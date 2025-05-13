Der SMC Sessions Indicator ist ein Präzisionstool für Smart Money-Trader , die auf ICT-Konzepte, Liquiditätssuche und sitzungsbasierte Strategien vertrauen. Er bildet kritische sitzungsbasierte Handelszonen nahtlos ab und verwendet dabei die bewährtesten und beliebtesten Konzepte, die von Tradern auf institutioneller Ebene verwendet werden. Dieser All-in-One-Sitzungsindikator überlagert Ihr Diagramm mit den effektivsten und wahrscheinlichsten Bereichsstrategien, einschließlich: ICT Asian Range, London Breakout, New York Range, ICT London Open Killzone, ICT New York Open Killzone, Opening Range Breakouts (ORB) (für London, New York, Tokio ) und die leistungsstarke Midnight Opening Range . Er hebt auch die wichtigsten Forex-Handelssitzungen hervor, darunter Sydney, Tokio, London und New York . Jeder Bereich wird mithilfe der TimeBox-Methode mit maximaler Genauigkeit gezeichnet, wodurch wichtige FVGs (Fair Value Gaps), Bereichssweeps, Sitzungshochs/-tiefs und potenzielle Market-Maker-Manipulationszonen identifiziert werden. Dieser Indikator wurde für ernsthafte SMC-Trader entwickelt und ist in hohem Maße anpassbar, um sich an die Serverzeit jedes Brokers anzupassen





ICT Asian Range Strategie: Die ICT Asian Range ist eine grundlegende Strategie im Smart Money- und ICT-Framework. Sie identifiziert Akkumulations- und Konsolidierungszonen zwischen 23:00 und 4:00 Uhr GMT , die oft Liquiditätsfallen darstellen und es Händlern ermöglichen, die Expansionen der Londoner oder New Yorker Handelssitzungen vorherzusehen . Dieses Tool stellt die Sitzungsbox und die Hoch-/Tief-Sweep-Bereiche visuell dar und liefert eine visuelle Bestätigung von Preisablehnungen oder Liquiditätsspitzen. Diese Zonen wirken oft als Liquiditätsmagneten und bereiten Setups für die tägliche Bias- Bestätigung und Killzone-Einstiege vor.





London Breakout-Strategie: Der London Breakout ist eine der beliebtesten Einstiegsmethoden für Privat- und institutionelle Anleger. Diese Sitzung von 00:00 bis 07:00 Uhr GMT erfasst volatile Bewegungen, die durch den Liquiditätszufluss bei Markteröffnung in London getrieben werden. Der Indikator zeichnet Ausbruchszeichen und Sitzungsboxen auf und ermöglicht es Händlern , falsche Ausbrüche, Stoppjagden oder die wahre Absicht eines Market Makers zu erkennen. Ausbruchssymbole helfen bei der Bestätigung bullischer oder bärischer Fortsetzungsmuster und sind ideal für Breakout- und Trap-Trader, die sich auf Setups vor dem New Yorker Handelstag konzentrieren.





New York Range Strategie: Die New York Range ist entscheidend für das Erkennen von Retracement-Einträgen oder Umkehr-Setups nach wichtigen Handelssitzungen wie der Londoner Handelssitzung. Diese Sitzung deckt den Zeitraum von 12:00 bis 14:00 Uhr GMT ab und überlagert die Marktstrukturverschiebung rund um die Eröffnung in New York und überschneidet sich mit der Londoner Handelssitzung. Das Tool zeichnet Hochs und Tiefs dieser Spanne auf und unterstützt die Erkennung von FVG-Formationen, Liquiditäts-Sweeps und Market-Maker-Akkumulationsmustern . Perfekt für den Handel mit Umkehr-Setups, späten Ausbrüchen oder ICT-PM-Sitzungen .





ICT London Open Killzone: Diese Zone zwischen 06:00 und 08:00 Uhr GMT geht häufig hochwahrscheinlichen Liquiditätsüberfällen voraus. Sie unterstreicht die Killzone-Logik, die in ICT-Mentorings vermittelt wird. Händler können beobachten, ob der Preis das asiatische Hoch/Tief durchbricht und in die Aufschlag-/Abschlagszone zurückkehrt, was Einstiegsmodelle bestätigt. Der Indikator markiert automatisch die Spanne und vermerkt, ob Hochs/Tiefs durchbrochen werden, mithilfe deutlicher symbolischer Markierungen.





ICT New York Open Killzone: Diese Sitzung von 11:00 bis 14:00 Uhr GMT spiegelt institutionelle Volumenverschiebungen während der New Yorker Eröffnung wider. Sie orientiert sich am makroökonomischen Zeitrahmen und unterstützt Einstiege basierend auf Liquiditätsüberfällen, FVGs und Range Sweeps . Händler nutzen diese Killzone, um Trades rund um Pressemitteilungen, Markteröffnungen und volumenbedingte Verschiebungen aufzubauen.





London Opening Range Breakout (ORB): Der London ORB läuft von 07:00 bis 08:00 Uhr GMT und bildet wichtige Range Breakouts für Intraday-Händler ab. Er definiert Hoch- und Tiefpunkte der Stunde nach der Londoner Eröffnung und ermöglicht so die Identifizierung von blockiertem Volumen, Ausbruchsfortsetzungen oder Fehlbewegungen . Besonders nützlich für Händler, die Tools zur Volumenclusterung, Order Flow oder Range-Erweiterung nutzen.





New York Opening Range Breakout (ORB): Dieser Bereich von 13:00 bis 14:00 GMT erfasst Ausbrüche seit der Eröffnung des New Yorker Marktes. Ideal, um anfängliche Bilanzverschiebungen, Scheinausbrüche und Liquiditätsspitzen vor Handelsschluss in London zu erkennen. Der Indikator verfolgt Spannenreaktionen und eignet sich ideal zur Kombination mit ICT-Breaker-Blöcken, Order-Blöcken und Smart-Money-Umkehrzonen .





Tokyo Opening Range Breakout (ORB): Von 00:00 bis 01:00 Uhr GMT hilft der Tokyo ORB bei der Erkennung von Liquiditätsengpässen über Nacht . Oft übersehen, hilft diese Sitzung dabei, asiatisch bedingte Liquiditätsfallen zu identifizieren, die später die Bewegungen in London und New York befeuern. Sie ist nützlich für Händler, die den globalen Handelsverlauf beobachten und nach asiatisch bedingten Unterstützungs-/Widerstandsausschlägen Ausschau halten.





Midnight Opening Range (Midnight OR): Die Midnight OR von 00:00 bis 01:00 Uhr GMT markiert den Beginn des Handelstages und dient als wichtiger Anker für die tägliche Bias-Bestimmung . Sie wird häufig von SMC-Händlern verwendet, um die anfängliche Market-Maker-Range für den Tag zu definieren. Diese Box, kombiniert mit der Liquiditäts-Sweep-Logik und den FVG-Zonen , hilft bei der Abbildung potenzieller Asia-London-Crossover-Setups .



Zusätzlich zu bereichsbasierten Strategien bildet der Indikator die wichtigsten Forex-Handelszeiten ab: Sydney, Tokio, London und New York , und zwar mit vollständig anpassbaren Farben und Stilen. Diese Felder ermöglichen es Händlern, die Preisentwicklung visuell mit institutionellen Orderflow-Zyklen abzugleichen und zu sehen, wo sich der Preis innerhalb wichtiger Zeitfenster anhäuft, manipuliert oder ausweitet .



Der Indikator beinhaltet FVG-Gap -Plots und zeigt sowohl bullische als auch bärische Ungleichgewichte mit präziser Erkennung basierend auf der 66,66%-Gap-Fill-Logik an. Nutzer können ungefüllte Gaps und Gap-Größen in Pips verfolgen und diese Konvergenz mit Range Breakouts oder Liquiditäts-Sweeps für leistungsstarke Setups nutzen. FVGs werden durch eine einzigartige Farbgebung hervorgehoben und enthalten anpassbare Warnungen, wenn der Preis diese Bereiche erreicht.



Jede Sitzung verfügt über einen optionalen Liquiditäts-Sweep-Alarm , der den Händler benachrichtigt, wenn Sitzungshöchst- oder -tiefststände überschritten werden – ein typisches Smart Money-Ziel . Alarme können für Mobilgeräte, E-Mail und Popups aktiviert werden, sodass Händler auch dann über Market- Maker-Range-Verletzungen oder Sitzungserweiterungsereignisse informiert bleiben, wenn sie nicht an den Charts arbeiten.



Alle Zeiteinstellungen sind in die Serverzeitlogik integriert und gewährleisten so eine saubere Ausrichtung auf jedem Broker oder jeder Plattform. Von Sitzungsstart- und -endzeiten über Farbschemata, Schriftarten, Linienstile bis hin zu Beschriftungen lässt sich der Indikator vollständig an Ihren individuellen Handelsablauf anpassen. Die Zeichenmethode unterstützt sowohl gefüllte als auch umrissene Felder und ermöglicht so die volle Kontrolle über die Diagrammästhetik.



Ob Sie Londoner Trendwenden, asiatische Liquiditätsfallen oder New Yorker FVG-Expansionen handeln – der SMC Sessions Indicator bietet Ihnen institutionelle Markteinblicke und ist vollständig auf Smart Money-Konzepte, die Theorie der Market-Maker-Manipulation und ICT-Handelsstrategien abgestimmt. Ob Scalper oder Swingtrader – dieses Tool schließt die Lücke zwischen reiner Preisentwicklung und strukturierter, sitzungsbasierter Planung und bietet Ihnen die nötige Klarheit, um wichtige Marktwendepunkte, Liquiditätsengpässe und auftragsflussgetriebene Reaktionen sicher zu identifizieren.



