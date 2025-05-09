Opening Range Breakouts MT5

5

Açılış Aralığı Kopuşları Göstergesi, ICT (İç Çember Tüccarı), Akıllı Para Kavramları (SMC) ve hacim veya emir akışına dayalı stratejiler gibi kurumsal ticaret kavramlarını takip eden tüccarlar için tasarlanmış bir oturum tabanlı ticaret aracıdır. Bu gösterge, tüccarların başlıca küresel Forex seansları boyunca potansiyel likidite süpürmelerini, kopuş bölgelerini, sahte çıkışları ve önemli günlük seviyeleri belirlemelerine olanak tanıyan temel oturum açılış aralıklarını çizer.

Bu strateji , her oturum açılışını izleyen ve yatırımcıların piyasa yapıcı niyetlerini, kısa vadeli eğilimi ve gün içi yön hareketini belirlemelerine yardımcı olan önceden tanımlanmış bir zaman kutusu olan Açılış Aralığı kavramına dayanmaktadır. Aralığın en yüksek ve en düşük seviyelerini işaretleyerek ve bu seviyeleri genişleterek, gösterge görsel olarak Akıllı Para Çıkışlarını , oturum süpürmelerini , yanlış çıkışları , Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler) ve aralık genişlemelerini izlemeye yardımcı olur.

Araç, dört önemli oturum tabanlı zaman kutusunu vurgular:

  • Londra Açılış Aralığı Kırılımı (07:00–08:00 GMT) : Genellikle en oynak seans olarak kabul edilen Londra ORB, Londra seansı açılışında ilk aralık genişlemesini ve likidite kapmalarını yakalamak için olmazsa olmazdır. Tuzaktaki tüccarları , devam eden kırılmaları veya erken yanlış hareketleri belirlemek için bir temel görevi görür.

  • New York Açılış Aralığı Kırılması (13:00–14:00 GMT) : Gün içi geri dönüşleri , kırıcı blokları ve New York seansına likidite koşularını tespit etmek için kritik olan bu aralık, kurumsal emir akışıyla uyum sağlamayı hedefleyen tüccarları destekler. Londra kapanışından önce Akıllı Para geri dönüşlerine ilişkin önemli bir içgörü sunar ve öğleden sonraki aralık konsolidasyonları için yapı sağlar.

  • Tokyo Açılış Aralığı Kopuş (00:00–01:00 GMT) : Sık sık göz ardı edilmesine rağmen, Tokyo ORB, daha sonra Londra kopuş kurulumlarını besleyebilen Asya seansı likidite süpürmelerini tespit etmede hayati bir rol oynar. Bu zaman aralığı, erken hacim birikimi tarafından oluşturulan destek/direnç tuzaklarını belirlemeye yardımcı olur.

  • Gece Yarısı Açılış Aralığı (00:00–01:00 GMT) : Piyasa yapıcı aralık çapası olarak kullanılan Gece Yarısı OR, günlük yapının başlangıcını tanımlar. Günlük önyargı haritalamasını , ilk likidite avlarını ve Asya-Londra çapraz kurulumlarının hizalanmasını destekler.

Her oturum zaman kutusu, Sunucu tabanlı başlangıç ve bitiş zamanlarına göre özelleştirilebilir ve grafikte bir kutu olarak görsel olarak çizilir ve tarama tespiti için genişletilmiş yüksek/düşük seviyeler bulunur. Bu seviyeler , kopuş stratejileri , giriş onayı ve likidite avı tepki bölgeleri için referans noktaları olarak hizmet eder.

Bu araç şunlar için idealdir:

  • Oturum bazlı giriş modelleri kullanan BT ve Akıllı Para yatırımcıları

  • Kurumsal likiditeyi , emir bloklarını ve adil değer boşluklarını izleyen tüccarlar

  • Gün içi Forex yatırımcıları Londra ve New York volatilite pencerelerine odaklandı

  • Kurulumlarının bir parçası olarak Killzone'ları , başlangıç bakiyesini veya açılış aralığı kopuşlarını kullanan tüccarlar

  • Likidite teşviklerini , piyasa yapısı değişimlerini ve önyargı değişimlerini takip edenler

Temel Özellikler:

  • Londra, New York, Tokyo ve Gece Yarısı seanslarındaki kopuşları tespit eder

  • Gerçek zamanlı oturum kutuları , yüksek/düşük seviyeler ve aralık tarama uyarıları çizer

  • Oturum dinamiklerine göre potansiyel yükseliş/düşüş kırılma bölgelerini vurgular

  • FVG'lerin (Adil Değer Boşlukları) tespitini destekler ve boşluk doldurma yüzdesini görüntüler

  • Renk temaları, yazı tipi boyutu ve işaretleyici sembolleri dahil olmak üzere tam görsel özelleştirme sunar

  • Düşük gecikmeli günlük analiz için optimize edildi


Ticaret Stratejisi ve Kullanım Örneği:

Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisi, yatırımcının genellikle piyasa açıldıktan sonraki ilk saat olan önemli seans zaman kutusunu tanımlamasıyla başlar. Bu aralığın en yüksek ve en düşük seviyeleri likidite referans noktaları olarak kullanılır. Piyasa genellikle bir likidite avı , sahte kopuş veya aralık devamı gerçekleştirmeden önce bu aralık içinde konsolide olur.


Nelere dikkat etmelisiniz:

  • Yüksek veya düşük seviyelerin ardından gelen ve potansiyel bir geri dönüşü veya ters yönde girişi işaret eden bir reddi izleyin

  • Momentum girişleri için hacim onayı veya fiyat yer değiştirmesi ile kırılmaları arayın

  • Breakout seviyelerini , kırıcı bloklar , FVG'ler ve emir bloğu reaksiyonları gibi Akıllı Para kavramlarıyla birleştirin

  • İlk bakiye değişimlerini , önyargı belirlemeyi ve likidite teşvik tuzaklarını ölçmek için oturum aralığını kullanın

Giriş ve Çıkış:

  • Fiyat aralığı kırdıktan ve bir yer değiştirme mumu veya likidite tarama reaksiyonu ile yönü doğruladıktan sonra girin

  • Karşıt likidite bölgelerinde, seansın en yüksek/en düşük seviyelerinde veya adil değer açığı doldurulduktan sonra çıkış yapın

  • Seans aralığının hemen dışında veya önceki salınım zirvelerine/düşüklerine dayalı olarak zararı durdur emrini kullanın


En uygun çiftler:

Bu gösterge EURUSD, GBPUSD, USDJPY ve USDCAD gibi büyük Forex çiftlerinde iyi performans gösterir. Bu çiftler, küresel oturum açılışları etrafında öngörülebilir oynaklık sergiler ve genellikle kurumsal likidite sağlayıcıları tarafından hedef alınır.


Ek Notlar:

  • Araç, broker sunucu zamanıyla senkronize olur.

  • Oturum tamamlandıktan sonra gösterge yeniden çizilmiyor

  • Gün içi ticaret için tasarlanmıştır ancak scalping, swing ticareti ve aralık ticareti kurulumlarında da kullanışlıdır


Bu gösterge, kurumsal yatırımcıların önemli zaman dilimleri boyunca likiditeyi nasıl manipüle ettiğini görselleştirmeye yardımcı olur ve aralık teorisi , SMC , piyasa yapıcı modelleri ve hacim profili tepkilerini kullanarak günlük fiyat hareketini haritalamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

İşlem stratejinizi zaman bazlı likidite haritalamasının , piyasa yapısı değişimlerinin ve seans odaklı fiyat davranışının temel mantığıyla uyumlu hale getirmek için Açılış Aralığı Kırılma Göstergesini kullanın.


İncelemeler 3
Hendry Haryanto
185
Hendry Haryanto 2025.09.19 19:25 
 

Best support and very nice indicator and strategy. really worth it. but maybe need a little bit improvement in GMT choice in option

Anwar Miah
32
Anwar Miah 2025.05.27 20:28 
 

This helped me build a smart trading plan and strategy. Couldn't be more appreciative of the seller. A few day's of using this and no loss's so far. I thought it would be too good to be true but I am absolutely loving this.

JoeyBuisman
29
JoeyBuisman 2025.10.10 11:03 
 

Fantastic Indicator, love it however it makes the chart visuals go lagging a lot - which is very interruptive to the trading. Is there anything that can be done in regards to the lagging and reloading of the indicator every 10 to 20 seconds it seems?

This is the message MT5 is giving: "Opening Range Breakouts MT5 (XAUUSD+,M1) indicator is too slow, 64734 ms. rewrite the indicator, please"

