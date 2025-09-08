Golden Wave MT5



Golden Wave Expert Advisor (EA), Swing High-Swing Low ve Pullback Trading yöntemlerini kullanarak piyasa trendlerinden ve geri çekilmelerinden yararlanmak için oluşturulmuş sofistike bir ticaret sistemidir. Bu EA, piyasa yapısı ve fiyat hareketine dayalı sistematik girişler ve çıkışlar yoluyla tutarlı karlar arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler:

1. Swing High-Swing Low Algılama:
Piyasa yapısını haritalamak için temel swing high ve swing low noktalarını otomatik olarak belirler.
Daha yüksek high/low'ları veya daha düşük high/low'ları analiz ederek trend yönünü belirler.
Giriş ve çıkış noktaları için ilgi alanlarını tanımlamak amacıyla bu kritik seviyeleri kullanır.

2. Geri Çekilme Giriş Stratejisi:
Salınımlardan türetilen önemli destek ve direnç seviyelerine fiyat geri çekilmelerini bekler. Fibonacci geri çekilmelerini (38,2%, 50%, 61,8%) ve geri çekilme seviyelerini onaylamak için pivot bölgelerini içerir.
Girişleri mum çubuğu desenleri veya RSI veya Stokastik Osilatör gibi momentum göstergeleriyle onaylar.

3. Dinamik Trend Analizi:
Girişlerin baskın yönle uyumlu olmasını sağlamak için hakim piyasa trendlerini belirler.
Doğruluğu artırmak için aralıklı veya dalgalı piyasa koşullarında işlemleri filtreler.

4. Risk ve Para Yönetimi:
Ayarlanabilir risk ayarlarına sahiptir, işlem başına sabit lot boyutlandırma veya yüzde tabanlı risk sağlar.
Trend devamları sırasında karları kilitlemek için bir takip eden zarar durdurma sistemi içerir.
Son salınım yüksek/düşük noktalarına veya önceden tanımlanmış pip hedeflerine dayalı yapılandırılabilir kar alma seviyeleri.

İşlem Metodolojisi:
a. Trend Devam Odaklı:
İşlemler baskın trend yönünde yapılır ve geri çekilmelerden sonra stratejik seviyelere girer. Son zamanlardaki salınım zirvelerini veya diplerini kullanarak net geçersiz kılma seviyelerini (stop-loss) ve hedef bölgelerini tanımlar.
b. Karşı Trend Scalping:
Etkinleştirildiğinde, aşırı uzatılmış trendleri belirler ve önemli salınım noktalarında kısa vadeli tersine dönüşler gerçekleştirir.
c. Volatilite Uyarlaması:
Geri çekilme stratejisini piyasa oynaklığına göre dinamik olarak ayarlayarak hızlı hareket eden koşullarda bile optimum girişleri garanti eder.

Önerilen Kullanım:
Zaman Çerçeveleri: Salınım işlemleri için daha yüksek zaman çerçevelerinde (H1, H4 ve Günlük) ve geri çekilmeleri scalping için daha düşük zaman çerçevelerinde (M15, M30) en iyi şekilde çalışır.
Enstrümanlar: EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD ve S&P 500 gibi ana endeksler gibi trend çiftleri için optimize edilmiştir.

Golden Wave EA'nın Avantajları:
1. Yüksek Doğruluk: Girişler iyi tanımlanmış piyasa yapılarına ve doğrulanmış geri çekilmelere dayanmaktadır. 2. Esneklik: Hem muhafazakar hem de agresif işlem stilleri için uygundur.
3. Otomasyon: Sistematik kurallara uyarak duygusal önyargıları ortadan kaldırır.

Golden Wave EA, yatırımcıların salınım ve geri çekilme fırsatları aracılığıyla piyasaların doğal ritmini kullanmasını sağlayarak, karlılık ve tutarlılığa odaklanarak hassas ve disiplinli işlem yapmalarını sağlar.
