SMC Larry Williams Structure

SMC Larry Williams Yapısı, ünlü yatırımcı Larry Williams'ın en çok satan kitabı "Kısa Vadeli İşlemlerin Uzun Vadeli Sırları"ndan yola çıkarak en önemli salınım noktalarını oluşturan ve birbirine bağlayan, piyasa yapısını uyarlamak ve Akıllı Para konseptini kullanarak büyük katılımcıların ilgi alanlarını analiz etmek için sağlam bir temel oluşturan fiyat grafiği yapılarını analiz etmek için bir göstergedir.

Swinglerin oluşturulmasının temelinde basit ve net bir mantık vardır: ardışık üç barın ortadaki barı, komşu barlara göre belirgin bir lokal maksimum veya minimum olduğunda bu önemli yerel ekstremumları tespit eder. Larry Williams yönteminin, Bill Williams’ın klasik fraktallarından farkı ise ek bir kuraldır: Eğer ortadaki mum lokalde maksimum oluşturuyorsa (High komşu mumların High’larından yüksekse), düşük seviyesi (Low) de komşu mumların Low’larından yüksek olmalıdır — böylece karşı tarafta bir “dip” oluşur. Benzer şekilde lokal minimumda ise ortadaki mumun Low’u komşu mumların Low’larından düşük, High’ı ise komşulardan yüksek olmalıdır. Bu koşul, önemli swinglerin daha net ve kesin şekilde belirlenmesini sağlar, yanlış sinyaller azaltılır ve yapının güvenilirliği artar.

İç ve dış barlar üzerinde özel önem verilmiştir: indikatör iç barları (inside bars) yok sayar ve ana swing oluşturma dışında bırakır, böylece “gürültülü” ekstremumların önüne geçer. Piyasayı hareket ettiren katılımcıların aktivitesiyle bağlantılı önemli barlara odaklanır. Bu yaklaşım piyasa yapısını analiz etmek ve birikim/dağıtım alanlarını dikkate almak için gereklidir.

Bu teknik kullanılarak traderlar şunları elde eder:



Order blokları, likidite bölgeleri, önemli arz-talep seviyeleri ve günümüzde en popüler Smart Money konseptinin diğer unsurlarını işaretlemek için şeffaf ve katı yapısal temel Kontrol edilmiş ve katı kural ile oluşan ekstremumların objektifliğine güven Otomatik işaretleme sayesinde trader’ı rutin işlerden kurtarma ve manuel işaretleme hatalarını önleme Farklı zaman dilimleri ve enstrümanlar için uygulanabilir evrensellik Geçmiş derinliği ve filtre parametrelerinin esnek ayarları, göstergenin farklı piyasa koşulları ve ticaret stillerine uyarlanmasına olanak tanır

SMC Larry Williams Structure, klasik swing analizleri ile modern Smart Money modelleri arasında bir köprüdür. İndikatör, trader’ın büyük oyuncuların bakış açısından piyasa yapısını “görmesini” sağlamak için matematiksel olarak sağlam ve net bir yöntem kullanarak lokal ekstremumları tespit etmeye çalışır; böylece ticaret kararlarının kalitesi artar ve işaretleme işleminin bir kısmı kolaylaşır.

İndikatöre, fiyat grafiğinde doğrudan gösterilen trend çizgileri ile ana destek swing noktalarını görsel olarak vurgulama özelliği eklenmiştir.



Açılabilir modlar (Mode):

Standard — renk, her segmentteki tek tek çizgilerin yukarı veya aşağı yönünü yansıtır.

— renk, her segmentteki tek tek çizgilerin yukarı veya aşağı yönünü yansıtır. Structural — çizgiler, klasik trend tanımına göre, yüksekler ve düşüklerin ardışık olarak artması veya azalması esasına göre çizilir. Bu, fiyatın dalga yapısını ve klasik teknik analizdeki impuls ve düzeltme döngülerini vurgular.

— çizgiler, klasik trend tanımına göre, yüksekler ve düşüklerin ardışık olarak artması veya azalması esasına göre çizilir. Bu, fiyatın dalga yapısını ve klasik teknik analizdeki impuls ve düzeltme döngülerini vurgular. Disable — grafik işaretlemeyi devre dışı bırakır.

Ayrıca indikatör, ana swing noktaları arasındaki fiyat dalgalarının büyüklüğünü metin etiketleriyle görsel olarak gösterir. Bu etiketler, ekstremumlara (maksimum ve minimumlara) yakın otomatik olarak yerleştirilir ve komşu swingler arasındaki fiyat hareketinin büyüklüğünü puan cinsinden gösterir. Bu sayede trader’lar dalga genliğini hızlıca değerlendirebilir ve bu değerlendirmeyi, order blokları veya birikim/dağıtım bölgeleri gibi önemli seviyeleri ve ilgi alanlarını tespit etmek için kullanabilir. Bu, Smart Money Concept analizinde özellikle önemlidir.

Kullanımı kolaylaştırmak için iki alarm modu eklenmiştir:



BoS (yapının bozulması) ChoCH (karakter değişikliği) Son tek taraflı aşırı uçlardan herhangi birinin aşılması Çizginin yönünün değişmesi

Farklı alarm mantıkları gerekiyorsa bana yazın, gelecek güncellemelerde ekleyebilirim. Indikatör parametreleri:



Ayar Açıklama

Maximum number of bars to analyze Analiz edilecek maksimum bar sayısı Inside bar search radius

İç bar arama modunun etkinleştirilmesi

Radius size (in bars) Yarıçap boyutu (bar cinsinden) Number of graphic lines Grafik çizgisi sayısı Mode of graphical line rendering Grafik çizgi görüntüleme modu Color for lines up Yukarı çizgi rengi Color for lines down Aşağı çizgi rengi Width of lines up Yukarı çizgi genişliği Show size labels Boyut etiketlerini göster Font size Yazı tipi boyutu Font color Yazı rengi Maximum number of labels to display Gösterilecek maksimum etiket sayısı Show AVG Ortalama değeri göster Show MED Medyanı göster Number of lines for calculation Hesaplama için çizgi sayısı Font size (AVG) Ortalama için yazı tipi boyutu Text color (AVG) Ortalama metin rengi Font size (MED) Medyan için yazı tipi boyutu Text color (MED) Medyan metin rengi Alert when line reverses Çizgi yön değiştirince uyarı Alert of breaking through the last extremum Son ekstremumun kırılması uyarısı Push >Mobil MT uygulamasına bildirim Sound Sesli uyarı Sound file Ses dosyası Mail E-posta Mail subject E-posta konusu Delete objects when indicator is removed İndikatör kaldırıldığında grafikteki nesneleri sil





