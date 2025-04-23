Bot PRO Cruce EMAs 5 Filtros
- Uzman Danışmanlar
- Claudio D. Ash
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 23 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 5
🚀 Bot EMA Starter – 5 Filtros
(Factor de beneficio: 1.50 | Drawdown: 5.07% | Backtest de 10 años)
Este Asesor Experto es ideal para aprender trading automatizado o como punto de partida para desarrollar estrategias personalizadas.
Los resultados muestran su potencial, pero este EA fue diseñado principalmente como una herramienta educativa para profundizar en tu comprensión, adaptarlo a tus necesidades o evolucionarlo hacia algo más avanzado.
⚠️ AVISO LEGAL: Operar conlleva riesgos. Este EA es una herramienta educativa y no garantiza beneficios.
📦 ¿QUÉ INCLUYE LA VERSIÓN BÁSICA ($95)
💼 EXPERIENCIA DEL DESARROLLADOR
Ofrezco desarrollo de estrategias personalizadas:
Guía de precios:
📌 Nota: La versión base solo opera EURUSD. Los Add-Ons Premium permiten operación multisímbolo.
(Factor de beneficio: 1.50 | Drawdown: 5.07% | Backtest de 10 años)
Este Asesor Experto es ideal para aprender trading automatizado o como punto de partida para desarrollar estrategias personalizadas.
Los resultados muestran su potencial, pero este EA fue diseñado principalmente como una herramienta educativa para profundizar en tu comprensión, adaptarlo a tus necesidades o evolucionarlo hacia algo más avanzado.
⚠️ AVISO LEGAL: Operar conlleva riesgos. Este EA es una herramienta educativa y no garantiza beneficios.
📦 ¿QUÉ INCLUYE LA VERSIÓN BÁSICA ($95)
- EA_Pro.ex4 – Listo para usar en MT4 (EURUSD)
- Guía de instalación paso a paso
- Código fuente (.mq4) – Disponible bajo solicitud (entrega manual en 24h)
- Momentum (14 períodos) – Confirma la fuerza de la tendencia
- Volumen (1.3x promedio) – Filtra falsas rupturas
- Horas de Londres/Nueva York – Opera durante alta liquidez
- Spread bajo (<2x promedio) – Mejor ejecución
- Correlación de EMAs >50% – Confirma tendencia sólida
- Factor de beneficio: 1.50
- Drawdown máximo: 5.07%
- Operaciones ganadoras: 60%
- Rentabilidad anual: +1.71%
- Saldo inicial: $1,000 → Saldo final: $1,170.99
💼 EXPERIENCIA DEL DESARROLLADOR
- ✅ Más de 15 años programando EAs para instituciones y traders minoristas
- ✅ Código limpio y bien documentado
- ✅ Rendimiento realista, sin sobreajuste
Ofrezco desarrollo de estrategias personalizadas:
Guía de precios:
- Básico: $50 – $100 → Bots simples con IA + revisión manual
- Intermedio: $120 – $180 → Filtros avanzados, trailing stop, etc.
- Premium: $300 – $1000+ → Estrategias complejas (HFT, arbitraje, etc.)
- Mantenimiento: $30/hora → Optimización, mejoras, soporte técnico
🔧 ¿Quieres más potencia? Pregunta por los Add-Ons Premium
Este EA Starter puede ampliarse con funciones avanzadas como:
- Panel de control – Gestiona operaciones con un clic.
- Alertas (Telegram, Email, SMS) – Mantente informado en tiempo real.
- Trading multipar – Opera varios pares con un solo EA.
👉 ¿Interesado? Envíame un mensaje y pregunta por los Add-Ons disponibles y las opciones de paquetes.