O Indicador SMC Sessions é uma ferramenta de precisão desenvolvida para traders de Smart Money que se baseiam em conceitos de TIC, busca por liquidez e estratégias baseadas em sessão . Ele mapeia perfeitamente as zonas críticas de negociação baseadas em sessão, utilizando os conceitos mais comprovados e populares utilizados por traders de nível institucional. Este indicador de sessão completo sobrepõe seu gráfico com as estratégias de intervalo mais eficazes e de alta probabilidade, incluindo: ICT Asian Range, London Breakout, New York Range, ICT London Open Killzone, ICT New York Open Killzone, Opening Range Breakouts (ORB) (abrangendo Londres, Nova York e Tóquio ) e o poderoso Midnight Opening Range . Ele também destaca as principais sessões de negociação Forex, incluindo Sydney, Tóquio, Londres e Nova York . Cada intervalo é desenhado com a máxima precisão utilizando a metodologia TimeBox, ajudando a identificar FVGs (Fair Value Gaps) importantes, varreduras de intervalo, máximas/mínimas de sessão e potenciais zonas de manipulação de formadores de mercado . Projetado para traders SMC experientes, este indicador é altamente personalizável para se alinhar ao horário do servidor de qualquer corretora, permitindo uma execução precisa em qualquer gráfico ou período.





Estratégia de Faixa Asiática de ICT: A Faixa Asiática de ICT é uma estratégia fundamental dentro das estruturas de Smart Money e ICT. Ela identifica zonas de acumulação e consolidação entre 23:00 e 04:00 GMT , frequentemente criando armadilhas de liquidez e permitindo que os traders antecipem as expansões das sessões de Londres ou Nova York . Esta ferramenta representa visualmente a caixa da sessão e as áreas de varredura de alta/baixa, fornecendo confirmação visual de rejeições de preço ou corridas de liquidez. Essas zonas frequentemente atuam como ímãs de liquidez, preparando configurações para confirmação de viés diário e entradas em killzone .





Estratégia de Rompimento de Londres: O Rompimento de Londres é um dos métodos de entrada mais populares no varejo e em instituições. A sessão, que ocorre das 00:00 às 07:00 GMT , captura movimentos voláteis impulsionados pelo fluxo de liquidez do mercado aberto de Londres . O indicador traça sinais de rompimento e caixas de sessão, permitindo que os traders identifiquem falsos rompimentos, stop hunts ou intenções reais de market maker . Os símbolos de rompimento ajudam a confirmar padrões de continuação de alta ou baixa , ideais para traders de rompimento e armadilhas focados em configurações pré-NY .





Estratégia de Faixa de Nova York: A Faixa de Nova York é fundamental para identificar entradas de retração ou configurações de reversão após grandes sessões como a de Londres. Cobrindo as 12h às 14h GMT , esta sessão sobrepõe a mudança na estrutura do mercado em torno da abertura de NY e se sobrepõe à de Londres. A ferramenta traça as máximas e mínimas desta faixa e auxilia na detecção de formações de FVG, varreduras de liquidez e padrões de acumulação de formadores de mercado . Perfeita para quem opera configurações de reversão, rompimentos de sessão tardia ou sessões de ICT PM .





ICT London Open Killzone: Esta zona, entre 6h e 8h GMT , frequentemente precede ataques de liquidez de alta probabilidade . Ela destaca a lógica Killzone ensinada em mentorias da ICT. Os traders podem observar se o preço ultrapassa a máxima/mínima asiática e retorna às zonas premium/desconto , confirmando os modelos de entrada . O indicador marca automaticamente o intervalo e registra se as máximas/mínimas são ultrapassadas usando marcadores simbólicos claros.





Zona de Abertura do ICT New York: das 11h às 14h GMT , esta sessão reflete as mudanças de volume institucional durante a abertura de NY. Ela se alinha com o viés do período macro , apoiando entradas baseadas em ataques de liquidez, FVGs e varreduras de intervalo . Os traders usam esta zona de abate para construir negociações em torno de comunicados de notícias, aberturas de mercado e deslocamentos impulsionados pelo volume .





Rompimento de Abertura de Londres (ORB): Operando das 7h às 8h GMT , o ORB de Londres mapeia os principais rompimentos de intervalo para traders intradiários. Ele define as âncoras máximas e mínimas da hora após a abertura de Londres, permitindo a identificação de volume preso, continuação do rompimento ou movimentos falsos . Especialmente útil para traders que utilizam clusters de volume, fluxo de ordens ou ferramentas de expansão de intervalo .





Rompimento da Abertura de Nova York (ORB): Este intervalo , das 13h às 14h GMT, captura movimentos de rompimento da abertura do mercado de Nova York. Ideal para identificar mudanças iniciais de equilíbrio, falsos rompimentos e corridas de liquidez antes do fechamento de Londres . O indicador rastreia reações de intervalo, ideal para combinar com blocos de rompimento de ICT, blocos de ordens e zonas de reversão de smart money .





Rompimento da Abertura de Tóquio (ORB): Das 00:00 à 01:00 GMT , o ORB de Tóquio auxilia na detecção de acúmulo de liquidez durante a noite . Frequentemente ignorada, esta sessão ajuda a identificar armadilhas de liquidez impulsionadas pela Ásia , que posteriormente alimentam os movimentos de Londres e Nova York. É útil para traders que monitoram o fluxo global da sessão, buscando varreduras de suporte/resistência induzidas pela Ásia .





Faixa de Abertura à Meia-Noite (OR à Meia-Noite): A OR à Meia-Noite, das 00:00 à 01:00 GMT, marca o início do dia de negociação , servindo como uma âncora fundamental para a determinação do viés diário . É comumente usada por traders de SMC para definir a faixa inicial do formador de mercado para o dia. Esta caixa, combinada com a lógica de varredura de liquidez e as zonas de FVG , ajuda a mapear possíveis configurações de cruzamento entre a Ásia e Londres .



Além das estratégias baseadas em intervalos, o indicador mapeia as principais sessões de negociação forex: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York , usando cores e estilos totalmente personalizáveis. Essas caixas permitem que os traders alinhem visualmente a ação do preço com os ciclos de fluxo de ordens institucionais e vejam onde o preço se acumula, se manipula ou se expande dentro de janelas de tempo importantes.



O indicador inclui plotagem de gaps de FVG , exibindo desequilíbrios de alta e baixa com detecção precisa baseada na lógica de preenchimento de gaps de 66,66%. Os usuários podem rastrear gaps não preenchidos, tamanhos de gaps em pips e usar essa confluência com rompimentos de intervalo ou varreduras de liquidez para configurações poderosas. Os FVGs são destacados com cores exclusivas e incluem alertas personalizáveis quando o preço entra nessas áreas.



Cada sessão possui um alerta opcional de varredura de liquidez que notifica o trader quando as máximas ou mínimas da sessão são ultrapassadas, uma meta típica do Smart Money . Os alertas podem ser habilitados para dispositivos móveis, e-mail e pop-up , mantendo os traders informados sobre violações de intervalos de formação de mercado ou eventos de expansão de sessão , mesmo quando estiverem longe dos gráficos.



Todas as configurações de tempo são integradas à lógica de tempo do servidor, garantindo um alinhamento preciso em qualquer corretora ou plataforma. Desde os horários de início e término da sessão, esquemas de cores, configurações de fonte, estilos de linha e rótulos, o indicador é totalmente personalizável para se adequar ao seu fluxo de trabalho de negociação. O método de desenho suporta estilos de caixas preenchidas e contornadas, oferecendo controle total sobre a estética do gráfico.



Seja operando reversões de Londres, armadilhas de liquidez asiáticas ou expansões de FVG em Nova York, o Indicador SMC Sessions foi projetado para fornecer insights de mercado de nível institucional , totalmente alinhados aos conceitos de Smart Money, à teoria de manipulação de formadores de mercado e às estratégias de negociação de TIC . De scalpers a swing traders, esta ferramenta preenche a lacuna entre a ação bruta do preço e o planejamento estruturado baseado em sessão, fornecendo a clareza necessária para identificar pontos-chave de virada do mercado, zonas de liquidez presas e reações impulsionadas pelo fluxo de ordens com confiança.





Melhorias futuras: Atualizações futuras estão planejadas para incluir o desenho automático dos níveis de Quebra de Estrutura (BOS) e Bloco de Ordens (OB) . Essas adições visam auxiliar os usuários a identificar as principais áreas de interesse no gráfico com base em conceitos de estrutura de mercado comumente utilizados.