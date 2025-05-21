Ticaret stratejinizi Big Candle Scanner Dashboard MT5 ile geliştirin, çok sayıda döviz çifti ve zaman diliminde aşırı büyük boğa ve ayı mumlarını tespit etmek için tasarlanmış çok yönlü çok varlıklı bir pano, potansiyel momentum kaymaları veya volatilite zirvelerini sinyal eder. 1990'larda Steve Nison gibi tüccarlar tarafından Japon mum çubuk grafik çalışmalarıyla popüler hale getirilen klasik mum analiz tekniklerine dayanan bu araç, önemli fiyat hareketlerini sermaye etmek isteyen forex ve kripto meraklıları için temel bir unsur haline geldi. Dinamik pazarlarda trend başlangıçlarını, breakout'ları veya tersine dönüşleri belirlemek için yaygın olarak kullanılır, büyük mumlar genellikle büyük trendleri önceler—erken giriş fırsatları, yüksek hacimli hareketleri doğrulayarak risk yönetimini iyileştirme ve otomatik tarama ile ekran süresini azaltma gibi faydalar sunar, scalper'lar, gün içi tüccarlar ve swing tüccarlar için ideal olup döviz çiftleri, endeksler, altın (XAUUSD) gibi emtialar ve BTCUSD gibi kripto paralar için uygundur.

Big Candle Scanner Dashboard MT5, büyük mumlar için gerçek zamanlı sinyalleri gösteren özelleştirilebilir bir ızgara arayüzü sunar, boğa (yukarı) için limon yeşili oklar ve ayı (aşağı) için kırmızı oklarla işaretlenir, ayarlanabilir panel boyutu, renkler (ör. başlık deniz yeşili, semboller çelik mavi) ve metin ölçeklendirme ile optimum görünürlük sağlar. Kullanıcı tanımlı çiftleri (varsayılan majors gibi EURUSD, GBPUSD ve exotikler içerir) M1'den MN1'e tüm zaman dilimlerinde tarar, birden fazla filtre uygular: ortalama çarpanın ötesinde mum boyutu (varsayılan 1.5x 14 dönem üzerinde), minimum pip boyutu (varsayılan 20), hacim dalgalanmaları (1.2x ortalama 14 dönem üzerinde), open-close farkı (high-low'un %60'ı), vücut-fitil oranı (1.5x) ve ATR tabanlı aralık (1.5x 14 dönem üzerinde). Koşullar hassasiyet için "herhangi" veya "tümü" olarak ayarlanabilir, yeni tespitlerde pop-up'lar, push bildirimleri veya e-postalarla uyarılar. Avantajlar, sürekli izleme olmadan kapsamlı pazar kapsama, zaman dilimleri arasında confluance analizi için daha güçlü sinyaller ve çoklu grafik kurulumları için hafif performans içerir—yeniden boyamaz, yüksek derecede özelleştirilebilir ve manuel veya yarı otomatik stratejilere entegrasyon için mükemmeldir.

Ana Özellikler

Çoklu Para Birimi ve Çoklu Zaman Dilimi Tarama: Tüm sembolleri (ör. majors, minors, exotikler, XAUUSD, BTCUSD) ve zaman dilimlerini (M1'den MN1'e, MT5'e özgü M2, H2 dahil) tek bir panoda büyük mum tespitleri için izler.

Gelişmiş Tespit Koşulları: Filtreler mum boyutunu ortalama göre (çarpan 1.5, geriye bakış 14), pip tabanlı boyut (varsayılan 20 pip), hacim onayı (çarpan 1.2, geriye bakış 14), open-close farkı (%60 eşik), vücut vs fitil oranı (1.5x) ve dinamik ATR aralığı (çarpan 1.5, dönem 14) içerir—"herhangi" veya "tümü" etkinleştirerek özelleştirilmiş sinyaller.

Gerçek Zamanlı Görsel Izgara: Renkli oklarla (limon yeşili yukarı, kırmızı aşağı) kolay okunur panel, özelleştirilebilir yükseklik/genişlik (varsayılan %26/%50), metin boyutu (%1.2) ve başlık/sembol renkleri çalışma alanınıza uyum sağlar.

Zaman Dilimi Confluance Analizi: Birden fazla zaman dilimini aynı anda veya bireysel olarak tarar, trend veya volatil koşullarda daha yüksek olasılıklı işlemler için hizalanmış sinyalleri vurgular.

Esnek Uyarı Sistemi: Terminal pop-up'ları, mobil push bildirimleri ve e-postalar (hepsi varsayılan etkin) yeni büyük mumlar üzerinde tetiklenir, ekrana yapışmadan zamanında yanıtlar sağlar.

Kullanıcı Dostu Özelleştirme: Geriye bakış dönemlerini, eşikleri ayarlayın ve belirli koşulları veya zaman dilimlerini etkinleştirin/devre dışı bırakın; market watch sembollerini veya özel listeleri destekleyerek kişiselleştirilmiş tarama.

Yüksek Verimlilik ve Uyumluluk: Hafif kod ile pürüzsüz MT5 performansı, son N mumu tarar (varsayılan 200), ok boyutu (varsayılan 2) ile net grafik katmanları.

Çok Yönlü Pazar Uygulaması: Forex, kripto, hisse ve emtialarda momentum patlamalarını, breakout'ları veya tersine dönüşleri hacim destekli onay ile tespit eder.

Sinyal Gücü Göstergeleri: Boğa/ayı türlerini, oluşum zamanlarını ve gücü renk kodlaması (kırmızı aşırı alım, yeşil aşırı satım, altın nötr) ile göstererek hızlı değerlendirme.

Kaynak Optimizasyonlu Tasarım: Yeniden boyanmayan sinyaller, backtest veya canlı çoklu çift izleme için verimli, yeni başlayanlara basit girdiler ve uzmanlara derin koşul ayarları sunar.

Big Candle Scanner Dashboard MT5, volatil pazarlarda mum anomalilerini kullanarak avantaj arayan tüccarlar için vazgeçilmezdir. Anlamlı büyük mumları filtrelerken geniş tarama yeteneği yanlış pozitifleri azaltır, eylem alınabilir uyarılar sağlar ve çeşitli stratejileri destekler, hızlı hareket eden ticaret ortamlarında tutarlı değer sunar.

