimate 具有广泛的功能，是交易者的综合工具。它包括 6 个流行的指标，支持跨 3 个时间范围的分析，并为仪表板提供 6 种货币对的选择。该指标的参数用户友好且完全可定制，允许交易者将其与自己的策略保持一致。它适用于任何交易品种和时间框架，为交易决策提供灵活性。 Entry Point Dashboard Ultimate 可快速指示所
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
指标
引入 Fibo Channels Ultimate 技术指标，这是一款旨在彻底改变您的斐波那契交易策略的强大工具。凭借其先进的功能，该指标会自动在您的图表上绘制所有过去的斐波那契通道，为您节省时间和精力。 Fibo Channels Ultimate 与众不同的是其卓越的定制功能，允许专业交易者绘制他们想要的任何斐波那契水平。这种灵活性确保您可以定制指标以完全符合您独特的交易风格和偏好。 使用 Fibo Channels Ultimate 保持消息灵通，绝不会错过任何交易机会。该指标直接向您的移动设备、电子邮件发送信号，并在价格触及斐波那契水平时显示弹出警报并伴有声音通知。使用激活/停用功能完全控制您的警报，使您能够根据需要自定义通知。 我们了解包含最重要的斐波那契水平的重要性，这就是我们将它们集成到斐波纳奇通道终极指标中的原因。但是，我们还为您提供自定义这些级别的自由，从而实现真正个性化的斐波那契交易体验。 Fibo Channels Ultimate 以其用户友好的参数而自豪，可以轻松导航和配置指标以满足您的喜好。无论您是经验丰富的交易员还是刚刚起步，该指标都将简化您的交易流程，并
筛选:
无评论
回复评论