Bot PRO Cruce EMAs 5 Filtros

🚀 Bot EMA Starter – 5 Filtros
(Factor de beneficio: 1.50 | Drawdown: 5.07% | Backtest de 10 años)

Este Asesor Experto es ideal para aprender trading automatizado o como punto de partida para desarrollar estrategias personalizadas.
Los resultados muestran su potencial, pero este EA fue diseñado principalmente como una herramienta educativa para profundizar en tu comprensión, adaptarlo a tus necesidades o evolucionarlo hacia algo más avanzado.

⚠️ AVISO LEGAL: Operar conlleva riesgos. Este EA es una herramienta educativa y no garantiza beneficios.

📦 ¿QUÉ INCLUYE LA VERSIÓN BÁSICA ($95)
  • EA_Pro.ex4 – Listo para usar en MT4 (EURUSD)
  • Guía de instalación paso a paso
  • Código fuente (.mq4) – Disponible bajo solicitud (entrega manual en 24h)
🔍 5 FILTROS DE ENTRADA AVANZADOS
  1. Momentum (14 períodos) – Confirma la fuerza de la tendencia
  2. Volumen (1.3x promedio) – Filtra falsas rupturas
  3. Horas de Londres/Nueva York – Opera durante alta liquidez
  4. Spread bajo (<2x promedio) – Mejor ejecución
  5. Correlación de EMAs >50% – Confirma tendencia sólida
📊 RESULTADOS DEL BACKTEST (EURUSD M15 | 2015–2024)
  • Factor de beneficio: 1.50
  • Drawdown máximo: 5.07%
  • Operaciones ganadoras: 60%
  • Rentabilidad anual: +1.71%
  • Saldo inicial: $1,000 → Saldo final: $1,170.99
(gestión de riesgo conservadora, sin alto apalancamiento)

💼 EXPERIENCIA DEL DESARROLLADOR
  • ✅ Más de 15 años programando EAs para instituciones y traders minoristas
  • ✅ Código limpio y bien documentado
  • ✅ Rendimiento realista, sin sobreajuste
💻 ¿NECESITAS UN EA PERSONALIZADO?
Ofrezco desarrollo de estrategias personalizadas:

Guía de precios:
  • Básico: $50 – $100 → Bots simples con IA + revisión manual
  • Intermedio: $120 – $180 → Filtros avanzados, trailing stop, etc.
  • Premium: $300 – $1000+ → Estrategias complejas (HFT, arbitraje, etc.)
  • Mantenimiento: $30/hora → Optimización, mejoras, soporte técnico

🔧 ¿Quieres más potencia? Pregunta por los Add-Ons Premium

Este EA Starter puede ampliarse con funciones avanzadas como:

  • Panel de control – Gestiona operaciones con un clic.
  • Alertas (Telegram, Email, SMS) – Mantente informado en tiempo real.
  • Trading multipar – Opera varios pares con un solo EA.

👉 ¿Interesado? Envíame un mensaje y pregunta por los Add-Ons disponibles y las opciones de paquetes.

📌 Nota: La versión base solo opera EURUSD. Los Add-Ons Premium permiten operación multisímbolo.
