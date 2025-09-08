Golden Wave MT5



Le Golden Wave Expert Advisor (EA) est un système de trading sophistiqué conçu pour capitaliser sur les tendances et les retracements du marché en utilisant les méthodes de trading Swing High-Swing Low et Pullback. Cet EA est conçu pour les traders qui recherchent des bénéfices constants grâce à des entrées et des sorties systématiques basées sur la structure du marché et l'action des prix.

Fonctionnalités principales :

1. Détection Swing High-Swing Low :
Identifie automatiquement les points clés de swing haut et de swing bas pour cartographier la structure du marché.
Détermine la direction de la tendance en analysant les hauts/bas plus élevés ou les hauts/bas plus bas.
Utilise ces niveaux critiques pour définir les zones d'intérêt pour les points d'entrée et de sortie.

2. Stratégie d'entrée en retrait :
Attend les retracements de prix vers des niveaux de support et de résistance significatifs dérivés des fluctuations.
Intègre les retracements de Fibonacci (38,2 %, 50 %, 61,8 %) et les zones pivots pour confirmer les niveaux de repli.
Confirme les entrées avec des modèles de chandeliers ou des indicateurs de momentum, tels que le RSI ou l'oscillateur stochastique.

3. Analyse des tendances dynamiques :
Identifie les tendances dominantes du marché pour garantir que les entrées s'alignent sur la direction dominante.
Filtre les transactions dans des conditions de marché variables ou instables pour améliorer la précision.

4. Gestion des risques et de l'argent :
Comprend des paramètres de risque ajustables, permettant un dimensionnement fixe des lots ou un risque basé sur un pourcentage par transaction.
Inclut un système de stop-loss suiveur pour bloquer les bénéfices pendant les continuations de tendance.
Niveaux de take-profit configurables en fonction des points hauts/bas récents ou des cibles de pips prédéfinies.

Méthodologie de trading :
a. Focus sur la continuation de la tendance :
Les transactions sont placées dans le sens de la tendance dominante, en entrant après les replis vers des niveaux stratégiques.
Utilise les hauts ou les bas de swing récents pour définir des niveaux d'invalidation clairs (stop-loss) et des zones cibles.
b. Scalping à contre-tendance :
Lorsqu'il est activé, il identifie les tendances excessives et négocie les inversions à court terme aux points de swing clés.
c. Adaptation à la volatilité :
Ajuste la stratégie de retrait de manière dynamique en fonction de la volatilité du marché, garantissant des entrées optimales même dans des conditions d'évolution rapide.

Utilisation recommandée :
Périodes de temps : fonctionne mieux sur des périodes plus longues (H1, H4 et quotidiennes) pour les transactions de swing et des périodes plus courtes (M15, M30) pour les retraits de scalping.
Instruments : optimisé pour les paires de tendance telles que EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD et les principaux indices comme le S&P 500.

Avantages du Golden Wave EA :
1. Haute précision : les entrées sont basées sur des structures de marché bien définies et des retraits validés.
2. Flexibilité : convient aux styles de trading conservateurs et agressifs.
3. Automatisation : élimine les biais émotionnels en adhérant à des règles systématiques.

Le Golden Wave EA permet aux traders d'exploiter le rythme naturel des marchés grâce à des opportunités de swing et de retrait, garantissant un trading précis et discipliné axé sur la rentabilité et la cohérence.
