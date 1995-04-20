SMC Sessions

L' indicatore SMC Sessions è uno strumento di precisione pensato per i trader Smart Money che si affidano a concetti ICT, ricerche di liquidità e strategie basate sulle sessioni . Traccia in modo fluido le zone di trading critiche basate sulle sessioni, utilizzando i concetti più collaudati e diffusi tra i trader istituzionali. Questo indicatore di sessione "tutto in uno" sovrappone al grafico le strategie di range più efficaci e ad alta probabilità, tra cui: ICT Asian Range, London Breakout, New York Range, ICT London Open Killzone, ICT New York Open Killzone, Opening Range Breakout (ORB) (che copre Londra, New York e Tokyo ) e il potente Midnight Opening Range . Evidenzia inoltre le principali sessioni di trading Forex, tra cui Sydney, Tokyo, Londra e New York . Ogni range viene tracciato con la massima precisione utilizzando la metodologia TimeBox, aiutando a identificare i principali FVG (Fair Value Gap), i range sweep, i massimi/minimi delle sessioni e le potenziali zone di manipolazione dei market maker . Progettato per i trader SMC più esigenti, questo indicatore è altamente personalizzabile per allinearsi all'orario del server di qualsiasi broker, consentendo un'esecuzione precisa su qualsiasi grafico o timeframe.


Strategia ICT Asian Range: l' ICT Asian Range è una strategia fondamentale nell'ambito di Smart Money e ICT. Identifica zone di accumulazione e consolidamento tra le 23:00 e le 04:00 GMT , spesso creando trappole di liquidità e consentendo ai trader di anticipare le espansioni delle sessioni di Londra o New York . Questo strumento rappresenta visivamente il box di sessione e le aree di sweep di massimo/minimo, fornendo conferma visiva di rigetti di prezzo o corse di liquidità. Queste zone agiscono spesso come magneti di liquidità, preparando le impostazioni per la conferma del bias giornaliero e gli ingressi nelle kill zone .


Strategia London Breakout: il London Breakout è uno dei metodi di ingresso più popolari per trader retail e istituzionali. Questa sessione, attiva dalle 00:00 alle 07:00 GMT , cattura i movimenti volatili generati dall'afflusso di liquidità all'apertura del mercato londinese . L'indicatore traccia i segnali di breakout e i riquadri di sessione, consentendo ai trader di identificare falsi breakout, stop hunt o reali intenzioni di market maker . I simboli di breakout aiutano a confermare i pattern di continuazione rialzisti o ribassisti , ideali per i trader che operano su breakout e trappole e che si concentrano su configurazioni pre-NY .


Strategia New York Range: New York Range è fondamentale per individuare ingressi di ritracciamento o configurazioni di inversione dopo sessioni importanti come quella di Londra. Coprendo le ore 12:00-14:00 GMT , questa sessione si sovrappone al cambiamento della struttura del mercato intorno all'apertura di New York e si sovrappone a Londra. Lo strumento traccia massimi e minimi di questo intervallo e supporta l'individuazione di formazioni FVG, sweep di liquidità e pattern di accumulazione dei market maker . Perfetto per chi opera configurazioni di inversione, breakout a fine sessione o sessioni ICT PM .


ICT London Open Killzone: questa zona, tra le 06:00 e le 08:00 GMT , spesso precede incursioni di liquidità ad alta probabilità . Evidenzia la logica di Killzone insegnata nei corsi di mentoring ICT. I trader possono osservare se il prezzo supera il massimo/minimo asiatico e rientra nelle zone di premio/sconto , confermando i modelli di ingresso . L'indicatore segna automaticamente l'intervallo e segnala se i massimi/minimi vengono superati utilizzando indicatori simbolici chiari.


ICT New York Open Killzone: Dalle 11:00 alle 14:00 GMT , questa sessione rispecchia le variazioni di volume istituzionali durante l'apertura di New York. Si allinea con il bias temporale macro , supportando ingressi basati su raid di liquidità, FVG e sweep di range . I trader utilizzano questa killzone per costruire operazioni in base a comunicati stampa, aperture di mercato e spostamenti guidati dai volumi .


London Opening Range Breakout (ORB): attivo dalle 07:00 alle 08:00 GMT , il London ORB mappa i principali breakout di range per i trader intraday. Definisce i massimi e i minimi dell'ora successiva all'apertura di Londra, consentendo l'identificazione di volumi intrappolati, continuazione del breakout o falsi movimenti . Particolarmente utile per i trader che utilizzano cluster di volume, flusso di ordini o strumenti di espansione del range .


New York Opening Range Breakout (ORB): Questo intervallo , dalle 13:00 alle 14:00 GMT, cattura i movimenti di breakout dall'apertura del mercato di New York. Ideale per individuare variazioni iniziali del saldo, falsi breakout e fughe di liquidità prima della chiusura di Londra . L'indicatore traccia le reazioni di range, ideale da combinare con blocchi ICT breaker, blocchi di ordini e zone di inversione smart money .

Tokyo Opening Range Breakout (ORB): dalle 00:00 alle 01:00 GMT , l'ORB di Tokyo aiuta a individuare la raccolta di liquidità notturna . Spesso trascurata, questa sessione aiuta a identificare le trappole di liquidità generate dall'Asia che in seguito alimentano i movimenti di Londra e New York. È utile per i trader che monitorano il flusso di sessione globale, alla ricerca di sweep di supporto/resistenza indotti dall'Asia .

Intervallo di apertura di mezzanotte (OR di mezzanotte): l'OR di mezzanotte, dalle 00:00 alle 01:00 GMT, segna l' inizio della giornata di trading e funge da punto di riferimento chiave per la determinazione del bias giornaliero . È comunemente utilizzato dai trader SMC per definire l' intervallo iniziale dei market maker per la giornata. Questo riquadro, combinato con la logica di sweep della liquidità e le zone FVG , aiuta a mappare potenziali configurazioni di crossover Asia-Londra .


Oltre alle strategie basate su range, l'indicatore mappa le principali sessioni di trading forex: Sydney, Tokyo, Londra e New York , utilizzando colori e stili completamente personalizzabili. Questi riquadri consentono ai trader di allineare visivamente l'andamento dei prezzi con i cicli del flusso degli ordini istituzionali e di individuare dove il prezzo si accumula, manipola o si espande all'interno di finestre temporali chiave.

L'indicatore include il grafico dei gap FVG , che mostra gli squilibri sia rialzisti che ribassisti con un rilevamento preciso basato sulla logica di riempimento dei gap del 66,66%. Gli utenti possono monitorare i gap non colmati, le dimensioni dei gap in pip e utilizzare questa confluenza con breakout di range o sweep di liquidità per configurazioni potenti. I gap FVG sono evidenziati con una colorazione unica e includono avvisi personalizzabili quando il prezzo entra in queste aree.

Ogni sessione dispone di un avviso opzionale di liquidità che avvisa il trader quando vengono superati i massimi o i minimi della sessione, un tipico obiettivo di Smart Money . Gli avvisi possono essere attivati tramite dispositivi mobili, e-mail e popup , mantenendo i trader informati sulle violazioni del range del market maker o sugli eventi di espansione della sessione , anche quando non si è a conoscenza dei grafici.

Tutte le impostazioni temporali sono integrate nella logica temporale del server, garantendo un allineamento impeccabile su qualsiasi broker o piattaforma. Dagli orari di inizio e fine sessione, alle combinazioni di colori, alle impostazioni dei caratteri, agli stili delle linee e alle etichette, l'indicatore è completamente personalizzabile per adattarsi al tuo flusso di lavoro di trading esclusivo. Il metodo di disegno supporta sia i riquadri pieni che quelli con contorni , offrendo il pieno controllo sull'estetica del grafico.

Che si tratti di inversioni di tendenza a Londra, trappole di liquidità asiatiche o espansioni di New York FVG, l' indicatore SMC Sessions è progettato per fornire insight di mercato di livello istituzionale , pienamente allineato con i concetti di Smart Money, la teoria della manipolazione dei market maker e le strategie di trading ICT . Dagli scalper agli swing trader, questo strumento colma il divario tra l'andamento dei prezzi e la pianificazione strutturata basata sulle sessioni, fornendo la chiarezza necessaria per identificare con sicurezza i punti di svolta chiave del mercato, le zone di liquidità intrappolata e le reazioni guidate dal flusso degli ordini .

Miglioramenti futuri: sono previsti aggiornamenti per includere il disegno automatico dei livelli di Break of Structure (BOS) e Order Block (OB) . Queste aggiunte mirano ad aiutare gli utenti a identificare le aree di interesse chiave sul grafico, basandosi sui concetti di struttura di mercato più comunemente utilizzati.
