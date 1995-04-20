SMC Sessions

O Indicador SMC Sessions é uma ferramenta de precisão desenvolvida para traders de Smart Money que se baseiam em conceitos de TIC, busca por liquidez e estratégias baseadas em sessão . Ele mapeia perfeitamente as zonas críticas de negociação baseadas em sessão, utilizando os conceitos mais comprovados e populares utilizados por traders de nível institucional. Este indicador de sessão completo sobrepõe seu gráfico com as estratégias de intervalo mais eficazes e de alta probabilidade, incluindo: ICT Asian Range, London Breakout, New York Range, ICT London Open Killzone, ICT New York Open Killzone, Opening Range Breakouts (ORB) (abrangendo Londres, Nova York e Tóquio ) e o poderoso Midnight Opening Range . Ele também destaca as principais sessões de negociação Forex, incluindo Sydney, Tóquio, Londres e Nova York . Cada intervalo é desenhado com a máxima precisão utilizando a metodologia TimeBox, ajudando a identificar FVGs (Fair Value Gaps) importantes, varreduras de intervalo, máximas/mínimas de sessão e potenciais zonas de manipulação de formadores de mercado . Projetado para traders SMC experientes, este indicador é altamente personalizável para se alinhar ao horário do servidor de qualquer corretora, permitindo uma execução precisa em qualquer gráfico ou período.


Estratégia de Faixa Asiática de ICT: A Faixa Asiática de ICT é uma estratégia fundamental dentro das estruturas de Smart Money e ICT. Ela identifica zonas de acumulação e consolidação entre 23:00 e 04:00 GMT , frequentemente criando armadilhas de liquidez e permitindo que os traders antecipem as expansões das sessões de Londres ou Nova York . Esta ferramenta representa visualmente a caixa da sessão e as áreas de varredura de alta/baixa, fornecendo confirmação visual de rejeições de preço ou corridas de liquidez. Essas zonas frequentemente atuam como ímãs de liquidez, preparando configurações para confirmação de viés diário e entradas em killzone .


Estratégia de Rompimento de Londres: O Rompimento de Londres é um dos métodos de entrada mais populares no varejo e em instituições. A sessão, que ocorre das 00:00 às 07:00 GMT , captura movimentos voláteis impulsionados pelo fluxo de liquidez do mercado aberto de Londres . O indicador traça sinais de rompimento e caixas de sessão, permitindo que os traders identifiquem falsos rompimentos, stop hunts ou intenções reais de market maker . Os símbolos de rompimento ajudam a confirmar padrões de continuação de alta ou baixa , ideais para traders de rompimento e armadilhas focados em configurações pré-NY .


Estratégia de Faixa de Nova York: A Faixa de Nova York é fundamental para identificar entradas de retração ou configurações de reversão após grandes sessões como a de Londres. Cobrindo as 12h às 14h GMT , esta sessão sobrepõe a mudança na estrutura do mercado em torno da abertura de NY e se sobrepõe à de Londres. A ferramenta traça as máximas e mínimas desta faixa e auxilia na detecção de formações de FVG, varreduras de liquidez e padrões de acumulação de formadores de mercado . Perfeita para quem opera configurações de reversão, rompimentos de sessão tardia ou sessões de ICT PM .


ICT London Open Killzone: Esta zona, entre 6h e 8h GMT , frequentemente precede ataques de liquidez de alta probabilidade . Ela destaca a lógica Killzone ensinada em mentorias da ICT. Os traders podem observar se o preço ultrapassa a máxima/mínima asiática e retorna às zonas premium/desconto , confirmando os modelos de entrada . O indicador marca automaticamente o intervalo e registra se as máximas/mínimas são ultrapassadas usando marcadores simbólicos claros.


Zona de Abertura do ICT New York: das 11h às 14h GMT , esta sessão reflete as mudanças de volume institucional durante a abertura de NY. Ela se alinha com o viés do período macro , apoiando entradas baseadas em ataques de liquidez, FVGs e varreduras de intervalo . Os traders usam esta zona de abate para construir negociações em torno de comunicados de notícias, aberturas de mercado e deslocamentos impulsionados pelo volume .


Rompimento de Abertura de Londres (ORB): Operando das 7h às 8h GMT , o ORB de Londres mapeia os principais rompimentos de intervalo para traders intradiários. Ele define as âncoras máximas e mínimas da hora após a abertura de Londres, permitindo a identificação de volume preso, continuação do rompimento ou movimentos falsos . Especialmente útil para traders que utilizam clusters de volume, fluxo de ordens ou ferramentas de expansão de intervalo .


Rompimento da Abertura de Nova York (ORB): Este intervalo , das 13h às 14h GMT, captura movimentos de rompimento da abertura do mercado de Nova York. Ideal para identificar mudanças iniciais de equilíbrio, falsos rompimentos e corridas de liquidez antes do fechamento de Londres . O indicador rastreia reações de intervalo, ideal para combinar com blocos de rompimento de ICT, blocos de ordens e zonas de reversão de smart money .

Rompimento da Abertura de Tóquio (ORB): Das 00:00 à 01:00 GMT , o ORB de Tóquio auxilia na detecção de acúmulo de liquidez durante a noite . Frequentemente ignorada, esta sessão ajuda a identificar armadilhas de liquidez impulsionadas pela Ásia , que posteriormente alimentam os movimentos de Londres e Nova York. É útil para traders que monitoram o fluxo global da sessão, buscando varreduras de suporte/resistência induzidas pela Ásia .

Faixa de Abertura à Meia-Noite (OR à Meia-Noite): A OR à Meia-Noite, das 00:00 à 01:00 GMT, marca o início do dia de negociação , servindo como uma âncora fundamental para a determinação do viés diário . É comumente usada por traders de SMC para definir a faixa inicial do formador de mercado para o dia. Esta caixa, combinada com a lógica de varredura de liquidez e as zonas de FVG , ajuda a mapear possíveis configurações de cruzamento entre a Ásia e Londres .


Além das estratégias baseadas em intervalos, o indicador mapeia as principais sessões de negociação forex: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York , usando cores e estilos totalmente personalizáveis. Essas caixas permitem que os traders alinhem visualmente a ação do preço com os ciclos de fluxo de ordens institucionais e vejam onde o preço se acumula, se manipula ou se expande dentro de janelas de tempo importantes.

O indicador inclui plotagem de gaps de FVG , exibindo desequilíbrios de alta e baixa com detecção precisa baseada na lógica de preenchimento de gaps de 66,66%. Os usuários podem rastrear gaps não preenchidos, tamanhos de gaps em pips e usar essa confluência com rompimentos de intervalo ou varreduras de liquidez para configurações poderosas. Os FVGs são destacados com cores exclusivas e incluem alertas personalizáveis quando o preço entra nessas áreas.

Cada sessão possui um alerta opcional de varredura de liquidez que notifica o trader quando as máximas ou mínimas da sessão são ultrapassadas, uma meta típica do Smart Money . Os alertas podem ser habilitados para dispositivos móveis, e-mail e pop-up , mantendo os traders informados sobre violações de intervalos de formação de mercado ou eventos de expansão de sessão , mesmo quando estiverem longe dos gráficos.

Todas as configurações de tempo são integradas à lógica de tempo do servidor, garantindo um alinhamento preciso em qualquer corretora ou plataforma. Desde os horários de início e término da sessão, esquemas de cores, configurações de fonte, estilos de linha e rótulos, o indicador é totalmente personalizável para se adequar ao seu fluxo de trabalho de negociação. O método de desenho suporta estilos de caixas preenchidas e contornadas, oferecendo controle total sobre a estética do gráfico.

Seja operando reversões de Londres, armadilhas de liquidez asiáticas ou expansões de FVG em Nova York, o Indicador SMC Sessions foi projetado para fornecer insights de mercado de nível institucional , totalmente alinhados aos conceitos de Smart Money, à teoria de manipulação de formadores de mercado e às estratégias de negociação de TIC . De scalpers a swing traders, esta ferramenta preenche a lacuna entre a ação bruta do preço e o planejamento estruturado baseado em sessão, fornecendo a clareza necessária para identificar pontos-chave de virada do mercado, zonas de liquidez presas e reações impulsionadas pelo fluxo de ordens com confiança.

Melhorias futuras: Atualizações futuras estão planejadas para incluir o desenho automático dos níveis de Quebra de Estrutura (BOS) e Bloco de Ordens (OB) . Essas adições visam auxiliar os usuários a identificar as principais áreas de interesse no gráfico com base em conceitos de estrutura de mercado comumente utilizados.

Produtos recomendados
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicadores
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
RTSPattern
Tomas Belak
Indicadores
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicadores
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
Indicadores
O indicador mostra padrões harmônicos no gráfico   sem repintar   com o mínimo de atraso possível. A busca por topos de indicadores é baseada no princípio de onda de análise de preços. As configurações avançadas permitem que você escolha parâmetros para seu estilo de negociação. Na abertura de uma vela (barra), quando um novo padrão é formado, uma seta da direção provável do movimento do preço é fixada, a qual permanece inalterada. O indicador reconhece os seguintes padrões e suas variedades: AB
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Indicadores
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicadores
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indicadores
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 O Taurus All4 é um indicador de alta performance, ele vai te indicar a força da tendência, e você vai conseguir observar a força dos candle. Nosso indicador possuir mais de 4 confirmações da tendência. Ele é bem simples e fácil de usar. Modos de confirmações Confirmações de Tendência da Vela:  Quando a vela mudar para verde claro a tendência é de alta. Quando a vela mudar para vermelho claro a tendência está revertendo para baixo. Quando a vela mudar para vermelho escuro a tendênc
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4 - ótima ferramenta preditiva, sem necessidade de repintura. - O cálculo deste indicador é baseado em equações da física. O RSI SPEED é a primeira derivada do próprio RSI. - O RSI SPEED é bom para entradas de scalping na direção da tendência principal. - Use-o em combinação com um indicador de tendência adequado, por exemplo, HTF MA (como nas imagens). - O indicador RSI SPEED mostra a rapidez com que o próprio RSI muda de direção - ele é muito sensíve
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
O Matrix Arrow Indicator MT4 é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices, ações. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de Heiken Ashi Média Móvel Di
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Mais do autor
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicadores
O       Candle Power Pro       é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para decodificar       pressão de volume real, desequilíbrios de dados de ticks e dinâmica de fluxo de ordens institucionais       medindo o       batalha entre carrapatos de touro e carrapatos de urso       em tempo real. Este indicador transforma dados brutos       dados de volume em insights acionáveis   , ajudando os comerciantes a identificar       Movimentos de dinheiro inteligente, busca por liquidez e ps
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O   Indicador Killzone do Aberto de Nova York da ICT   foi desenvolvido para traders que seguem   os Conceitos de Smart Money (SMC)   ,   modelos de negociação da ICT   e   estratégias baseadas em liquidez   no   mercado Forex   . Esta ferramenta marca o   Killzone do Aberto de Nova York   , que ocorre   das 11h às 14h GMT   , um horário crítico em que o volume institucional frequentemente leva a grandes movimentações. O indicador destaca   faixas de sessão   ,   faixas de formadores de mercado
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
Indicadores
O   Indicador de Rupturas de Faixas de Abertura   é uma ferramenta de negociação baseada em sessão, desenvolvida para traders que seguem conceitos institucionais de negociação, como   ICT (Inner Circle Trader), Conceitos de Smart Money (SMC)   e estratégias baseadas em   volume   ou   fluxo de ordens   . Este indicador traça faixas de abertura essenciais para a sessão, permitindo que os traders identifiquem potenciais   varreduras de liquidez, zonas de rompimento, falsos rompimentos   e   níveis
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
O   Fibo Scalper Pro Expert Advisor   é uma ferramenta poderosa projetada para automatizar as populares   estratégias de negociação de Fibonacci   . Ele simplifica o processo de negociação desenhando e ajustando automaticamente os níveis de Fibonacci no gráfico. Esse recurso oferece conveniência e precisão para os traders que utilizam retrações e extensões de Fibonacci em suas análises. Uma das principais características do Fibo Scalper Pro é sua facilidade de personalização. Ele permite que o
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Experts
O   Breakout Robot EA   é uma ferramenta de negociação especializada, projetada para automatizar   rompimentos baseados em sessões temporais   . O EA opera desenhando uma caixa de intervalo de preço e linhas de máxima/mínima de acordo com os parâmetros de tempo de entrada especificados. Quando o preço rompe acima da máxima ou abaixo da mínima desse intervalo definido, o EA executa negociações automaticamente. A funcionalidade principal do sistema concentra-se no   rompimento do EUR/JPY   entre 2
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O       Indicador de Alcance Asiático de TIC       é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os traders a identificar as principais estruturas de mercado e zonas de liquidez com base na Estratégia de Negociação de Faixa Asiática de ICT. Ela marca os níveis de preço mais altos e mais baixos da sessão asiática (das 19h à meia-noite, horário de Nova York) e fornece insights críticos sobre os movimentos do mercado para as sessões de negociação seguintes. Este indicador melhora a precisão da ne
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O   Indicador de Estratégia de Rompimento da Sessão de Londres   foi desenvolvido para traders que seguem os conceitos   ICT (Inner Circle Trader)   e   Smart Money Concepts (SMC)   , com foco em   buscas por liquidez baseadas em sessões, killzones   e   comportamento do formador de mercado   durante a sessão de Londres. Esta ferramenta captura os níveis de preço mais altos e mais baixos entre   00:00   e   07:00 GMT   , comumente identificados como   London Killzone   ou   intervalo do formado
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O indicador   de Candles de Múltiplos Períodos   é uma poderosa ferramenta de visualização projetada para ajudar os traders a alinhar suas análises de períodos menores com a estrutura de períodos maiores. Ao plotar candles de um período maior selecionado (H1, H4, D1, etc.) diretamente no seu gráfico atual, este indicador oferece uma perspectiva mais clara da narrativa geral do mercado sem precisar alternar entre os gráficos. Quem precisa deste indicador? Esta ferramenta é ideal para: Conceito
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O   Indicador de Faixa de Nova York   é uma ferramenta de análise baseada em sessão, desenvolvida para traders que aplicam os conceitos   de ICT (Inner Circle Trader)   , negociação Smart Money   e   métodos institucionais de ação de preço   . Projetado especificamente para a sessão de Nova York, este indicador captura a faixa de preço entre   12h   e   14h GMT   , um período crítico que se sobrepõe ao   Fechamento de Londres   e à   Abertura de Nova York   . Ele identifica   as máximas e mínima
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
O   Indicador SMC Sessions   é uma ferramenta de precisão desenvolvida para   traders de Smart Money   que se baseiam em   conceitos de TIC, busca por liquidez   e   estratégias baseadas em sessão   . Ele mapeia perfeitamente as zonas críticas de negociação baseadas em sessão, utilizando os conceitos mais comprovados e populares utilizados por traders de nível institucional. Este indicador de sessão completo sobrepõe seu gráfico com as estratégias de intervalo mais eficazes e de alta probabilida
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicadores
O   Exit Area Ultimate   é um indicador técnico projetado para aprimorar as decisões de negociação, indicando os níveis diários   Average True Range (ATR)   e   Average Daily Rate (ADR)   no gráfico. Ao entender esses níveis, os traders podem avaliar facilmente o movimento médio de um ativo ao longo do dia. Este indicador versátil serve a múltiplos propósitos para os day traders, auxiliando na colocação de pedidos, identificando tendências intradiárias, definindo níveis de trailing stop loss e e
FVG Zone Indicator MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
O       Indicador de Zona FVG MT5       é uma ferramenta poderosa projetada para identificar Lacunas de Valor Justo (FVG) no mercado, destacando desequilíbrios de preço entre valor justo e preço de mercado. Essa identificação precisa de lacunas permite que os traders identifiquem potenciais pontos de entrada e saída do mercado, aumentando significativamente sua capacidade de tomar decisões comerciais informadas. Com sua interface intuitiva e amigável, o Indicador de Zona FVG escaneia automaticam
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicadores
O indicador   Candle GAP   é uma ferramenta essencial para os traders que utilizam   Gap Trading Strategies   , pois identifica automaticamente os gaps das velas para cada dia da semana. Uma lacuna refere-se a uma diferença de nível de preço entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Este indicador reconhece quatro tipos de padrões de gap: Comum, Breakaway, Continuação e Exaustão. Ao incorporar este indicador em qualquer gráfico, os traders podem validar seus sinais e aprimorar s
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicadores
Extract Candle Power   é um indicador extrator de volume em tempo real que fornece informações valiosas sobre o comportamento de vendedores e compradores durante cada vela. Ao analisar os dados de volume, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre as tendências do mercado e possíveis reversões, superando as capacidades dos indicadores tradicionais de média móvel. Esta poderosa ferramenta permite extrair e analisar o volume dos vendedores e compradores da vela atual, bem como compará-l
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicadores
O indicador   Three MA Alert   é uma ferramenta essencial para os traders que confiam na   Estratégia de Crossover de Médias Móveis   . Ele simplifica sua vida de negociação enviando notificações para seu dispositivo móvel, e-mail e exibindo alertas pop-up com som sempre que houver um cruzamento de três médias móveis. Ao seguir esta técnica amplamente utilizada, você pode garantir que está sempre do lado certo da tendência e evitar negociar contra a direção predominante do mercado. Com o indicad
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
Apresentando   o Sr. Fibonacci   , um indicador incrível projetado para simplificar o processo de desenhar e ajustar os níveis de Fibonacci em seu gráfico. Este indicador oferece opções excepcionais de personalização para traders profissionais, permitindo que eles desenhem qualquer nível de Fibonacci com precisão. Além disso, ele fornece notificações móveis, alertas por e-mail e alertas pop-up quando o preço entra nos níveis de Fibonacci, garantindo que você nunca perca oportunidades de negociaç
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicadores
O   Two MA Crossover   é um poderoso sistema de notificação projetado especificamente para traders que dependem da   Estratégia de Crossover de Média Móvel   . Este indicador totalmente automatizado serve como um sistema de alerta abrangente, garantindo que você nunca perca um evento comercial crucial. Ele envia notificações para seu dispositivo móvel, e-mail e exibe alertas pop-up com som em seu computador, tudo quando detecta um cruzamento de média móvel com base em seus parâmetros preferidos.
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
O indicador técnico   Pivot Bro   é uma ferramenta poderosa projetada para identificar áreas de retração usando os níveis   Pivot, Fibonacci, ATR   e   ADR   . Ele vai além disso, também reconhecendo   padrões de velas   de reversão baseados em ação de preço. Além disso, o   medidor de moeda   é um companheiro valioso para avaliar a verdadeira força das principais moedas. Ao analisar 28 pares de moedas e exibir sua força no gráfico com mudanças de cores, permite que os traders tomem decisões inf
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicadores
Este indicador técnico identifica e analisa automaticamente a ação do preço usando uma variedade de   padrões de velas de reversão   no gráfico. Ele desenha convenientemente sinais de seta junto com os nomes dos padrões correspondentes, facilitando a identificação dos padrões de velas de reversão mais recentes. Com este indicador, você pode identificar e comparar rapidamente a análise do gráfico com padrões de velas previamente identificados. O indicador inclui uma variedade de padrões de velas
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicadores
O indicador   Reversal Alert Pro   é uma ferramenta poderosa projetada para detectar automaticamente áreas de reversão no mercado. Oferece notificações convenientes enviadas diretamente para o seu dispositivo móvel e exibe alertas pop-up com som. Ao incorporar este indicador em sua estratégia de negociação, você pode filtrar efetivamente as posições de negociação. Além disso, o indicador oferece a opção de utilizar indicadores CCI, RSI e estocástico para refinar ainda mais os sinais gerados, aum
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicadores
O indicador técnico   Currency Strength 7   é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os traders a avaliar a força das sete moedas mais populares. Ao analisar a força do AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF e CAD, este indicador fornece informações valiosas sobre a dinâmica da moeda. Ele representa a força da moeda no gráfico usando linhas, permitindo que os traders avaliem rapidamente a força relativa de diferentes moedas. Uma das características de destaque deste indicador é sua capacidade de de
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Experts
O   BullsBears Action Expert Advisor   é uma solução de negociação avançada projetada para traders que dependem de análise de mercado baseada em volume. Utilizando dados de volume do Bulls and Bears, este EA identifica automaticamente oportunidades de negociação em potencial com base na força do mercado e executa ordens de Compra ou Venda de acordo com parâmetros definidos pelo usuário. Ele é totalmente personalizável, permitindo que os traders ajustem suas estratégias com vários filtros, opçõe
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Experts
O   Crossover Action Expert Advisor   é uma ferramenta avançada projetada para automatizar uma das estratégias de negociação mais populares, a M   oving Average Crossover Strategy   . Com sua interface intuitiva e recursos poderosos, este consultor especialista elimina a complexidade da negociação manual e executa negociações automaticamente com base em cruzamentos de médias móveis. Uma das principais características deste consultor especialista é seu sistema de gerenciamento de risco adequado,
CCI Action
Thushara Dissanayake
Experts
O   CCI Action Expert Advisor   é uma ferramenta poderosa projetada para automatizar a   estratégia CCI (Commodity Channel Index)   , permitindo que os traders capitalizem os toques de nível CCI. Com suas configurações fáceis de usar e sistema de gerenciamento de risco robusto, este EA oferece uma solução confiável e eficiente para traders que buscam incorporar o indicador CCI em sua abordagem de negociação. Uma das principais características deste Expert Advisor é seu sistema de gerenciamento d
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
O News Robo Expert Advisor é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar os comerciantes de notícias a abrir ordens pendentes com stop loss oculto durante os comunicados de imprensa. Ele oferece vários recursos que aprimoram sua experiência de negociação e protegem seus negócios. Uma das principais características do News Robo é o stop loss oculto, ideal para traders de notícias que preferem ocultar seu stop loss dos corretores formadores de mercado. O stop loss é revelado automaticamente assi
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Experts
O   RSI Action Expert Advisor   é uma ferramenta poderosa que automatiza estratégias populares   de RSI (Índice de Força Relativa)   , permitindo uma negociação eficiente e precisa. Ao utilizar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, este EA identifica pontos de entrada ideais para ordens de compra e venda. Ele também oferece várias opções de filtragem de sinal para aumentar a precisão da negociação, incluindo pontos de reversão do RSI, ordens pendentes, identificação de tendências principais e s
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilitários
Apresentando o   TPSL Driver Utility   , uma ferramenta poderosa projetada para aprimorar sua experiência de negociação automatizando o gerenciamento de Stop Loss e Take Profit. Este utilitário atende a todos os comerciantes que desejam gerenciamento de pedidos contínuo e técnicas avançadas de proteção de lucro. Com o TPSL Driver Utility, você tem a flexibilidade de escolher entre dois modos de gerenciamento de pedidos: Oculto e Visual. O modo Oculto permite ocultar os níveis Take Profit e Stop
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicadores
Apresentando o   Entry Point   , um poderoso indicador técnico projetado para fornecer notificações de compra/venda. Este indicador analisa 5 médias móveis, CCI, RSI, Estocástico, Bill Williams e indicadores de volume em 3 intervalos de tempo diferentes para gerar sinais precisos. Ele oferece opções de personalização ilimitadas para traders profissionais, permitindo que eles personalizem o indicador com base em suas experiências e estratégias. O Entry Point envia sinais aos usuários por meio de
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Indicadores
Apresentando o   Entry Point Dashboard Ultimate   , um poderoso indicador técnico projetado para fornecer notificações de compra/venda para 6 pares de moedas. Este indicador analisa 5 médias móveis, CCI, RSI, Estocástico, Bill Williams e indicadores de volume em 3 intervalos de tempo diferentes para gerar sinais precisos. Ele oferece opções de personalização ilimitadas para traders profissionais, permitindo que eles personalizem o indicador com base em suas experiências e estratégias. O Entry Po
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Indicadores
Apresentando o indicador técnico   Fibo Channels Ultimate   , uma ferramenta poderosa projetada para revolucionar sua estratégia de negociação Fibonacci. Com sua funcionalidade avançada, este indicador desenha automaticamente todos os canais anteriores de Fibonacci em seu gráfico, economizando tempo e esforço. O que diferencia o Fibo Channels Ultimate são seus recursos excepcionais de personalização, permitindo que os traders profissionais desenhem qualquer nível de Fibonacci que desejarem. Esse
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário