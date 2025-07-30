SMC Larry Williams Structure

SMC Larry Williams Yapısı, ünlü yatırımcı Larry Williams'ın en çok satan kitabı "Kısa Vadeli İşlemlerin Uzun Vadeli Sırları"ndan yola çıkarak en önemli salınım noktalarını oluşturan ve birbirine bağlayan, piyasa yapısını uyarlamak ve Akıllı Para konseptini kullanarak büyük katılımcıların ilgi alanlarını analiz etmek için sağlam bir temel oluşturan fiyat grafiği yapılarını analiz etmek için bir göstergedir.

Swinglerin oluşturulmasının temelinde basit ve net bir mantık vardır: ardışık üç barın ortadaki barı, komşu barlara göre belirgin bir lokal maksimum veya minimum olduğunda bu önemli yerel ekstremumları tespit eder. Larry Williams yönteminin, Bill Williams’ın klasik fraktallarından farkı ise ek bir kuraldır: Eğer ortadaki mum lokalde maksimum oluşturuyorsa (High komşu mumların High’larından yüksekse), düşük seviyesi (Low) de komşu mumların Low’larından yüksek olmalıdır — böylece karşı tarafta bir “dip” oluşur. Benzer şekilde lokal minimumda ise ortadaki mumun Low’u komşu mumların Low’larından düşük, High’ı ise komşulardan yüksek olmalıdır. Bu koşul, önemli swinglerin daha net ve kesin şekilde belirlenmesini sağlar, yanlış sinyaller azaltılır ve yapının güvenilirliği artar.

İç ve dış barlar üzerinde özel önem verilmiştir: indikatör iç barları (inside bars) yok sayar ve ana swing oluşturma dışında bırakır, böylece “gürültülü” ekstremumların önüne geçer. Piyasayı hareket ettiren katılımcıların aktivitesiyle bağlantılı önemli barlara odaklanır. Bu yaklaşım piyasa yapısını analiz etmek ve birikim/dağıtım alanlarını dikkate almak için gereklidir.

Bu teknik kullanılarak traderlar şunları elde eder:

  1. Order blokları, likidite bölgeleri, önemli arz-talep seviyeleri ve günümüzde en popüler Smart Money konseptinin diğer unsurlarını işaretlemek için şeffaf ve katı yapısal temel
  2. Kontrol edilmiş ve katı kural ile oluşan ekstremumların objektifliğine güven
  3. Otomatik işaretleme sayesinde trader’ı rutin işlerden kurtarma ve manuel işaretleme hatalarını önleme
  4. Farklı zaman dilimleri ve enstrümanlar için uygulanabilir evrensellik
  5. Geçmiş derinliği ve filtre parametrelerinin esnek ayarları, göstergenin farklı piyasa koşulları ve ticaret stillerine uyarlanmasına olanak tanır

SMC Larry Williams Structure, klasik swing analizleri ile modern Smart Money modelleri arasında bir köprüdür. İndikatör, trader’ın büyük oyuncuların bakış açısından piyasa yapısını “görmesini” sağlamak için matematiksel olarak sağlam ve net bir yöntem kullanarak lokal ekstremumları tespit etmeye çalışır; böylece ticaret kararlarının kalitesi artar ve işaretleme işleminin bir kısmı kolaylaşır.

İndikatöre, fiyat grafiğinde doğrudan gösterilen trend çizgileri ile ana destek swing noktalarını görsel olarak vurgulama özelliği eklenmiştir.

Açılabilir modlar (Mode):

  • Standard — renk, her segmentteki tek tek çizgilerin yukarı veya aşağı yönünü yansıtır.
  • Structural — çizgiler, klasik trend tanımına göre, yüksekler ve düşüklerin ardışık olarak artması veya azalması esasına göre çizilir. Bu, fiyatın dalga yapısını ve klasik teknik analizdeki impuls ve düzeltme döngülerini vurgular.
  • Disable — grafik işaretlemeyi devre dışı bırakır.

Ayrıca indikatör, ana swing noktaları arasındaki fiyat dalgalarının büyüklüğünü metin etiketleriyle görsel olarak gösterir. Bu etiketler, ekstremumlara (maksimum ve minimumlara) yakın otomatik olarak yerleştirilir ve komşu swingler arasındaki fiyat hareketinin büyüklüğünü puan cinsinden gösterir. Bu sayede trader’lar dalga genliğini hızlıca değerlendirebilir ve bu değerlendirmeyi, order blokları veya birikim/dağıtım bölgeleri gibi önemli seviyeleri ve ilgi alanlarını tespit etmek için kullanabilir. Bu, Smart Money Concept analizinde özellikle önemlidir.

Kullanımı kolaylaştırmak için iki alarm modu eklenmiştir:

  1. BoS (yapının bozulması)
  2. ChoCH (karakter değişikliği)
  3. Son tek taraflı aşırı uçlardan herhangi birinin aşılması
  4. Çizginin yönünün değişmesi

Farklı alarm mantıkları gerekiyorsa bana yazın, gelecek güncellemelerde ekleyebilirim.

Indikatör parametreleri:

Ayar Açıklama
 Maximum number of bars to analyze  Analiz edilecek maksimum bar sayısı
 Inside bar search radius
  İç bar arama modunun etkinleştirilmesi
 Radius size (in bars)  Yarıçap boyutu (bar cinsinden)
 Number of graphic lines  Grafik çizgisi sayısı
 Mode of graphical line rendering  Grafik çizgi görüntüleme modu
 Color for lines up  Yukarı çizgi rengi
 Color for lines down  Aşağı çizgi rengi
 Width of lines up  Yukarı çizgi genişliği
 Show size labels  Boyut etiketlerini göster
 Font size  Yazı tipi boyutu
 Font color  Yazı rengi
 Maximum number of labels to display  Gösterilecek maksimum etiket sayısı
 Show AVG  Ortalama değeri göster
 Show MED  Medyanı göster
 Number of lines for calculation  Hesaplama için çizgi sayısı
 Font size (AVG)  Ortalama için yazı tipi boyutu
 Text color (AVG)  Ortalama metin rengi
 Font size (MED)  Medyan için yazı tipi boyutu
 Text color (MED)  Medyan metin rengi
 Alert when line reverses  Çizgi yön değiştirince uyarı
 Alert of breaking through the last extremum  Son ekstremumun kırılması uyarısı
 Push  >Mobil MT uygulamasına bildirim
 Sound  Sesli uyarı
 Sound file  Ses dosyası
 Mail  E-posta
 Mail subject  E-posta konusu
 Delete objects when indicator is removed   İndikatör kaldırıldığında grafikteki nesneleri sil


