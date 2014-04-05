Level Breakout Indicator MT5

Level Breakout Indicator , üst ve alt sınırlardan çalışan, trendin yönünü belirleyebilen bir teknik analiz ürünüdür. Yeniden çizim veya gecikme olmadan mum 0 üzerinde çalışır.
Çalışmasında, parametreleri önceden yapılandırılmış ve dönemlerin derecelendirmesini gerçekleştiren tek bir parametre olan " Scale " halinde birleştirilmiş farklı göstergelerden oluşan bir sistem kullanır.
Göstergenin kullanımı kolaydır, herhangi bir hesaplama gerektirmez; tek bir parametre kullanarak, seçilen zaman dilimi ve işlem aracı için istediğiniz derecelendirmeyi seçmeniz gerekir.
Büyük zaman dilimlerinde kullanıldığında, 1-5'lik dönemlerin derecelendirilmesini kullanın; küçük zaman dilimlerinde kullanıldığında, 5-30'luk dönemlerin derecelendirilmesini kullanın.
Bir sinyal oku göründüğünde çeşitli uyarı türleri çalışır.
Gösterge grafiğin görünürlüğünü gizlemez; yalnızca mumun gövdesi renklidir.
Herhangi bir alım satım enstrümanında ve zaman diliminde kullanılabilir (M5 veya üstü önerilir).

