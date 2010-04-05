Bot PRO Cruce EMAs 5 Filtros

🚀 Bot EMA Starter – 5 Filtros
(Factor de beneficio: 1.50 | Drawdown: 5.07% | Backtest de 10 años)

Este Asesor Experto es ideal para aprender trading automatizado o como punto de partida para desarrollar estrategias personalizadas.
Los resultados muestran su potencial, pero este EA fue diseñado principalmente como una herramienta educativa para profundizar en tu comprensión, adaptarlo a tus necesidades o evolucionarlo hacia algo más avanzado.

⚠️ AVISO LEGAL: Operar conlleva riesgos. Este EA es una herramienta educativa y no garantiza beneficios.

📦 ¿QUÉ INCLUYE LA VERSIÓN BÁSICA ($95)
  • EA_Pro.ex4 – Listo para usar en MT4 (EURUSD)
  • Guía de instalación paso a paso
  • Código fuente (.mq4) – Disponible bajo solicitud (entrega manual en 24h)
🔍 5 FILTROS DE ENTRADA AVANZADOS
  1. Momentum (14 períodos) – Confirma la fuerza de la tendencia
  2. Volumen (1.3x promedio) – Filtra falsas rupturas
  3. Horas de Londres/Nueva York – Opera durante alta liquidez
  4. Spread bajo (<2x promedio) – Mejor ejecución
  5. Correlación de EMAs >50% – Confirma tendencia sólida
📊 RESULTADOS DEL BACKTEST (EURUSD M15 | 2015–2024)
  • Factor de beneficio: 1.50
  • Drawdown máximo: 5.07%
  • Operaciones ganadoras: 60%
  • Rentabilidad anual: +1.71%
  • Saldo inicial: $1,000 → Saldo final: $1,170.99
(gestión de riesgo conservadora, sin alto apalancamiento)

💼 EXPERIENCIA DEL DESARROLLADOR
  • ✅ Más de 15 años programando EAs para instituciones y traders minoristas
  • ✅ Código limpio y bien documentado
  • ✅ Rendimiento realista, sin sobreajuste
💻 ¿NECESITAS UN EA PERSONALIZADO?
Ofrezco desarrollo de estrategias personalizadas:

Guía de precios:
  • Básico: $50 – $100 → Bots simples con IA + revisión manual
  • Intermedio: $120 – $180 → Filtros avanzados, trailing stop, etc.
  • Premium: $300 – $1000+ → Estrategias complejas (HFT, arbitraje, etc.)
  • Mantenimiento: $30/hora → Optimización, mejoras, soporte técnico

🔧 ¿Quieres más potencia? Pregunta por los Add-Ons Premium

Este EA Starter puede ampliarse con funciones avanzadas como:

  • Panel de control – Gestiona operaciones con un clic.
  • Alertas (Telegram, Email, SMS) – Mantente informado en tiempo real.
  • Trading multipar – Opera varios pares con un solo EA.

👉 ¿Interesado? Envíame un mensaje y pregunta por los Add-Ons disponibles y las opciones de paquetes.

📌 Nota: La versión base solo opera EURUSD. Los Add-Ons Premium permiten operación multisímbolo.
Altri dall’autore
EMA Starter 5 Filters DD5
Claudio D. Ash
Experts
EMA Starter Bot – 5 Filters (Profit Factor: 1.50 | Drawdown: 5.07% | 10-Year Backtest) This Expert Advisor is ideal for learning automated trading or as a starting point for developing customized strategies. The results showcase its potential, but this EA was primarily designed as an educational tool to deepen your understanding, tailor it to your needs, or evolve it into something more advanced . ️ LEGAL DISCLAIMER: Trading involves risk. This EA is an educational tool and does not guar
