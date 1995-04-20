SMC Sessions

SMC 时段指标是一种精确工具，专为依赖ICT 概念、流动性搜寻和基于时段的策略的智能货币交易者而设计。它使用机构级交易者使用的最成熟和最流行的概念，无缝地绘制出关键的基于时段的交易区域。这种一体化时段指标将最有效和高概率的区间策略叠加到您的图表上，包括： ICT 亚洲区间、伦敦突破、纽约区间、ICT 伦敦开盘杀戮区、ICT 纽约开盘杀戮区、开盘区间突破 (ORB) （涵盖伦敦、纽约、东京）和强大的午夜开盘区间。它还突出显示主要的外汇交易时段，包括悉尼、东京、伦敦和纽约。每个区间都使用TimeBox 方法以最高精度绘制，有助于识别关键的FVG（公允价值差距）、区间扫描、时段高点/低点和潜在的做市商操纵区域。该指标专为严肃的 SMC 交易者设计，高度可定制，以与任何经纪商的服务器时间保持一致，从而能够在任何图表或时间范围内精确执行。





ICT 亚洲区间策略： ICT 亚洲区间策略是智能货币和 ICT 框架下的基础策略。它识别格林威治标准时间 23:00 至 04:00之间的累积和盘整区域，这些区域通常会设置流动性陷阱，并使交易者能够预测伦敦或纽约时段的扩张。该工具以可视化的方式呈现时段箱体和高/低点扫描区域，从而直观地确认价格拒绝或流动性挤兑。这些区域通常充当流动性磁铁，为每日趋势确认和杀伤区入场做好准备。





伦敦突破策略：伦敦突破策略是最受欢迎的散户和机构入场策略之一。该交易时段从格林威治标准时间 00:00 到 07:00 ，捕捉由伦敦市场开放流动性流入推动的波动走势。该指标绘制了突破信号和交易箱体，帮助交易者识别假突破、止损追逐或真正的做市商意图。突破符号有助于确认看涨或看跌的延续形态，非常适合专注于纽约前设置的突破和陷阱交易者。





纽约区间策略：纽约区间策略是识别伦敦等主要交易时段后回调入场点或反转信号的关键。该交易时段覆盖格林威治标准时间 12:00 至 14:00 ，涵盖纽约开盘前后市场结构的变化，并与伦敦交易时段重叠。该工具绘制了该区间的高点和低点，并支持检测快速成交量（FVG）形态、流动性扫荡和做市商吸筹模式。非常适合交易反转信号、尾盘突破或ICT下午时段的投资者。





ICT 伦敦开盘杀戮区：此区域位于格林威治标准时间 06:00 至 08:00之间，通常预示着高概率流动性突袭。它强调了 ICT 导师指导中传授的杀戮区逻辑。交易者可以观察价格是否突破亚洲高点/低点并返回溢价/折价区域，从而确认入场模型。该指标会自动标记范围，并使用清晰的符号标记来指示高点/低点是否被突破。





ICT 纽约开盘杀戮区：该交易时段涵盖格林威治标准时间 11:00 至 14:00 ，反映了纽约开盘期间机构交易量的变化。它与宏观时间框架偏差相一致，支持基于流动性突袭、FVG和区间震荡的入场。交易者利用此杀戮区围绕新闻发布、市场开盘和成交量驱动的位移进行交易。





伦敦开盘区间突破指标 (ORB)：伦敦开盘区间突破指标 (ORB) 运行于格林威治标准时间 07:00 至 08:00 ，为日内交易者绘制关键区间突破图。它定义了伦敦开盘后一小时的最高点和最低点，从而能够识别成交量受阻、突破延续或假波动。对于使用成交量集群、订单流或区间扩展工具的交易者尤其有用。





纽约开盘区间突破 (ORB)：该指标在格林威治标准时间 13:00 至 14:00区间内捕捉纽约市场开盘后的突破走势。非常适合在伦敦收盘前发现初始余额变化、假突破和流动性波动。该指标追踪区间反应，非常适合与ICT 突破区块、订单区块和智能货币反转区域结合使用。





东京开盘区间突破 (ORB)：从格林威治标准时间 00:00 到 01:00 ，东京开盘区间突破有助于监测隔夜流动性收集。该时段通常被忽视，但它有助于识别由亚洲市场引发的流动性陷阱，这些陷阱随后会加剧伦敦和纽约市场的波动。对于关注全球市场走势、寻找亚洲市场引发的支撑/阻力位波动的交易者来说，它非常有用。





午夜开盘区间（午夜OR）：格林威治标准时间00:00至01:00的午夜OR标志着交易日的开始，是确定每日偏差的关键基准。SMC交易员通常使用它来定义当日的初始做市商范围。此框结合流动性扫描逻辑和FVG区域，有助于绘制潜在的亚洲伦敦交叉设置。



除了基于区间的策略外，该指标还使用完全可自定义的颜色和样式，映射了核心外汇交易时段：悉尼、东京、伦敦和纽约。这些框使交易者能够直观地将价格走势与机构订单流周期对齐，并查看价格在关键时间窗口内的累积、操纵或扩张位置。



该指标包含FVG 缺口图，可显示看涨和看跌的不平衡情况，并基于 66.66% 的缺口填补逻辑进行精确检测。用户可以跟踪未填补的缺口、缺口大小（以点为单位），并将此汇合点与区间突破或流动性扫描结合使用，以形成强大的设置。FVG 以独特的颜色突出显示，并在价格进入这些区域时提供可自定义的警报。



每个交易时段均设有可选的流动性扫描警报，当交易时段的最高价或最低价被突破时，系统会通知交易者，这是“智能货币”的典型目标。警报功能可通过移动设备、电子邮件和弹出窗口启用，即使交易者不在图表前，也能及时了解做市商交易区间违规或交易时段扩展事件。



所有时间设置均采用内置的服务器时间逻辑，确保在任何经纪商或平台上清晰地保持一致。从交易时段的开始时间、结束时间、配色方案、字体设置、线条样式和标签，该指标均可完全自定义，以适应您独特的交易工作流程。绘图方法支持实心框和轮廓样式，让您可以完全掌控图表的美观度。



无论您交易的是伦敦反转、亚洲流动性陷阱，还是纽约FVG扩张， SMC交易时段指标都旨在提供机构级市场洞察，并与智能货币概念、做市商操纵理论和ICT交易策略完全一致。从剥头皮交易者到波段交易者，该工具弥合了原始价格行为与基于结构化时段的规划之间的差距，为您提供所需的清晰度，让您自信地识别关键的市场转折点、流动性陷阱区域以及订单流驱动的反应。





未来增强功能：未来计划更新包括自动绘制结构突破 (BOS)和订单块 (OB)级别。这些新增功能旨在帮助用户根据常用的市场结构概念识别图表上的关键关注区域。



